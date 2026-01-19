- أكدت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهات شميم خان، تدهور الأوضاع في دارفور، مع تعرض المدنيين لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خاصة في الفاشر، حيث تستهدف قوات الدعم السريع غير العرب بشكل منظم. - أوضحت خان أمام مجلس الأمن الدولي أن الأدلة، مثل بيانات الأقمار الصناعية، تؤكد ارتكاب جرائم حرب في الفاشر، مع نمط مشابه في مناطق أخرى، واحتفال مرتكبي الجرائم بأفعالهم. - تناولت خان العقبات التي تواجه التحقيقات، مثل صعوبة الوصول إلى الشهود، ودعت الدول لدعم التحقيقات، مشيرة إلى إدانة المحكمة لعلي كوشيب كخطوة نحو العدالة.

قالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

نزهات شميم خان، الاثنين، إن المدنيين في دارفور يتعرضون لتعذيب جماعي، وإن الأوضاع هناك آخذة بالتدهور، مؤكدة ارتكاب قوات الدعم السريع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الفاشر، لا سيما في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول.

وأضافت "ما يحدث في الفاشر هو حملة منظمة تستهدف غير العرب تحديدا وتشمل الاغتصاب والاحتجاز التعسفي والإعدام"، مشيرة إلى أن الكثير من الجرائم "تصوّر ويحتفى بها من قبل مرتكبيها (..) تزداد هذه الحالة بسبب الشعور بالقدرة على الإفلات من العقاب".

جاء ذلك خلال تقديمها إحاطة المحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك حول تقريرها الدوري للوضع في السودان، وتحديدا دارفور. وفيما قدمت شميم خان إحاطتها عبر دائرة متلفزة، عبّرت عن أسفها لعدم حصولها على تأشيرة دخول للولايات المتحدة لتقديم إحاطتها بشكل شخصي بعدما أدرجتها الولايات المتحدة على قائمة العقوبات الأميركية.

يشار في هذا السياق إلى أن الولايات المتحدة ملزمة بموجب الاتفاق مع الأمم المتحدة، باعتبارها دولة مضيفة لمقرها الرئيسي، بالسماح للمسؤولين الدوليين والدبلوماسيين بالقدوم إلى الولايات المتحدة وتقديم إحاطاتهم في نيويورك، غير أنها مستمرة بالإخلال بذلك وتعرقل عمل القضاة عن طريق وضعهم على قوائم العقوبات الأميركية. وكانت الولايات المتحدة قد وضعت عدداًَ من قضاة المحكمة الجنائية الدولية على قوائم العقوبات بسبب تحقيقهم في جرائم حرب محتملة ارتكبتها إسرائيل في فلسطين كما إصدارها مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين مثل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت.

وقالت القاضية الدولية خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن باسم المحكمة الجنائية إن "مكتب المدعي العام يقدر وفقا للأدلة التي جمعها وتشمل بيانات الأقمار الصناعية والمواد السمعية والفيديو، بأن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت بالفعل في الفاشر وخاصة في أواخر أكتوبر من قبل قوات الدعم السريع". وأضافت "تظهر المواد المصورة التي حللها المكتب نمطا مشابها لجرائم ارتكبتها قوات الدعم السريع سابقا في مناطق أخرى من دارفور، بما فيها الاحتجاز وسوء المعاملة وقتل الأشخاص من القبائل غير العربية"، وتحدثت عن احتفال أعضاء الدعم السريع بالجرائم، وازدراء الجثث والضحايا والناجين، كما أشارت إلى عمليات قتل واسعة وجماعية ومحاولة إخفاء الجرائم وتهديد الشهود.

وأكدت أن الجرائم تشمل إعدامات جماعية وفظائع أخرى لفرض السيطرة في الجنينة ومناطق أخرى، وشددت على أن التقرير خلص أيضاً إلى أن "العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، يستخدم أداة حرب في دارفور"، مشيرة إلى وجود تقارير عن ارتكاب القوات المسلحة السودانية جرائم منصوص عليها في نظام روما الأساسي.

وتوقفت عند إدانة المحكمة الجنائية الدولية لعلي محمد علي عبد الرحمن، المعروف بـ"علي كوشيب"، لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، ووصفت الإدانة بأنها "خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة"، واعتبرت أن "هذه الإدانة الأولى ستكون في المستقبل أكثر من مجرد حدث تاريخي، بل ستكون حافزا من أجل تحقيق مساءلة على نطاق أوسع وبشكل أعمق حول الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في دارفور".

وشددت على أن التحقيقات تواجه عقبات على الرغم من تعاون بعض الأطراف، وأشارت إلى أن تلك العقبات تشمل الوصول إلى الشهود المعنيين وعدم القدرة الكافية على الوصول الآمن للأماكن التي ارتكبت فيها الجرائم"، وناشدت الدول بلعب دور محوري وأكثر إيجابية عن طريق مشاركة صور الأقمار الاصطناعية ومعلومات أخرى كما تقديم مساعدة خبراء وطنيين مختصين في مجالات تقنية لدعم تحقيقاتها وتحليلاتها اللازمة.