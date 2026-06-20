ميلوني تتهم ترامب بالكذب بشأن صورة: أنا وإيطاليا لا نتوسل أبداً

- اتهمت جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب باختلاق رواية عنها، حيث زعم أنها توسلت لالتقاط صورة معه خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا، ووصفت تصريحاته بأنها مختلقة تماماً. - ألغى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني زيارة للولايات المتحدة، معتبراً تصريحات ترامب مسيئة لجميع الإيطاليين، وأظهر مقطع مصور من القمة ميلوني وترامب يتبادلان الحديث. - نفت ميلوني وجود خلاف مع ترامب خلال القمة، مؤكدة أجواء إيجابية، وانتقدت ترامب لعدم إظهاره نفس العزم مع أعداء الغرب، مشددة على أن إيطاليا لا تتوسل لأحد.

اتهمت رئيسة الوزراء الإيطالية

جورجيا ميلوني، الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، باختلاق رواية عنها الجمعة، وذلك بعد أن صرح لقناة تلفزيونية إيطالية بأنها "توسلت" إليه لالتقاط صورة معها في قمة مجموعة السبع التي عُقدت في فرنسا. وقالت ميلوني إنها تشعر "بالدهشة" من تصريحات ترامب، التي وصفتها بأنها "مختلقة تماماً". ووجهت له انتقادات أيضاً بسبب تصرفه باحترام أكبر بكثير تجاه أعداء الغرب، مقارنة بحلفائه القدامى.

وفي تأكيد لمدى غضب حكومة ميلوني من تصريحات ترامب، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إلغاء زيارة مقرّرة إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، قائلاً إنّ الكلمات الخطيرة والمسيئة التي وجهها الرئيس ترامب إلى رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني تُسيء إلى جميع الإيطاليين. وأظهر مقطع مصور من الحدث في فرنسا، ميلوني وترامب يجلسان جنباً إلى جنب على أريكة صغيرة، ويتبادلان أطراف الحديث في محادثة مستفيضة، لكن الرئيس الأميركي أشار إلى أنه كان يسايرها فقط من خلال الدردشة معها.

Le gravi e offensive parole del Presidente Trump nei confronti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni offendono tutta l’Italia. Per questo motivo ho deciso di annullare la mia visita negli Stati Uniti prevista per i prossimi 21 e 22 giugno. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) June 19, 2026

ونقلت قناة "إل.إيه 7" التلفزيونية عن ترامب قوله في مقابلة قصيرة بعد أن سأل الصحافي عن رئيسة الوزراء الإيطالية، "ربما هي سعيدة لأنني تحدثت معها. لم يكن عليّ التحدث معها". وقال ترامب، بحسب ترجمة القناة لتصريحاته "توسلت (ميلوني) إليّ لألتقط صورة معها. أرادت بشدة أن تلتقط صورة معي. لم أكن لألتقطها، لكنّني شعرت بالشفقة تجاهها". وذكرت ميلوني في مقطع مصور نُشر على منصات التواصل الاجتماعي أن "تصريحات دونالد ترامب مختلقة تماماً. أنا مندهشة بصراحة. لا أعرف لماذا يتصرف رئيس الولايات المتحدة بهذه الطريقة تجاه حلفائه: إنها ليست المرة الأولى". وأضافت "لا يسعني إلا أن أقول إنه من المخيب للآمال ألا يظهر نفس العزم مع أعداء الغرب والولايات المتحدة، الذين يعامل قادتهم بتساهل أكبر بكثير... هناك شيء واحد يجب أن يتذكره: لا أنا ولا إيطاليا من يتوسلون أبداً".

تقارير دولية ميلوني بين ترامب وميرز.. صراع تموضع داخل أوروبا

وإثر قمة مجموعة السبع في ايفيان الفرنسية الأربعاء، تحدثت ميلوني عن "أجواء إيجابية جداً"، نافية وجود "أي خلاف" بين ترامب وقادة الدول الأخرى. لكنها أوضحت أنها تتشارك وترامب "شخصية قوية"، علماً أنها شوهدت مراراً إلى جانب الرئيس الأميركي خلال القمة، وخصوصاً حين جلسا معاً على أريكة، وبدا أن ترامب يربت على كتفها. وسبق لترامب أن وجّه انتقادات إلى ميلوني في إبريل/ نيسان الماضي، لرفضها إشراك بلادها في الحرب ضد إيران.

وكانت ميلوني التي انتُخبت في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 على رأس حكومة ائتلافية محافظة جداً، تُعد من أقرب حلفاء ترامب في أوروبا، وخصوصاً أنها سعت غالباً إلى تقليص التباينات بين الولايات المتحدة والقارة العجوز. بدوره، أكد وزير الدفاع الايطالي غويدو كروسيتو دعمه لرئيسة الوزراء، وكتب على منصة إكس: "لا أتصور أن جورجيا ميلوني ستطلب صورة مع أي كان، حتى قسراً. في المقابل، يمكنني أن أتصور مقدار الجهد الذي بذلته لتجاهل تصريحات ترامب قبل بضعة أسابيع بهدف خدمة مصالح إيطاليا وأوروبا والغرب". وأدلى وزير العدل كارلو نورديو بموقف يصبّ في التوجه نفسه، معتبراً أن ما قاله ترامب هو بمثابة "ضربة قاسية" للعلاقات بين روما وواشنطن.

(رويترز، فرانس برس)