نائبة رئيس فنزويلا تطالب واشنطن بالإفراج الفوري عن مادورو

- نائبة رئيس فنزويلا، ديلسي رودريغيز، تطالب بالإفراج الفوري عن الرئيس نيكولاس مادورو، مؤكدة أن فنزويلا لن تكون مستعمرة لأي دولة، وتصف التدخل الأميركي بأنه انتهاك للقانون الدولي. - الرئيس الأميركي ترامب يشير إلى تعاون رودريغيز مع الولايات المتحدة، ويعبر عن رغبته في العمل معها لجعل فنزويلا عظيمة مرة أخرى، بينما يلمح إلى إمكانية قيادة زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو للمرحلة الانتقالية. - رودريغيز، المعروفة بنهجها التصادمي تجاه الولايات المتحدة، تؤكد وحدة الشعب الفنزويلي للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.

طالبت نائبة رئيس فنزويلا ديلسي رودريغيز، مساء السبت، الولايات المتحدة بالإفراج الفوري عن الرئيس نيكولاس مادورو، مشددة على أن بلادها لن تكون مستعمرة لأي دولة. وجاءت تصريحات رودريغيز، خلال اجتماع طارئ لمجلس الدفاع الفنزويلي، عقب التدخل الأميركي واحتجاز الرئيس مادورو وزوجته.

وقالت رودريغيز، مخاطبة الولايات المتحدة: "أفرجوا فورًا عن الرئيس مادورو". وخلال الاجتماع، دعت إلى الحفاظ على الهدوء في البلاد والدفاع عن الوطن. واعتبرت رودريغيز، أن الإدارة الأميركية ستحاسب أمام التاريخ والعدالة. ووصفت ما تعرضت له فنزويلا بأنه "عمل وحشي ينتهك القانون الدولي". وأشارت رودريغيز، إلى أن جميع أبناء الشعب الفنزويلي "متحدون" لضمان أمن السلع والخدمات. وقالت إن الأوضاع في البلاد هادئة حاليًا، وإنهم سيحافظون عليها.

وكان ترامب قد صرح سابقا في مؤتمر صحافي بمقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا بأن إدارته ترغب في العمل مع رودريغيز، قائلا: "تحدثت للتو معها، وهي في الأساس مستعدة للقيام بما نراه ضروريا لجعل فنزويلا عظيمة مرة أخرى، الأمر بسيط جدا". وتابع أن رودريغيز أجرت أيضا اتصالا هاتفيا مطولا مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، مضيفا: "قالت إنها ستفعل كل ما نحتاجه… أعتقد أنها كانت متعاونة للغاية، لكنها في الحقيقة لا تملك خيارا آخر".

وكانت رودريغيز، بصفتها وزيرة للخارجية بين عامي 2014 و2017، قد رسمت النهج التصادمي تجاه الولايات المتحدة، وهو النهج الذي واصلته لاحقا كنائبة للرئيس.

ويأتي حديث الرئيس الأميركي عن نائبة الرئيس الفنزويلي في وقت أعادت العملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة في فنزويلا، زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو إلى واجهة المشهد السياسي من جديد، في ظل تصاعد الحديث عن مستقبل الحكم في البلاد وترتيبات المرحلة الانتقالية. وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، اليوم السبت، لمح ترامب إلى إمكانية أن تتولى ماتشادو قيادة المرحلة المقبلة، مؤكدا أن واشنطن تنظر في إمكانية قيادتها للمرحلة الانتقالية.

لكن الرئيس الأميركي عاد وأشار في الوقت نفسه إلى أن فنزويلا "لديها حاليا نائبة للرئيس"، لافتا إلى أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تحدث إليها. وفي تصريح لاحق، عبّر ترامب عن شكوكه حيال قدرة زعيمة المعارضة على إدارة البلاد، قائلا إنها لا تحظى بدعم أو احترام الشعب الفنزويلي، وفق تعبيره.

(الأناضول، العربي الجديد)