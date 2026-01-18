ميناء حمد يستقبل 8 سفن حربية للمشاركة في فعاليات "ديمدكس 2026"

- رست ثماني سفن حربية دولية في ميناء حمد للمشاركة في معرض "ديمدكس 2026"، الذي يركز على الابتكارات الدفاعية، بمشاركة دولية من فرنسا والكويت وعُمان وروسيا والسعودية وقطر. - يُعد "ديمدكس 2026" منصة لتعزيز الابتكار والاستثمار في تقنيات الدفاع، حيث يجمع قادة القوات البحرية ووزراء الدفاع لبحث التطورات التكنولوجية في المجال العسكري. - استقطب "ديمدكس" في نسخته السابقة أكثر من 25 ألف زائر و200 شركة، محققًا عقودًا بقيمة 5 مليارات ريال قطري، مما يعزز مكانته كملتقى رئيسي في قطاع الدفاع البحري.

رست في ميناء حمد، اليوم الأحد، ثماني سفن حربية دولية زائرة، للمشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس 2026"، الذي تنطلق أعماله رسميًا غدًا الاثنين، ويستمر حتى الخميس المقبل.

وتشارك في المعرض سفن حربية زائرة من فرنسا والكويت وعُمان وروسيا والسعودية إلى جانب إحدى السفن الحربية من قطر، حيث شاركت القوات البحرية الأميرية القطرية في هذا الحدث من خلال السفينة الحربية "الفُلك"، التي تُعد الأكبر من نوعها في الخليج، وهي سفينة نقل ودعم استراتيجي حديثة.

ويُعقد "ديمدكس 2026" تحت شعار: "منصة عالمية لابتكارات الدفاع: استثمار الفرص لبناء غد آمن"، بمشاركة مجموعة كبيرة من شركات صناعة الدفاع الوطنية والعالمية، وحضور عدد من قادة القوات البحرية، ووزراء الدفاع، ورؤساء الأركان، وكبار المسؤولين الحكوميين، والمديرين التنفيذيين في قطاع الصناعات الدفاعية من مختلف أنحاء العالم، حيث يُمثّل "ديمدكس" منصة رئيسية لتعزيز الابتكار، وتشجيع الاستثمارات الاستراتيجية في تقنيات الدفاع والمعدات البحرية، والمساهمة في بناء مستقبل يتميز بالأمن المستدام للأجيال القادمة.

وستُقام النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس 2026" على مدى أربعة أيام لأول مرة في تاريخه، كما سيوفّر المعرض للمشاركين فرصًا استثنائية للحوار الاستراتيجي والتبادل التجاري، إلى جانب استكشاف أحدث التطورات التكنولوجية في المجال العسكري.

الصورة سفن حربية دولية ترسو في ميناء حمد للمشاركة في ديمدكس، 18 يناير 2026

وقال العميد الركن (بحري) عبد الباقي صالح الأنصاري، رئيس اللجنة المنظمة لـ"ديمدكس": "يشرفنا تنظيم النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2026) على مدار أربعة أيام، ويعكس شعارنا في هذه النسخة (منصة عالمية لابتكارات الدفاع: استثمار الفرص لبناء غدٍ آمن) التزامنا بتوفير منصة حيوية تجمع مجتمع الدفاع والأمن البحري الدولي، من أجل التواصل والتعاون والاستثمار في ابتكارات تُشكّل مستقبل الأمن العالمي."

ويُوفّر "ديمدكس 2026" تجربة شاملة من خلال المعرض الذي يضم نخبة من أبرز الشركات الدفاعية الوطنية والعالمية، بالإضافة إلى "مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط"، الذي يناقش القضايا المحورية التي تلعب دورًا مهمًا في تشكيل ملامح قطاع الدفاع، وزيارة الوفود الرسمية التي تتيح للعارضين فرص تواصل مباشر مع كبار صناع القرار، فضلًا عن عرض السفن الحربية الزائرة في ميناء حمد، ما يمنح الزوار فرصة للاطلاع على القدرات البحرية الحديثة.

ويَلتزم معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس) بدعم مجتمع الأمن والدفاع العالمي، حيث لعب منذ انطلاقته دورًا محوريًا في توفير منصة رائدة لاستعراض أحدث التقنيات الدفاعية والبحرية، وإجراء حوارات استراتيجية تُسهم في تعزيز الأمن والدفاع على المستويين الوطني والدولي.

وساهم نجاح "ديمدكس" في استقطاب كبرى الشركات المحلية والعالمية ووفود رفيعة المستوى من مختلف أنحاء العالم، ما عزز مكانته ملتقى رئيسيًا يجمع الأطراف الفاعلة في هذا القطاع الحيوي.

وحققت النسخة الثامنة، التي أُقيمت تحت شعار "إنارة الطريق لمستقبل يتخطى حدود الأمن البحري"، نجاحًا لافتًا تخطى النسخ السابقة، حيث تم الإعلان خلال أيام المعرض الثلاثة عن توقيع عقود تفوق قيمتها 5 مليارات ريال قطري (أكثر من مليار و373 مليون دولار أميركي)، بالإضافة إلى مجموعة من مذكرات التفاهم وخطابات النيات. وسجّل الزوار عددًا قياسيًا وصل إلى أكثر من 25 ألف زائر، كما شهد المعرض مشاركة أكثر من 200 شركة دولية ومحلية عرضت أحدث الابتكارات والتكنولوجيا والحلول الدفاعية الشاملة.