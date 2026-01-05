موقف روسي ملتبس بشأن فنزويلا: أوكرانيا والعلاقة مع ترامب أولاً

- الموقف الروسي من العملية الأميركية في فنزويلا يعكس إدانة سياسية وتراجعاً في التأثير، حيث أظهرت موسكو حدود قدرتها على حماية حلفائها وفرض نفوذها خارج محيطها المباشر، مع انشغالها بأوكرانيا. - ردود الفعل الروسية تضمنت دعوة للحوار لتجنب التصعيد وانتقاد ازدواجية المعايير الأوروبية، بينما أشار دميتري ميدفيديف إلى ضرورة تعزيز الدول لقواتها المسلحة. - التداعيات الجيوسياسية تشمل خسارة روسيا لحليفها في فنزويلا، مع تركيزها على تحقيق النصر في أوكرانيا، ومراهنة على العلاقة مع ترامب لتصفية الرئيس الأوكراني.

يعكس الموقف الروسي من العملية الأميركية في فنزويلا مزيجاً من الإدانة السياسية وتراجع التأثير، كاشفاً مرة إضافية عن حدود قدرة موسكو على حماية حلفائها وفرض نفوذها خارج محيطها المباشر، في وقت يبدو فيه الكرملين منشغلاً برهاناته الكبرى في أوكرانيا وحسابات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بشأن علاقته المعاد تشكيلها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. مع العلم أن ترامب لم يتردد في المؤتمر الصحافي الذي خصصه لاستعراض العدوان على فنزويلا واختطاف مادورو، مساء السبت، في توجيه انتقادات إلى بوتين قائلاً إنه يشعر بالإحباط منه بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا. وأضاف في مؤتمر صحافي في فلوريدا: "لست راضياً عن بوتين. إنه يقتل الكثير من الناس". لكنه استدرك قائلاً: "أعتقد أننا نحرز تقدماً" في اتفاق وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ودانت وزارة الخارجية الروسية، أول من أمس السبت، خطف الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، وعدّته "عملاً من أعمال العدوان المسلح على فنزويلا" من جانب الولايات المتحدة، ووصفت أي "مبررات" لهذه الأعمال بأنها "غير مقبولة". وحضّ بيان الخارجية "القيادة الأميركية بشدة على إعادة النظر في هذا الموقف والإفراج عن الرئيس المنتخب شرعياً لدولة ذات سيادة وزوجته". وشدد البيان الروسي على "ضرورة تهيئة الظروف لحل أي مشكلات قائمة بين الولايات المتحدة وفنزويلا من خلال الحوار". وفي بيان سابق رداً على تقارير بشأن نقل مادورو وزوجته إلى خارج البلاد، عبرت الخارجية الروسية عن "قلق بالغ"، ورأت أن هذه الأعمال تعد "انتهاكاً غير مقبول لسيادة دولة مستقلة"، وطالبت بتوضيح فوري للوضع.

فنزويلا لا تحظى بدعم روسي واسع

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن الوزير سيرغي لافروف أجرى مكالمة هاتفية مع نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، وشدد لافروف ورودريغيز على ضرورة منع الانجرار إلى المزيد من التصعيد وإيجاد مخرج من خلال الحوار". وأكد لافروف أن روسيا ستواصل دعم حكومة فنزويلا ومسارها الهادف إلى حماية المصالح الوطنية وسيادة البلاد. واكتفى المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، الذي يدير ملف مفاوضات أوكرانيا مع البيت الأبيض، بسلسلة تغريدات على منصة إكس، عرض فيها حجم الثروات النفطية في فنزويلا، ومقارنتها بمخزونات الدول الأخرى. ولم يوجه أي انتقادات مباشرة أو ضمنية للعملية الأميركية، لكنه صب جام غضبه على "ازدواجية المعايير" في تعامل أوروبا مع الحدث. وتساءل دميترييف عما إذا كانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس ستدعم الإجراءات الأميركية في حال تعرض إقليم غرينلاند الدنماركي لهجوم مماثل في المستقبل. كما انتقد صمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين "الثرثارة" على احتجاز واشنطن الرئيس الفنزويلي، معتبراً ذلك مثالاً إضافياً على ازدواجية معاييرها.



