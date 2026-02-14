ميلوني: إيطاليا ستنضم إلى "مجلس السلام" بصفة مراقب

- أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن إيطاليا ستنضم بصفة "مراقب" إلى مبادرة "مجلس السلام" التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرة إلى أهمية الحضور الإيطالي والأوروبي في تحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط. - رغم الدعوة الأميركية، تواجه إيطاليا مشكلات دستورية تمنع الانضمام الفوري، حيث تحتاج روما لمراجعة الدعوة ومعالجة القضايا القانونية قبل اتخاذ قرار نهائي. - "مجلس السلام" يثير جدلاً في أوروبا، حيث يعتبره البعض منافساً للأمم المتحدة، مما دفع دولاً أوروبية للامتناع عن الانضمام.

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم السبت، أن روما ستنضم مستقبلاً بصفة "مراقب" ذي وضع خاص إلى مبادرة "مجلس السلام" التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وجاء إعلان ميلوني خلال المؤتمر الصحافي الختامي للقمة الإيطالية الأفريقية الثانية في مركز أديس أبابا الدولي للمؤتمرات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقالت ميلوني إن الولايات المتحدة دعت إيطاليا إلى المشاركة بصفة "دولة مراقبة"، معتبرة أن "هذا حل جيد في رأينا". وأضافت أنه "في ظل الجهود المطلوبة لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، فإن الحضور الإيطالي، وكذلك الأوروبي، يعد أمراً مهماً"، لافتة إلى أن مستوى التمثيل الإيطالي لم يُحسم بعد.

ولا يشارك في عضوية "مجلس السلام" الذي أطلقه الرئيس الأميركي رسمياً الشهر الماضي، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، من داخل الاتحاد الأوروبي سوى بلغاريا والمجر، إذ ترى دول أوروبية عدة أن "مجلس السلام" يمثل منافساً للأمم المتحدة، ولذلك امتنعت عن حضور مراسم تأسيسه.

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية قد أكدت في 21 يناير/كانون الثاني الماضي أن إيطاليا لا يمكنها الانضمام فوراً إلى "مجلس السلام" بسبب مشكلات دستورية تتعلق بالنظام الأساسي للمبادرة، مشيرة إلى أن بعض بنوده غير متوافقة مع الدستور الإيطالي. وقالت ميلوني، في تصريح لهيئة الإذاعة الحكومية الإيطالية، إن هذا الوضع يعني أن روما تحتاج إلى مزيد من الوقت لمراجعة الدعوة واتخاذ قرارها بشأن المشاركة، لكنها أكدت أن موقفها يظل منفتحاً، وأن "الانضمام مستقبلاً ليس مستبعداً بعد معالجة القضايا القانونية".

وسبق أن لمّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن "مجلس السلام" قد يكون بديلاً لمنظمة الأمم المتحدة، إذ رد بـ"من الممكن" على سؤال وُجه إليه بهذا الخصوص، مضيفاً أن "الأمم المتحدة لم تكن مفيدة، ولم تحقق ما كان ينبغي عليها فعله"، معتبراً أنه كان ينبغي على المنظمة الأممية "إنهاء الحروب التي أنهيتها بنفسي".

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)

