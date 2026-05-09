ميرز: أوروبا تريد بقاء حلف الأطلسي ووقف الحرب على إيران

- أكد المستشار الألماني فريدريش ميرز على أهمية الحفاظ على استمرارية حلف شمال الأطلسي (ناتو) رغم الخلافات مع الولايات المتحدة، مشددًا على أن الهدف المشترك هو منع إيران من إنتاج أسلحة نووية. - التوترات بين إدارة ترامب والشركاء الأوروبيين في الناتو تصاعدت بسبب قضايا الإنفاق الدفاعي والهجرة، ورفض أوروبا دعم الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران. - ردًا على تصريحات ميرز حول "إذلال" إيران للولايات المتحدة، أمر ترامب بسحب 5000 جندي أمريكي من ألمانيا، مؤكدًا أن القضية الأساسية هي "وحدة الهدف".

قال المستشار الألماني فريدريش ميرز اليوم السبت إن أوروبا ترغب في الحفاظ على استمرارية عمل حلف شمال الأطلسي (ناتو)، على الرغم من الخلافات مع الولايات المتحدة التي كشفت عنها الحرب على إيران.

وأثار التوتر بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والشركاء الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي تساؤلات حول مستقبل الحلف. وكان التوتر بين الجانبين شديداً بالفعل بعد انتقاد واشنطن لأوروبا بشأن الإنفاق الدفاعي وقضايا مثل سياسة الهجرة، لكنه تفاقم بعد رفض ألمانيا ودول أوروبية أخرى دعم الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في نهاية فبراير/شباط.

وقال ميرز في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون "نرغب حقاً في الحفاظ على هذا التحالف حياً من أجل المستقبل". وأضاف "نعلم أن هناك بعض الخلافات. ونعلم أننا نواجه تحديات، جميعنا، لكن هدفنا النهائي هو وقف هذا الصراع وضمان عدم تمكن إيران من إنتاج أسلحة نووية". وتابع "إنه هدف مشترك بين أميركا وأوروبا".

وبعد أن قال ميرز الشهر الماضي إن إيران "تذل" الولايات المتحدة، رد ترامب بإصدار أمر بسحب 5000 جندي أميركي من ألمانيا وإلغاء النشر المزمع لصواريخ توماهوك بعيدة المدى هناك. وقال ميرز إن القضية الرئيسية ليست حجم القوات، بل "وحدة الهدف". وتابع "لا نزال مهتمين للغاية بوجود الجيش الأميركي والدعم العسكري الأميركي إلى جانبنا".

(رويترز)