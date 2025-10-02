نائبة بريطانية تطالب الحكومة بإنشاء نظام تأشيرات لأهالي غزة

- دعت النائبة العمالية مارشا دي كوردوفا رئيس الوزراء كير ستارمر إلى إنشاء نظام تأشيرات للفلسطينيين في غزة، لتمكينهم من لمّ شملهم مع عائلاتهم في المملكة المتحدة، مشيرة إلى الوضع الإنساني المتدهور في غزة. - طالبت مارشا ببرنامج تأشيرة "عائلة غزة" مشابه لبرنامج "عائلة أوكرانيا"، مؤكدة أن ذلك سيساعد العائلات المحاصرة ويعكس التزام الحكومة البريطانية بالقيم الإنسانية. - اعترف حزب العمال البريطاني بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، مطالبًا بفرض عقوبات شاملة عليها، رغم تباين موقف زعيم الحزب كير ستارمر.

وجهت النائبة العمالية عن باترسي، مارشا دي كوردوفا، رسالةً ثانية إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر

، تدعوه فيها إلى إنشاء نظام تأشيرات للفلسطينيين في غزة، ليتمكنوا من السفر إلى المملكة المتحدة ولمّ شملهم مع أفراد عائلاتهم. وقالت مارشا في الرسالة: "أصبحت مساعدة عائلات المواطنين والمقيمين البريطانيين المحاصرين في غزة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. وكما نعلم، أنه قُتل 65,419 شخصاً وجُرح 167,160 آخرون في غزة".

وتأتي هذه الرسالة، المُرسلة إلى ستارمر ووزيرة الداخلية شبانة محمود، أمس الأربعاء، في أعقاب رسالة مشتركة بين الأحزاب، في 29 يونيو/ حزيران الماضي، ووقّع الرسالة وقتها بالإضافة إلى مارشا 35 نائباً من حزب العمال وأعضاء مجلس اللوردات، لكن لم يصدر ردّ عليها بعد. وقالت مارشا في بيان: "نواجه الآن إبادة جماعية في غزة، كما خلصت الأمم المتحدة، مع ارتفاع مستمر في عدد القتلى، ومجاعة من صنع الإنسان لا هوادة فيها. وهناك أفراد عائلات مواطنين بريطانيين محاصرون في منطقة حرب. ولهذا السبب راسلتُ الحكومة مجدداً لأحثّها على إطلاق برنامج تأشيرات عائلية لغزة".

وأوضحت النائبة العمالية: "سيمنح برنامج التأشيرات العائلية الناس طريقاً للخروج من غزة، ويسمح لهم بالعودة إلى عائلاتهم في المملكة المتحدة. في الشهر الماضي فقط، اتخذت الحكومة الإجراء المهم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. سيكون برنامج التأشيرات العائلية خطوة عملية تالية من شأنها أن تساعد على جلب الناس إلى برّ الأمان، وتساعدنا بصفتنا أمة على الارتقاء بقيمنا العليا على الساحة العالمية".

وتطالب مارشا بإقرار برنامج تأشيرة "عائلة غزة" على غرار برنامج "عائلة أوكرانيا"، الذي سمح للمواطنين الأوكرانيين بالانضمام إلى أفراد عائلاتهم في المملكة المتحدة والعيش والعمل والدراسة في المملكة المتحدة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. وصرّحت مارشا سابقاً بأن إنشاء برنامج تأشيرة "عائلة غزة" سيكون "امتداداً لهذه المبادئ نفسها، مما يُظهر ثبات التزام هذه الحكومة بمساعدة العائلات التي تعاني أسوأ أهوال الحرب".

ويذكر أنّ مندوبي حزب العمال البريطاني الحاكم صوّتوا في مؤتمره السنوي بمدينة ليفربول، الاثنين الماضي، على الاعتراف بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، وطالبوا بفرض عقوبات شاملة عليها، بما في ذلك حظر كامل على توريد الأسلحة من بريطانيا إلى إسرائيل، بما يتماشى مع الالتزام بموجب القانون الدولي. وجاء ذلك بعد أسابيع من الجدل، وبعد رفض قيادة حزب العمال ولجنة ترتيبات المؤتمر سابقاً عشرات الاقتراحات المتعلقة بفلسطين التي قُدّمت قبل انعقاد المؤتمر.

وهذه هي المرة الأولى التي يتبنى فيها حزب العمال موقفاً يعترف بجرائم إسرائيل في غزة إبادةً جماعيةً، ويلتزم باتخاذ إجراءات ملموسة، خلافاً لموقف زعيمه كير ستارمر الذي يقول إن الاعتراف بوقوع إبادة جماعية في غزة هو شأن المحاكم وليس السياسيين، ورفض في أكثر من مناسبة الاعتراف بارتكاب إسرائيل الإبادة.