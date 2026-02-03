ميرز يدعو أوروبا إلى السيادة: زمن الحنين انتهى

- دعا المستشار الألماني فريدريش ميرز الأوروبيين لتعزيز استقلاليتهم في ظل التحولات العالمية المتسارعة، مشيراً إلى أن العالم يمر بمرحلة غير مسبوقة من الغموض وعدم اليقين، مع عودة قوى كبرى تفضل سياسة القوة على الالتزام بالقواعد. - أكد ميرز أن أوروبا يمكنها التأثير في العالم إذا تصرفت بشكل موحد وحازم، مشدداً على أهمية تحقيق سيادة أوروبية حرة وسلمية ومزدهرة اقتصادياً، مع دور محوري لألمانيا في هذا المسار. - شدد على ضرورة تعزيز الدفاع الذاتي لأوروبا وتحسين بيئة الاستثمار لزيادة التنافسية الاقتصادية، محذراً من التمسك بالماضي في العلاقات عبر الأطلسي.

في ظل التحولات العالمية المتسارعة، دعا المستشار الألماني فريدريش ميرز الأوروبيين إلى تعزيز استقلاليتهم، معتبراً أن العالم يمرّ بمرحلة غير مسبوقة من الغموض وعدم اليقين.

وخلال حفل استقبال العام الجديد الذي نظمته شركة البورصة الألمانية "دويتشه بورزه" في مدينة آيشبورن غربي ألمانيا، قال ميرز مساء اليوم الاثنين: "نعيش حالياً، على الأرجح، أكبر مرحلة من عدم اليقين والضبابية السياسية، وهي بلا شك نقطة تحوّل عميقة، بل تحوّل جذري في العصور".

وأضاف أن العالم يشهد عودة تشكّل قوى كبرى لا تعطي الأولوية للالتزام بالقواعد، بل تمارس سياسة القوة، "وهي سياسة تزدري القواعد في بعض الأحيان".

وأكد ميرز أن أوروبا قادرة على إحداث تأثير ملموس في العالم إذا ما تصرّفت بشكل موحّد وحازم، قائلاً: "إذا تحركنا نحن الأوروبيين بصف واحد وبحزم، فسنكون قادرين على التأثير في مجريات الأحداث، وربما أكثر مما نعتقد أحياناً عن أنفسنا".

ورأى أن الطريق لا يزال مفتوحاً نحو "أوروبا ذات سيادة، حرة، سلمية، ومزدهرة اقتصادياً"، مشدداً على أن ألمانيا تضطلع بدور محوري في هذا المسار.

كما أعرب المستشار الألماني عن قناعته بضرورة أن تصبح أوروبا قادرة على الدفاع عن نفسها بإمكاناتها الذاتية، وأن تعيد تهيئة بيئة الاستثمار بما يعزز تنافسية الاقتصاد الأوروبي، إلى جانب تحقيق قدر أكبر من الاستقلال التكنولوجي.

وفي ما يتعلق بالعلاقات عبر الأطلسي، قال ميرز: "لقد تغيّرت هذه العلاقات، لكن الحنين إلى الماضي أو استدعاء ذكريات الأزمنة السابقة لن يجدي نفعاً".

واختتم حديثه بتحذير واضح: "علينا أن نمسك بزمام الأمور الآن إذا أردنا أن نكون شركاء فاعلين في هذه المرحلة من التحوّل العالمي".

(أسوشييتد برس)