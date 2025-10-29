مَنْ للسودان في محنته الأخرى

- السودان يعاني من حرب دامية وتدمير مستمر دون تدخل فعّال من الهيئات الإقليمية والدولية، مما يحوّله من "سلة غذاء" إلى "مزارع من الأشلاء". - الوضع المعقد في السودان ناتج عن اختيارات سياسية متعثرة وتنوع إثني وعرقي، مع تدخلات أجنبية تعمق الأزمة وتزيد من تعقيد الحلول الممكنة. - السودان يحتاج إلى اهتمام عربي وإقليمي شامل، مع تركيز إعلامي على معاناة الشعب، لتجنب تكرار أخطاء الانقلابات وعسكرة الحكم التي تعيق التنمية والإصلاح.

لا يُسلَط الضوء بما يكفي على ما يحدث في السودان، الفظاعات وأهوال الحرب الدامية في هذا البلد مريعة وتفوق الوصف، وكأنما أريد للسودان أن يواجه مصيره فلا يلتفت إليه أحد. لا تتحرك الهيئات الإقليمية العربية والإسلامية ولا الدولية لوقف هذا التدمير القائم والتقتيل الذي يستمر منذ فترة طويلة، دون أي أفق سياسي في هذا البلد الذي كان يُعرف في المدارس العربية باعتباره سلة غذاء الوطن العربي، فإذا به يتحول إلى مزارع من الأشلاء والضحايا.

لا يُعرف ما إذا كان السودان إزاء هذا الوضع يدفع ثمن اختيارات ومسارات سياسية متعثرة، وكلفة تنوع إثني وعرقي ومناطقي أريد له أن يكون بارود تفجير بدلاً من أن يكون عامل ثراء وإثراء، أم أنه يدفع بصورة متأخرة ثمن مواقف تاريخية وضعته ضمن جبهة الصمود والتصدي منذ نهاية السبعينيات عندما بدأ التطبيع يفتح أولى نوافذه على المنطقة العربية. حتى وإن كان هذا التفسير الأخير يبدو ساذجاً للوهلة الأولى عندما يتم ربطه دائماً بأوضاع شهدتها كل دول جبهة الصمود، الجزائر والعراق وسورية واليمن وليبيا.

تتطلب مناقشة كيف وصل السودان إلى هذا المنعرج الخطير وقتاً ومساحات أكبر، وربما بات من غير المناسب فعل ذلك في الوقت الحالي، ذلك أن هذه الخريطة الكبيرة تتمزق على نحو غير مسبوق. والوضع يتطلب تحركاً على كثير من المستويات لضبط هذا الانفلات الدامي والحد من هذا الانحياز الغريب إلى التدمير والتقتيل بدافع الهيمنة والنفوذ على حساب كل العوامل التي يفترض أن توفر إطاراً لحل المشكلة السودانية، وهو تدمير بالمناسبة سيقضي على كل الفرص الممكنة لإنقاذ السودان، ويعقّد أي تصور لبناء مستقبل للسلام في البلد.

يظل السودان بحاجة إلى انشغال عربي وإقليمي، شعبي وأهلي وسياسي، رسمي وحكومي، ومبادرة إزاء حالة عربية أخرى تبدو متقدمة من حيث التعفن السياسي والعسكري، بعدما فقدت كل الأطر المؤسساتية. كما أن الشعب السوداني بحاجة إلى تركيز إعلامي على معاناته القاسية، والتي عمقتها التدخلات الأجنبية في السودان. وقد سُمح لهذه التدخلات بالتحول تدريجياً إلى فاعل قوي ومقرر نافذ في الساحة المحلية، ولاعب مركزي في هذا الاقتتال الداخلي. وهذه الأطراف - العربية بالأساس - بكل أسف، تمارس أدواراً بالوكالة تفوق بكثير حجمها السياسي والتاريخي والإقليمي.

على صعيد القراءة السياسية، يجب أن يُستدعى السودان دائماً بوصفه درساً مركزياً في مخاطر الانقلابات وعسكرة الحكم، وفي مخاطر المسارات المضغوطة التي تؤخر الإطار الديمقراطي على أي نموذج يناسب الحالة المحلية واستحقاقاتها ويستوعب كامل فواعلها، وفي محاذير السياسات التي تنحاز إلى المحمول الأيديولوجي على حساب استحقاقات التنمية والإصلاح الاقتصادي الحقيقي. ذلك أن تطور أدوات هندسة التوترات والقلاقل في الظرف الدولي والإقليمي الحالي، وتكاثر المقاولين العاملين في هذا المجال، يجعل من الحالة السودانية حالة سريعة الانتقال، لا يسلم منها بلد.