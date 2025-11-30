مولدوفا: مسيرتان روسيتان اخترقتا مجالنا الجوي مجدداً

- شهدت مولدوفا توترات متزايدة بعد دخول طائرتين مسيرتين روسيتين مجالها الجوي، مما أدى إلى إغلاقه مؤقتًا، وسط اتهامات من الرئيسة مايا ساندو لموسكو بمحاولة زعزعة استقرار البلاد. - تتزايد المخاوف الأوروبية من تحليق الطائرات المسيرة المجهولة، حيث تم رصدها فوق قاعدة ألمانية وأدت إلى تعليق حركة الملاحة الجوية في هولندا، مما يعكس تهديدًا متزايدًا لأمن الطيران. - شهدت أوروبا اختراقات جوية متكررة، بما في ذلك دخول طائرات روسية المجال الجوي البولندي والإستوني، مما يثير قلقًا واسعًا بشأن الأمن الإقليمي.

قالت السلطات المولدوفية، السبت، إن طائرتين مسيرتين روسيتين دخلتا المجال الجوي للبلاد، ما يشكل تهديداً لحركة الطيران، في ثالث حادث من نوعه خلال تسعة أيام. ونددت الرئيسة مايا ساندو، التي تريد ضم مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، بالحرب الروسية في أوكرانيا واتهمت موسكو بمحاولة زعزعة استقرار الدولة التي تقع بين أوكرانيا ورومانيا.

وقالت وزارة الداخلية في مولدوفا إنها رصدت طائرتين مسيرتين روسيتين تحلقان فوق أراضي مولدوفا، ما أدى إلى إغلاق المجال الجوي للبلاد. وأضافت في بيان أن الطائرتين حلقتا لاحقاً داخل أوكرانيا. وجاء في البيان: "في سياق هذا الحادث الذي شكل تهديداً خطيراً على سلامة الطيران، أُغلق المجال الجوي لمولدوفا مدة ساعة و10 دقائق بناء على أوامر من هيئة الطيران المدني". واستدعت وزارة الخارجية في مولدوفا السفير الروسي أوليغ أوزيروف مراراً على خلفية هذه الحوادث.

وكانت مجلة "دير شبيغل" الألمانية كشفت، الجمعة، أنه تم رصد طائرات مسيّرة فوق قاعدة للقوات المسلحة الألمانية في غنوين، جنوب شرق مدينة روستوك، بينما كان يجرى تدريب جنود أوكرانيين هناك. وأكدت وزارة الداخلية في ولاية مكلنبورغ- فوربومرن أن الشرطة تحقق في الحادث. ولم تكشف متحدثة باسم الوزارة عن أية معلومات إضافية، واكتفت بقولها إن التحقيقات جارية. وأفادت "دير شبيغل" بأن الحادث وقع في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ولم تتمكن قوات الجيش الألماني ولا الشرطة من إيقاف الطائرات المسيّرة الأربع.

وبات تحليق طائرات مسيّرة مجهولة الهوية فوق أجواء الدول الأوروبية مصدر قلق بالنسبة لها، حيث علقت هولندا حركة الملاحة الجوية في مطار أيندهوفن جنوبي هولندا، مساء السبت الماضي، بعد رصد عدة طائرات مسيّرة. وسبَّبت الطائرات المسيّرة وغيرها من عمليات اختراق المجال الجوي اضطراباتٍ كبيرةً في أنحاء أوروبا خلال الشهور الماضية. وفي سبتمبر/ أيلول، دخلت أكثر من 20 طائرة مسيّرة روسية المجال الجوي البولندي، واخترقت أيضاً ثلاث طائرات عسكرية روسية المجال الجوي لإستونيا لمدة 12 دقيقة.

(رويترز، العربي الجديد)