ميدفيديف يسخر من ترامب لعدم إرسال غواصات نووية إلى سواحل روسيا

- سخر دميتري ميدفيديف من تصريحات دونالد ترامب حول إرسال غواصات نووية إلى الشواطئ الروسية، مشيراً إلى أن هذه الغواصات "مخبأة بشكل جيد للغاية" كما يزعم ترامب، مما يعكس توتر العلاقات بين البلدين. - اعتبر ميدفيديف تهديدات ترامب بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا إذا لم توقف الحرب في أوكرانيا خطوة نحو التصعيد، مما يزيد من تعقيد الوضع الجيوسياسي. - حذر الرئيس الأوكراني زيلينسكي من كارثة نووية محتملة في محطة زابوريجيا بسبب انقطاع الكهرباء، متهماً القوات الروسية بتعطيل إصلاحات خطوط الطاقة.

سخر الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف من الرئيس الأميركي دونالد ترامب

، وقال إنّ الولايات المتحدة لم ترسل غواصات نووية إلى الشواطئ الروسية مثلما توعد ترامب. ووصف ترامب أمس الثلاثاء ميدفيديف بأنه "شخص غبي" وقال إنه حرّك "غواصة أو اثنتين" باتجاه سواحل روسيا. وقال ترامب في أغسطس/ آب إنه أمر بتحريك غواصتين نوويتين إلى "المناطق المناسبة" رداً على تهديدات من ميدفيديف.

وكتب ميدفيديف على منصة إكس باللغة الإنكليزية "حلقة جديدة من مسلسل الإثارة... تحدّث ترامب مرة أخرى عن موضوع الغواصات التي يزعم أنه ’أرسلها إلى الشواطئ الروسية’، مصرّاً على أنها ’مخبأة بشكل جيد للغاية’". وأضاف ميدفيديف "كما يقال، من الصعب العثور على قطة سوداء في غرفة مظلمة، خاصة إذا لم تكن موجودة".

New episode of the thriller series "Nuclear Subs for Posts on X." Trump once again brought up the subs he allegedly “sent to the Russian shores,” insisting they are “very well hidden.” As the saying goes, it’s hard to find a black cat in a dark room — especially if it’s not there — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) September 30, 2025

وكان ميدفيديف قد اعتبر في منشور على "إكس"، في 28 يوليو/ تموز الماضي، أنّ تحديد ترامب مهلة لموسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا، هو بمثابة "تهديد وخطوة نحو الحرب". ويهدّد ترامب بفرض عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا إذا لم يوقف نظيره الروسي فلاديمير بوتين

الأعمال العدائية في أوكرانيا.

يأتي ذلك فيما حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الثلاثاء، من مخاطر كارثة نووية في محطة زابوريجيا النووية التي تحتلها روسيا، مشيراً إلى أن المنشأة انقطعت عنها شبكة الكهرباء منذ أسبوع. وقال زيلينسكي، في خطابه المصور المسائي، إنه يتم الحفاظ على إمدادات الطاقة عن طريق مولدات الديزل، واصفاً الوضع "بالحرج". وذكر أن "المولدات والمحطة ليست مصممة من أجل هذا ولم تعمل من قبل على هذا الوضع لفترة طويلة". وأضاف زيلينسكي أنه تلقى معلومة عن تعطل أحد المولدات. وألقى باللائمة على القوات الروسية في قصف أدى إلى تعطيل أعمال إصلاح خطوط الطاقة التي تزود المنشأة.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)