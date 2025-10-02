ميلوني تنتقد أسطول الصمود تزامناً مع دعوة لإضراب في إيطاليا الجمعة

- انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أسطول الصمود العالمي واعتراضه من قبل الجيش الإسرائيلي، معتبرة أن الإضرابات والاحتجاجات في إيطاليا لن تفيد الفلسطينيين بل ستزعج الإيطاليين. - أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني دعم روما لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، لكنه أشار إلى أن العمليات الإسرائيلية في غزة تجاوزت الدفاع عن النفس وانتهكت القانون الإنساني. - أعلنت نقابات عمالية إيطالية إضراباً شاملاً تضامناً مع أسطول الصمود العالمي، واحتجاجاً على الهجوم الإسرائيلي، وسط مظاهرات واسعة في مدن إيطالية.

انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني

، اليوم الخميس، أسطول الصمود العالمي الذي اعترضه الجيش الإسرائيلي قبالة غزة، وقالت إن مهمة النشطاء والإضراب الذي دُعي إليه في إيطاليا دعماً لهم لن يقدما شيئاً لمساعدة الفلسطينيين. وأوضحت ميلوني للصحافيين "ما زلت أعتقد أن كل هذا لا يعود بأي فائدة على الشعب الفلسطيني".

وأضافت: "من ناحية أخرى، يبدو لي أن ذلك سيجلب الكثير من الإزعاج للشعب الإيطالي"، في إشارة إلى إضراب يوم غد، وكذلك الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين يوم السبت، والتي تمت الدعوة إليها سابقاً. من جهته، وفي كلمته أمام البرلمان اليوم الخميس، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن روما دعمت حق إسرائيل في الدفاع عن النفس في أعقاب عملية 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لكنه أكد أن العمليات الإسرائيلية في غزة تجاوزت الدفاع عن النفس، وانتهكت القانون الإنساني، وأضاف: "غزة ليست حماس. الفلسطينيون ليسوا حماس".

واعتلت قوات الاحتلال عشرات السفن التي تحمل مئات النشطاء، من بينهم حوالي 40 إيطالياً، أثناء محاولتهم اختراق الحصار البحري المفروض على قطاع غزة. وأعلنت نقابات عمالية في إيطاليا، إضراباً شاملاً، يوم غد الجمعة، احتجاجاً على الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي، المتجه لكسر الحصار عن قطاع غزة، وللتضامن مع ركابه ممن تحتجزهم إسرائيل.

وأعلن "الاتحاد العام للعمل الإيطالي"، في بيان، عن تنظيم إضراب شامل، الجمعة، وذلك "للتضامن مع أسطول الصمود العالمي، ومع غزة والقيم الدستورية". وأضاف بيان أكبر اتحاد عمالي في إيطاليا، أن الهجوم على سفن مدنية يوجد على متنها مواطنون إيطاليون "حادث خطير للغاية". وتابع: "هذا ليس مجرد جريمة ضد أشخاص عاجزين، بل جريمة خطيرة ترتكبها أيضاً حكومة إيطاليا بحق عمال إيطاليين، إذ تخلي مسؤوليتها عنهم وتتركهم في المياه الدولية بشكل يخالف المبادئ الدستورية".

كما أعلنت نقابتا عمال المعادن "FIOM" و"USB" الإيطاليتان، أنهما ستدعمان قرار الإضراب العام الذي أعلن عنه "الاتحاد العام للعمل الإيطالي". من جهة أخرى، ذكرت الصحافة المحلية، أن وزير النقل والبنية التحتية الإيطالي ماتيو سالفيني، يدرس إمكانية تقييد نطاق الإضراب المرتقب. وشهدت مدن إيطالية عدة، مساء الأربعاء، موجة مظاهرات ومسيرات احتجاجاً على الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية. وخرج آلاف المحتجين إلى الشوارع في العاصمة روما، ومدن ميلانو، ونابولي، وتورينو، وجنوة، للتعبير عن رفضهم لهجوم إسرائيل على الأسطول الذي كان يتجه لكسر الحصار على قطاع غزة.

(رويترز، الأناضول)