نائب أميركي يحذّر من خطر "سوء تفاهم" عسكري مع الصين

- حذّر رئيس وفد الكونغرس الأميركي في الصين من "خطر حدوث سوء تفاهم" بين جيشي البلدين مع تسارع التكنولوجيا الدفاعية، مشددًا على أهمية الحوار لتجنب النزاعات. - التقى الوفد بوزير الدفاع الصيني دونغ جون لمناقشة حل الخلافات، ودعا إلى إزالة العوامل المسببة للقيود، مع التركيز على الابتكار السريع في الذكاء الاصطناعي وحرب المسيّرات. - تأتي الزيارة بعد محادثات بين الرئيسين الصيني والأميركي، وسط توترات تجارية، حيث ناقش الوفد قضايا مثل الفنتانيل والمعادن الحيوية ومستقبل تيك توك.

حذّر رئيس وفد من الكونغرس الأميركي يزور الصين من "خطر حدوث سوء تفاهم" بين جيشي البلدين مع تقدّم التكنولوجيا الدفاعية بسرعة فائقة. وأفاد الديمقراطي الأعلى مستوى في لجنة القوات المسلّحة في واشنطن آدم سميث الصحافيين في بكين بأن على الصين التحدّث أكثر مع جيشها والقوى العالمية الأخرى "من أجل خفض التصعيد الأساسي".

وقال في مؤتمر صحافي في مقر السفارة الأميركية: "رأينا ذلك مع اقتراب سفننا وطائراتنا وسفنهم وطائراتهم كثيرا من بعضها بعضا". ويضم الوفد المكوّن من أربعة أشخاص أيضا أعضاء من لجنة القوات المسلحة ذاتها هم رو خانا وكريستي هولاهان، إلى جانب الجمهوري مايكل بومغارتنر، وهو عضو في لجنة الشؤون الخارجية.

واجتمع أعضاء الوفد الاثنين بوزير الدفاع الصيني دونغ جون الذي بحثوا معه أهمية "العمل على حل خلافاتنا" وأجروا حوارا أكثر صراحة، بحسب بيان صدر عن الجانب الأميركي. ودعا دونغ الوفد الزائر إلى "إزالة عوامل الاضطراب والمتسببة بالقيود" بين الطرفين، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وقال سميث الثلاثاء متحدثا إلى جانب نواب آخرين والسفير الأميركي لدى الصين ديفيد برديو إن "الذكاء الاصطناعي وحرب المسيّرات والمعلوماتية والفضاء تتحرّك بسرعة كبيرة جدا، ويحدث الابتكار بشكل سريع للغاية". وأضاف أن "خطر إساءة فهم الإمكانات من أي الجانبين كبير"، مضيفا أن على الطرفين التحدّث حتى "لا يجدا نفسهما في أي نزاعات".

وتأتي زيارة وفد الكونغرس بعد أيام على تحدّث الرئيس الصيني شي جين بينغ مع نظيره الأميركي دونالد ترامب هاتفيا للمرة الثانية منذ عودة الأخير إلى البيت الأبيض. وأفاد ترامب بأنه سيلتقي شي على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ المرتقب في كوريا الجنوبية اعتبارا من الشهر المقبل، مشيرا إلى أنه سيتوجّه إلى الصين العام المقبل. كما لفت إلى أن شي سيزور الولايات المتحدة أيضا في موعد لم يحدده، وأوضح أن الزعيمين سيتحدثان هاتفيا مجددا.

وتبادل الطرفان فرض رسوم جمركية باهظة في وقت سابق هذا العام، ما أدى إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية. وعقد وفد سميث الاثنين محادثات مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ بحثا خلالها في المحادثات التجارية الجارية ومسائل الفنتانيل والمعادن الحيوية ومستقبل تيك توك. وذكر البيت الأبيض أن النسخة الأميركية من تيك توك ستتضمن نموذجا يطور محليا من خوارزمية التطبيق، ما يزيح إحدى العقبات الرئيسية في طريق المحافظة على تشغيل المنصة التي تملكها الصين في الولايات المتحدة. ولدى سؤاله عن قضية تيك توك، قال سميث: "لا أعتقد أنه جرى حلها مئة في المئة". وسيجتمع الوفد أيضا مع رئيس مجلس الشعب الصيني جاو ليجي ووزير الخارجية وانغ يي.

(فرانس برس)