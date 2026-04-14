ميلوني تعلن تعليق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل

- أعلنت رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، تعليق اتفاقية التعاون الأمني والعسكري مع إسرائيل بسبب الوضع الراهن، بعد استدعاء إسرائيل للسفير الإيطالي احتجاجاً على تصريحات وزير الخارجية الإيطالي بشأن الهجمات الإسرائيلية في لبنان. - تدهورت العلاقات بين إسرائيل وإيطاليا في ظل تصاعد التوترات بسبب حرب الإبادة على غزة، واستدعت إيطاليا السفير الإسرائيلي احتجاجاً على حادثة إطلاق نار تجاه قافلة جنود إيطاليين في جنوب لبنان. - الاتفاقية الأمنية بين إيطاليا وإسرائيل، التي بدأت في 2003، أصبحت محور جدل سياسي وقانوني، ودعا خبراء حقوقيون إلى تعليقها لانتهاكها الدستور الإيطالي، وأوقفت إيطاليا مبيعات الأسلحة الجديدة لإسرائيل.

أعلنت رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، اليوم الثلاثاء، تعليق اتفاقية التعاون الأمني والعسكري بين روما وتل أبيب، والتي تنص على تبادل العتاد العسكري والوسائل القتالية وأبحاث التكنولوجيا الأمنية. أما السبب الرئيس وراء تعليق الاتفاقية، التي تتضمن بنداً بتجديدها تلقائياً كل خمس سنوات، فهو "الوضع الراهن"، حسبما أفادت وكالات عدة، منها "أنسا" الإيطالية وفرانس برس الفرنسية.

وجاء تعليق الاتفاقية غداة استدعاء إسرائيل سفير إيطاليا لديها، لوكا فيراري، للاحتجاج على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، ندّد فيها بما وصفه "الهجمات غير المقبولة" التي شنّتها إسرائيل على المدنيين في لبنان، وذلك خلال زيارته إلى بيروت، بعدما كانت الأولى قد شنّت مئة غارة على العاصمة ومدن رئيسية في لبنان تسببت باستشهاد وجرح مئات اللبنانيين في غضون عشر دقائق.

وكان تاياني، الذي زار بيروت والتقى رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، ونظيره يوسف رجّي، أمس الاثنين، قد كتب على صفحته بمنصة "إكس" أنه زار لبنان بهدف التعبير عن تضامن بلده "عقب الهجمات الإسرائيلية غير المقبولة على المدنيين"، داعياً إلى "وقف إطلاق نار ضروري ودائم" وإلى إطلاق حوار بين لبنان وإسرائيل، مع التشديد على ضرورة "تجنب تكرار تصعيد مشابه لما حدث في غزة بأي ثمن".

ولم تأت تصريحات وزير الخارجية الإيطالي منعزلة عن السياق الأوسع الذي تشهد فيه علاقات إسرائيل ودول أوروبية عدة تدهوراً مستمراً منذ اندلاع حرب الإبادة على غزة، وآخره ما آلت إليه العلاقات بين إسبانيا وإسرائيل، خصوصاً في الأيام الأخيرة.

وفي إطار هذا التدهور، استدعت حكومة روما، الأسبوع الماضي، السفير الإسرائيلي لديها، يوناتان بيلد، للاحتجاج على توجيه قوات الاحتلال الإسرائيلي طلقات تحذيرية نحو قافلة جنود إيطاليين ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، ما أدى إلى تضرر إحدى الآليات من دون تسجيل إصابات بشرية. وبالعودة إلى إعلان ميلوني، يشار إلى أن العلاقات الأمنية بين إيطاليا وإسرائيل استندت منذ عام 2003 إلى مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني عرفت اختصاراً باسم (MOU)، وجددت منذ ذلك الحين تلقائياً كل خمس سنوات استناداً إلى بندٍ تضمنته.

وعلى خلفية حرب الإبادة على قطاع غزة، تحولت الاتفاقية إلى محور جدل سياسي وقانوني في روما؛ ففي مايو/ أيار من عام 2025، قدّمت طواقم حقوقية وخبراء في القانون الدولي في إيطاليا طلباً رسمياً إلى حكومة ميلوني أملاً بتعليق الاتفاقية، إذ رأى هؤلاء أن استمرار تعاون روما مع تل أبيب ينتهك دستور الجمهورية الإيطالية والالتزامات التي قطعتها الأخيرة على المستوى الدولي.

ولم يتوقف الجدل عند ذلك، ففي إبريل/ نيسان الجاري دعا رئيس حزب "حركة النجوم الخمسة" الإيطالي حكومة بلاده إلى منع التجديد التلقائي للاتفاقية احتراماً لمبادئ القانون الدولي. وجاء هذا التطور عقب سنوات من التعاون الأمني المشترك، إذ وقعت روما وتل أبيب في عام 2020 صفقة للتبادل العسكري، شملت اتفاقاً لمشتريات عسكرية بقيمة 157 مليون دولار. وفي إطار ذلك، اشترت إسرائيل 12 مروحية تدريب من طراز AW119KX من شركة "ليوناردو" الإيطالية، بينما اشترت إيطاليا صواريخ "سبايك" من شركة "رافائيل" الإسرائيلية، فضلاً عن أجهزة محاكاة من تطوير وتصنيع شركة "إلبيت سيستيمز"، بحسب بيانات سابقة للشركات المذكورة.

وخلال حرب الإبادة على غزة التي اندلعت في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أعلنت الحكومة الإيطالية وقف مبيعات الأسلحة الجديدة لإسرائيل، التزاماً بالقانون الذي يحظر تصدير السلاح إلى مناطق النزاع.