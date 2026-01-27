مينيسوتا تجبر ترامب على التراجع "قليلاً" عن تصعيده ضد مهاجريها

- تراجع الرئيس ترامب عن موقفه بعد انتقادات واسعة لمواقفه ضد المهاجرين الصوماليين في مينيسوتا، وأجرى محادثات مع المسؤولين المحليين، مما أدى إلى مغادرة بعض العملاء الفيدراليين المدينة. - دافعت إدارة ترامب عن ضباط الجمارك والحدود في حادثتي مقتل غود وبريتي، رغم أن الفيديوهات أظهرت عدم وجود تهديد مباشر، مما أثار تساؤلات حول استخدام القوة المفرطة ورفض إشراك السلطات المحلية في التحقيقات. - تظاهر المواطنون في مينيابوليس ضد سياسات الهجرة، بينما استمرت إدارة ترامب في تكثيف عمليات الترحيل، مما دفع المرشح الجمهوري كريس مادل للانسحاب من سباق حاكمية مينيسوتا احتجاجاً على سياسات ترامب.

بعد أشهر من شيطنته المهاجرين الصوماليين والمقيمين في مينيسوتا، ووصفهم بالمجرمين والدعوة لطردهم خارج البلاد، وإرسال قوات فيدرالية لاحتجاز مواطنين بناء على لونهم، ولكنتهم، ولغتهم، وعرقهم، تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب

"قليلاً" عن تصعيده، في محاولة لاحتواء الأزمة بعد مقتل المواطنين الأميركيين رينيه غود وأليكس بريتي، والذي أدى لانتقادات حادة وتظاهرات في أنحاء البلاد، مع مطالبات جمهورية في الكونغرس بمراجعة هذه السياسات.

وأشار ترامب الاثنين، إلى مكالمتين مع حاكم الولاية تيم والز وصفها بـ"الجيدة للغاية" مؤكداً تفهم الأخير لمطالبه، ومع عمدة مدينة مينيابوليس جاكوب فراي. وعقب المكالمتين، أشار الثاني، إلى أنه من المتوقع مغادرة بعض العملاء الفيدراليين المدينة اليوم الثلاثاء، بينما أشارت تقارير إلى توقعات بمغادرة غريغوري بوفينو مسؤول حرس الحدود الولاية، خاصة بعد تصريحاته الصحافية، وادعاءاته غير المدعومة بأن بريتي كان يخطط لمذبحة ضدّ ضباط إنفاذ القانون.

ودافع البيت الأبيض ووزارة الأمن الداخلي والرئيس عن ضباط إدارة الجمارك والحدود في واقعة مقتل رينيه غود في 7 يناير/ كانون الثاني، مدعين أن العنصر الذي قتلها كان يدافع عن نفسه، قبل أن يشير ترامب منذ أيام إلى أنه يرى كل وجهات النظر في الواقعة. أما الضحية الثانية ألكس بريتي، فقُتل أيضاً على يد أفراد إدارة الجمارك والحدود السبت الماضي، ودافع البيت الأبيض عن الضباط الفيدراليين، ناشراً صورة للسلاح الذي كان يحمله المواطن، فيما نعت مساعد ترامب ومهندس خطط ترحيل المهاجرين ستيفن ميلر، الضحية بـ"الإرهاب الداخلي"، وهو نفس نعته للضحية الأولى، كما هاجم مسؤولو إدارة ترامب ألكس، وهو ممرض عمل في مستشفى شؤون المحاربين القدامى، في حين حمّل ترامب الديمقراطيين مسؤولية "الفوضى"، وتساءل عن سبب حيازة بريتي لسلاح ناري، متهماً والز وعمدة مينيابوليس بالتحريض على "التمرد، بخطابهم المتغطرس والخطير والمتكبر"، ولاحقاً رفض إدانة قاتل بريتي، وقال في تصريحات الأحد لصحيفة وول ستريت جورنال إن إدارته "تراجع كل شيء" يتعلق بالواقعة.

وكشف تحليل فيديوهات مقتل ألكس، طبقاً لصحيفة نيويورك تايمز، وشبكة "إن بي سي"، أنه كان يحمل هاتفاً في يده بينما يده الأخرى فارغة، وأن ضباط حرس الحدود سحبوا سلاحه الشخصي من جرابه، قبل إطلاقهم نحو 10 رصاصات عليه رغم السيطرة عليه، مما أدى لوفاته. ويمتلك ألكس سلاحاً مرخصاً، كما أنه يمتلك رخصة لحمل السلاح في الشارع طبقاً للقانون المعمول به في الولاية. أما تحليلات فيديو مقتل رينيه غود، طبقاً لصحيفتي واشنطن بوست ونيويورك تايمز، فأشارت إلى أنها كانت في طريقها للمغادرة، قبل أن يطلق عليها أحد أفراد قوات إنفاذ قوانين الهجرة نحو 4 رصاصات، وأنها لم تكن تستهدف دهس أحد الضباط.

