ميرز يقترح إعطاء أوكرانيا صفة "عضو شريك" في الاتحاد الأوروبي

- اقترح المستشار الألماني فريدريش ميرز منح أوكرانيا صفة "عضو شريك" في الاتحاد الأوروبي كخطوة تمهيدية قبل العضوية الكاملة، مشيراً إلى أن هذه الصفة ليست عضوية "مخففة" وستتيح لأوكرانيا المشاركة في بعض اجتماعات المجلس الأوروبي. - تعثرت مفاوضات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي بسبب الفيتو المجري، لكن فوز بيتر ماغيار في الانتخابات المجرية قد يفتح الباب لاستئناف المفاوضات الرسمية، رغم التحديات المتوقعة في مجالات مثل الزراعة. - ميدانياً، تستمر الحرب بين أوكرانيا وروسيا، حيث قُتل شخصان في هجمات بمسيّرات أوكرانية على منطقة سامارا الروسية، وأُصيب آخرون في هجمات على مناطق روسية وأوكرانية متفرقة.

اقترح المستشار الألماني فريدريش ميرز، في رسالةٍ إلى قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إعطاء أوكرانيا صفة "عضو شريك" في انتظار منحها العضوية الكاملة التي ستستغرق وقتاً. وكتب في الرسالة، وفق ما أوردته وكالة فرانس برس، "من الواضح أننا لن نتمكن من إتمام عملية الانضمام في المستقبل القريب، نظراً إلى العقبات الكثيرة والتعقيدات السياسية لإجراءات التصديق". ودعت برلين بناءً على ذلك، إلى منح كييف صفة "عضو شريك"، وهي "خطوة حاسمة" قبل العضوية الكاملة.

وأوضح ميرز أن هذه الصفة ليست إطلاقاً عضوية "مخففة"، إذ دأبت أوكرانيا على رفض مختلف المقترحات التي تهدف إلى تأخير انضمامها. ويطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ"عضوية كاملة" في الاتحاد الأوروبي، ويفضّل أن يكون ذلك سنة 2027. وضَمّن ميرز رسالته الموجهة إلى عدد من مسؤولي الاتحاد، من بينهم رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، شرحاً مفصّلاً لما يمكن أن يكون عليه الوضع القانوني لـ"العضو الشريك". وأشار إلى أن هذه الصفة ستتيح لأوكرانيا المشاركة في بعض اجتماعات المجلس الأوروبي الذي يضم رؤساء دول الاتحاد الأوروبي، ورؤساء حكوماتها، وأن يكون لها مفوض أوروبي "شريك" (من دون حقيبة)، وأعضاء "شركاء" في البرلمان الأوروبي لا يتمتعون بحق التصويت.

وحصلت أوكرانيا في ديسمبر/ كانون الأول 2023، على صفة المرشح الرسمي لعضوية الاتحاد الأوروبي، لكن مفاوضات ضمّها إليه تعثرت بعد ذلك، بسبب استخدام المجر في عهد رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، حق النقض (الفيتو). وشكّل فوز بيتر ماغيار في الانتخابات المجرية التي جرت في 12 إبريل/ نيسان الماضي نقطة تحوّل، وتأمل ألمانيا ومعظم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى من ثَمّ، في أن تبدأ المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا رسمياً، علماً أن محادثات غير رسمية في هذا الصدد سبق أن عُقدت مع كييف. ويُتوقع أن تكون هذه المفاوضات طويلة وشاقة، ولا سيما في ما يتعلق بالزراعة. وتُعدّ أوكرانيا دولة منتجة مهمة في قطاع الصناعات الغذائية، وتشكل قدراتها في هذا المجال مصدر قلق لبعض الدول، ومن بينها فرنسا.

ميدانياً، يتواصل تبادل الهجمات بين أوكرانيا وروسيا، مع استمرار الحرب بين الجانبين، إذ قُتل شخصان جرّاء ضربات بمسيّرات أوكرانية، اليوم الخميس، على منطقة سامارا (فولغا) الروسية، وفق ما أفاد حاكمها فياتشيسلاف فيدوريشتشيف. وقال فيدوريشتشيف عبر تطبيق تليغرام، "تهاجم القوات المسلحة الأوكرانية بمسيّرات مدينة سيزران"، موضحاً أن الغارات أدت إلى مقتل شخصين. وأشار إلى أنّ الهجوم على سيزران التي تضمّ مصفاة نفط مهمة، أسفر أيضاً عن إصابة عدد من الأشخاص.

إلى ذلك، قالت سلطات محلية روسية عبر "تليغرام"، إن ثلاثة أشخاص أُصيبوا خلال هجوم بطائرات مسيّرة على بلدة شيبيكينو ومحيطها في منطقة بيلغورود الروسية، المتاخمة لأوكرانيا، في حين قالت كييف إن شخصاً أصيب في مدينة دنيبرو جنوب شرقي أوكرانيا.

(فرانس برس، رويترز)