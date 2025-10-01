ميونخ.. العثور على فخاخ قابلة للانفجار في منزل محترق وتأجيل مهرجان

- عثرت الشرطة الألمانية على فخاخ قابلة للانفجار في منزل محترق بميونخ، مما استدعى تدخل قوات خاصة لنزع فتيل المتفجرات، وسط تحقيقات حول ارتباط الحادث بمهرجان "أكتوبرفست". - أدى الحريق والانفجارات إلى عملية أمنية واسعة النطاق، حيث تم العثور على شاحنة محترقة وشخص مصاب بجروح خطيرة توفي لاحقاً، مع اشتباه في أن الحريق أُشعِل عمداً. - فرضت قوات الأمن طوقاً حول موقع الحادث وأخلت المنطقة، بينما شاركت فرق الإطفاء بحوالي 100 فرد في جهود إطفاء الحريق.

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، أنه تم العثور على فخاخ قابلة للانفجار داخل منزل محترق في ميونخ، مضيفة أنه تمت الاستعانة بقوات خاصة لنزع فتيل المتفجرات. وعقب نشوب حريق في المنزل ووقوع انفجارات، أعلنت الشرطة أنها تحقق في ما إذا كانت تلك الوقائع لها علاقة بمهرجان "أكتوبرفست" في ميونخ.

وذكرت الشرطة، على منصة إكس، أنه "يجري التحقيق في احتمال وجود صلات بمواقع أخرى في ميونخ، بما في ذلك تيريزينفيزه (موقع المهرجان)... لهذا السبب، سيتأخر افتتاح موقع المهرجان". وأدى حريق ودوي انفجارات إلى عملية أمنية واسعة النطاق في وقت مبكر من صباح اليوم بمدينة ميونخ. وأفادت الشرطة بأنه تم العثور على شاحنة محترقة بالكامل في حي سكني، إضافة إلى شخص مصاب بجروح خطيرة عُثر عليه قرب بحيرة مجاورة، قبل أن يتوفى في وقت لاحق.

وبدأت العملية بعد تلقي مكالمة طوارئ عند الساعة 4.41 صباحاً بالتوقيت المحلي. وقال سكان في حي ليرشيناو، الواقع شمال عاصمة ولاية بافاريا، إنهم سمعوا أصواتاً أشبه بدوي انفجارات أو طلقات نارية، وشاهدوا اندلاع نيران.

وبحسب البيانات، عُثر داخل المنزل المحترق على فخاخ قابلة للانفجار، ويُشتبه في أن الحريق أُشعِل عمداً. وكتبت الشرطة على "إكس" أن المتوفى ربما يكون على صلة مباشرة بالأحداث.

ووفقاً لتقرير لصحيفة بيلد الألمانية، يُعتقد أن رجلاً زرع متفجرات في منزل والديه قبل أن ينتحر، غير أن هذه الرواية لم تؤكدها الشرطة رسمياً. وفرضت قوات الأمن طوقاً واسعاً حول موقع الحادث، وأمرت بإخلاء المنطقة في دائرة نصف قطرها 200 متر. كما أُغلقت مدرسة إعدادية قريبة، فيما انتشرت في المكان قوات أمن مدججة بالسلاح. وذكرت الشرطة أن فرق الإطفاء شاركت بحوالي 100 فرد من أفرادها في جهود إطفاء الحريق.

(أسوشييتد برس)