وتعاملت إدارة ترامب منذ اللحظات الأولى للحادثتين، على أن غود وبريتي من الديمقراطيين (الجانب الآخر)، واتهمهما كبار المسؤولين بالإدارة بالإرهاب الداخلي، وبرأوا الضباط الفيدراليين حتى قبل الإعلان عن بدء التحقيقات، وحتى عندما بدأت القوات الفيدرالية التحقيق في الواقعة، رُفض إشراك السلطات المحلية وسلطات الولاية في التحقيقات، واستقال محققون فيدراليون مسؤولون عن التحقيق في واقعة مقتل غود، وذلك بعد تسريبات أشارت إلى محاولات للتدخل ومنع توجيه اتهامات للضابط. ومثّلت إدارة ترامب الخصم والحكم في الواقعتين، فمن يحقق في الواقعة هو مكتب التحقيقات الفيدرالي التابع لوزارة الأمن الداخلي، ومن قتل الضحيتين ضباط من إدارتين تابعتين لوزارة الأمن الداخلي. واختارت وزيرة الأمن الداخلي منذ اللحظة الأولى الدفاع عن موظفيها الفيدراليين، وإلصاق التهم بالضحيتين.

ورغم تساقط الأمطار الجليدية في ولاية مينيسوتا الأحد، فقد تظاهرت مينيابوليس ضد قوات إنفاذ قوانين الهجرة، والتي تتكون من قوات إدارة الجمارك والهجرة، وقوات الجمارك وحرس الحدود، وإدارة تحقيقات الأمن الداخلي، وإدارة عمليات الإنفاذ والترحيل، وقُدّر عددها في بداية يناير/ كانون الثاني بنحو 2000 فرد، غير أنه تمت زيادتها إلى 3 آلاف عقب مقتل الضحية الأولى. وأصرت إدارة ترامب على استكمال وتكثيف عملياتها لترحيل المهاجرين مع استمرار العنف والفوضى داخل مينيابوليس، وصف حاكم الولاية إرسال الآلاف من القوات الفيدرالية بأنها "غزو خارج إطار القانون"، بينما كانت إدارة ترامب تصف المتظاهرين بالإرهاب الداخلي، وسط خلافات حادة بين الطرفين.

وترغب إدارة ترامب في فرض كلمتها دون أي تراجع عن سياساتها، وذلك من خلال إجبار الولايات الديمقراطية على الموافقة على مساعدة الشرطة لقوات إنفاذ قوانين الهجرة، في حين تجادل المدن الديمقراطية بأنها تلزم بالقوانين التشريعية، وأن التعاون يتم طبقاً للقانون في ما يخص المجرمين الصادرة بحقهم أحكام نهائية، وهو الهدف الرئيسي الذي أعلنه ترامب ويردده دائماً، غير أن بيانات إدارة الهجرة تشير إلى أن 75% من المحتجزين ليس لديهم سجل جنائي.

وفي أولى منشوراته عقب مقتل أليكس بريتي، كتب ترامب أنه فاز في الانتخابات بانتصار تاريخي ساحق بسبب "التعهد بإغلاق الحدود، وبدء أكبر عملية ترحيل جماعي للمجرمين المهاجرين غير الشرعيين"، مشيداً بالولايات الجمهورية وتعاملها مع عمليات الترحيل، ومنتقداً الولايات الديمقراطية التي ترفض التعامل مع إدارة الجمارك والهجرة، داعياً عمدة المدينة وحاكم مينيسوتا إلى التعاون الرسمي مع إدارته. وطالب ترامب في منشوره، الجهات الديمقراطية بـ"تسليم جميع المجرمين المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين في سجون الولاية إلى السلطات الفيدرالية، وجميع المجرمين غير الشرعيين الذين لديهم سجل إجرامي معروف ومذكرة نشطة، وتسليم جميع من يتم اعتقالهم من الشرطة المحلية، ومساعدة الشرطة المحلية لقوات إنفاذ القانون الفيدرالي في القبض على المهاجرين غير الشرعيين المطلوبين"، كما دعا السياسيين الديمقراطيين في الولايات للشراكة مع الحكومة الفيدرالية لتنفيذ هذه الإجراءات في ولاياتهم.

وأمس الاثنين، أشار ترامب إلى وجود نقاط اتفاق بينه وبين حاكم ولاية مينيسوتا وعمدة الولاية، وأن تيم والز وافق على طلبه بتسليم المجرمين، وكتب قبلها أنه سيرسل المسؤول توم هومان الذي يسمّيه "قيصر الحدود"، إلى الولاية، وأنه "حازم لكن عادل. سيرفع تقاريره لي مباشرة"، مما يعني استبعاد رئيس حرس الحدود الذي كان يرفع تقاريره إلى وزيرة الأمن الداخلي.

جمهوري يعلن انسحابه من الترشح لحاكمية مينيسوتا

وإلى جانب هذا، أعلن المرشح الجمهوري للانتخابات التمهيدية لمنصب حاكم ولاية مينيسوتا كريس مادل انسحابه من السباق، احتجاجاً على سياسات إدارة ترامب وتصعيد عمليات إنفاذ قوانين الهجرة في مينيابوليس، وذكر أنها أدت إلى خوف المواطنين من ذوي البشرة الملونة من الخروج من منازلهم أو الاعتقال التعسفي. وقال في تصريحات لشبكة سي أن أن: "هناك مواطنون يختبئون في منازلهم الآن في مينيسوتا. إنهم خائفون من الخروج إلى الشوارع. لدينا مواطنون يحملون معهم أوراقهم الثبوتية وجوازات سفرهم بسبب لون بشرتهم خوفاً من أن يتم اعتقالهم من الحكومة الفيدرالية. هذا يتعارض مع كل ما تمثله بلادنا. يتعارض حرفياً مع كل شيء. أريد أن تعرف ابنتاي أنني وقفت وقلت لا. لا لهذا الأمر أهم بكثير من الترشح".