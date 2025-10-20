ميرز يعلن الحرب على اليمين المتطرف في ألمانيا

- أعلن المستشار الألماني فريدريك ميرز الحرب على حزب البديل من أجل ألمانيا، واصفاً إياه بالخصم الرئيسي في الانتخابات المحلية المقبلة، بسبب مواقفه المناهضة للاتحاد الأوروبي والهجرة وولائه لروسيا. - يتزايد القلق في ألمانيا من صعود حزب البديل، خاصة في الولايات الشرقية، حيث يحقق تقدماً ملحوظاً، بينما يرفض ميرز أي تعاون معه، مؤكداً على ضرورة التمايز بين الأحزاب. - رغم موقفه ضد اليمين المتطرف، اتخذ ميرز مواقف صارمة بشأن الهجرة، مما أثار انتقادات من التيار اليساري، لكنه دافع عن تصريحاته، مما يعكس تعقيد المشهد السياسي.

أعلن المستشار الألماني فريدريك ميرز، الاثنين، الحرب على اليمين المتطرف الذي يسجل تقدماً كبيراً في استطلاعات الرأي، واصفاً إياه بأنه "الخصم الرئيسي" خلال الانتخابات المحلية الخمسة المزمع تنظيمها العام المقبل. وحلّ حزب البديل من أجل ألمانيا الذي تأسس عام 2013 ثانياً في الانتخابات البرلمانية التي جرت في فبراير/ شباط الفائت، وتظهر استطلاعات رأي عدة تأخره أمام حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة ميرز.

وتتزايد المخاوف في ألمانيا بشأن هذا الحزب المناهض للاتحاد الأوروبي والهجرة والموالي لروسيا، والذي يعتبره كثيرون تهديداً للنظام الديمقراطي القائم، فيما يُفترض ان تُقام انتخابات إقليمية في خمسٍ من ولايات ألمانيا الـ16 عام 2026. وقبل سنوات قليلة، كان خارج التصور أن يحقّق هذا الحزب تقدّماً في بلد ما زالت ذاكرته ملتصقة بأهوال النازية، لكنّ تطوره بات واضحاً، خصوصاً في الشرق، أي في أراضي ألمانيا الشرقية السابقة، قبل أن يمتد تأثيره إلى الغرب، حيث بات يستقطب عدداً متزايداً من الناخبين.

"موالٍ لموسكو"

وصرح ميرز في مؤتمر صحافي عقده في برلين، بعد اجتماع لحزبه استمر يومين، "هذا الحزب يريد علناً تدمير الاتحاد الديمقراطي المسيحي، إنه يريد بلداً مختلفاً". وأضاف: "لا نختلف مع حزب البديل من أجل ألمانيا على التفاصيل فقط، بل أيضاً على القضايا الأساسية والقناعات السياسية الجوهرية"، متهماً هذا الحزب بتحدي "القرارات الأساسية" لألمانيا الديمقراطية التي نشأت عام 1949 بعد الحرب العالمية الثانية.

وقال زعيم الحزب البافاري الحليف (CSU) ماركوس سودر إنّ "حزب البديل من أجل ألمانيا يريد أخذ مكاننا"، واصفاً إياه بأنه "استبدادي وموالٍ لموسكو". ورفض ميرز بوضوح الدعوات التي وجهها الأسبوع الماضي بعض أعضاء حزبه والحزب الشقيق في بافاريا، حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، وأعربوا فيها عن تأييدهم لحصول تعاون مع اليمين المتطرف. واعتبر هؤلاء أن استراتيجية "الطوق الأمني" التي اتُخذت في مؤتمر الحزب عام 2018 لم تنجح في وقف تقدم حزب البديل من أجل ألمانيا. وأضاف ميرز "سنتمايز بوضوح تام ومن دون أي لبس". وأوضح أن "اليد التي لا يكف حزب البديل من أجل ألمانيا عن مدّها إلينا يُراد منها في الواقع تدميرنا"، في إشارة إلى اقتراحات التعاون المقدمة من الحزب اليميني المتطرف.

ومن المقرر إجراء خمسة انتخابات محلية العام المقبل، اثنتان منها في شرق البلاد، في ساكسونيا أنهالت وميكلنبورغ فوربومرن، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يحتل حزب البديل من أجل ألمانيا المركز الأول، وفق استطلاعات الرأي الحالية. وفي الغرب، يكتسب حزب البديل من أجل ألمانيا أرضية ثابتة، وقد يحصل على المركز الثاني أو الثالث في بادن فورتمبيرغ وراينلاند بالاتينات وبرلين خلف حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، على أن يتواجه في منافسة حامية مع الديمقراطيين الاجتماعيين والخضر.

وانتقدت رئيسة الحزب أليس فايدل هجوم ميرز، وتمسكه بتحالفه الشائك والمثير للجدل مع الحزب الاجتماعي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم. وقالت فايدل في بيان "إنه لا يضر بمستقبل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي فحسب، بل يُدمر أيضاً أسس اقتصادنا". وأضافت عبر منصة إكس إنّ "ميرز ومسؤوليه يُحاربون حزب البديل من أجل ألمانيا، نحن نُحارب من أجل ألمانيا".

وعلى الرغم من رفضه اليمين المتطرف، اتخذ المستشار الألماني مواقف حازمة جداً بشأن الهجرة، وهي إحدى القضايا التي بنى عليها حزب البديل من أجل ألمانيا شعبيته. وجعل ميرز هذه المسألة قضية رئيسية خلال حملة الانتخابات البرلمانية في فبراير الماضي، عقب سلسلة من الهجمات شنها أجانب. وقبل الانتخابات بفترة وجيزة، قَبِل حتى أصوات حزب البديل من أجل ألمانيا لتمرير قرار في البرلمان يُهاجم سياسة الهجرة التي انتهجتها الحكومة السابقة، وهو ما اعتبره كثيرون آنذاك انتهاكاً لاستراتيجية "الطوق الأمني" .

ومنذ توليه السلطة مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الربيع، شدّد ميرز السياسة المتعلقة بالهجرة، عبر تعزيز الرقابة على الحدود وفرض قواعد أكثر صرامة للحصول على الجنسية الألمانية. وفي الأيام الأخيرة، تعرّض لانتقادات من التيار اليساري بسبب تصريحاته التي قال فيها إن الهجرة "تمثل مشكلة في المشهد المُدني الألماني"، مما ترك المجال لكل شخص لتفسير ما قصده بالضبط. وعندما سُئل الاثنين عن الأمر، دافع عن تصريحاته قائلاً إن "ليس لديه ما يتراجع عنه".

(فرانس برس)