أشاد بعض رموز "بروباغاندا" الكرملين بالعملية العسكرية الأميركية

وعلى عكس المواقف السابقة أثناء التوتر بين فنزويلا والولايات المتحدة في عام 2019، ورغم أن الجولة الحالية تختلف جذرياً بعد تصرفات ترامب، بدا أن الموقف الروسي تراجع كثيراً. عسكرياً، أرسلت روسيا في 2019 عشرات المستشاريين العسكريين، ما عقد حسابات ترامب في ولايته الأولى (2017 ـ 2021)، كما كان الموقف السياسي والشعبي الروسي أكثر دعماً لفنزويلا على اعتبار أنها دولة حليفة. الاستثناء الوحيد هذه المرة صدر عن دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، الذي ندد بالضربة الأميركية لفنزويلا، وكتب في قناته على منصة تليغرام بسخرية: "خطوة رائعة أخرى نحو جائزة نوبل‏. الأحداث في فنزويلا مثال جيد على حفظ السلام الأميركي"‏. ومع إشارته إلى أن الضربة الأميركية لفنزويلا عملية عسكرية قاسية استهدفت دولة مستقلة لم تهدد الولايات المتحدة، انتهز الفرصة للتنديد بالصمت شبه التام من أوروبا "الديمقراطية" إزاء ما يحدث في فنزويلا.

ورأى ميدفيديف أن العملية الأميركية تثبت أن أي دولة لا بد أن تعمل على تعزيز قواتها المسلحة قدر المستطاع، وأن "الضمانة الوحيدة للحماية الموثوقة للبلاد هي ترسانة الأسلحة النووية". ورغم التنديد بالضربة، خلص ميدفيديف إلى أنه "على الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يظهر النشاط نفسه في مكان آخر" بقوله إن "الحيوانات الأوكرانية المدربة خرجت عن السيطرة وتوقفت عن إطاعة مديري السيرك، ومن غير المرجح أن مثال فنزويلا سيوقظهم. سيكون من الجيد أن تهاجم الولايات المتحدة القواعد العسكرية لأنصار بانديرا"، في إشارة إلى النازيين الجدد الذين يُربطون بالزعيم القومي الأوكراني المعروف ستيبان بانديرا الذي قتل في 1959، والذي تحالف مع النازيين ضد الاتحاد السوفييتي أثناء الحرب العالمية الثانية.

وذهب بعض رموز "بروباغاندا" الكرملين والمراسلين العسكريين إلى الإشادة بالعملية العسكرية الأميركية، والاستفادة من العملية لإنهاء وجود الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وقالت مارغريتا سيمونيان، رئيسة شبكة روسيا اليوم، على منصة تليغرام: "سنشعر بالغيرة يا رفيق بيريا". ولافرنتي بيريا هو من أهم الشخصيات السوفييتية في حقبة الزعيم السوفييتي جوزيف ستالين (حكم الاتحاد السوفييتي بين عامي 1922 و1952)، وكان مسؤول المخابرات الاستراتيجية ووزير الداخلية، واشتهر بدمويته. وفي مثال على تعليقات صف واسع من محللي قنوات "زد" الداعمة للحرب على "تليغرام"، قال المدون أناتولي شاري: "رائع، ماذا عساي أن أقول؟ أظهر ترامب أمرين: كيفية ضرب مراكز صنع القرار، وكيف ينبغي أن تعمل أجهزة الاستخبارات". وأشاد معلقو قنوات "زد" بكفاءة العملية الأميركية. وقال المراسل العسكري الروسي يوري كوتينوك إن الأميركيين في فنزويلا "يقلدون تصرفات القوات الخاصة الروسية خلال الساعات الأولى من العملية العسكرية الثانية في غوستوميل عام 2022. ونفذوا عملية سريعة وفعالة وكفؤة". وعملية مطار غوستوميل قرب كييف انتهت بهزيمة القوات الروسية أمام الدفاعات الأوكرانية. وطرحت سهولة تنفيذ القوات الأميركية عملية اختطاف مادورو وزوجته أسئلة حول فعالية الأسلحة الروسية التي لم تستطع حماية أجواء فنزويلا وكاراكاس.

وكان أليكسي جورافليف، نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، قال في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إن روسيا تزود فنزويلا "بمجموعة كاملة تقريباً من الأسلحة، من الأسلحة الصغيرة إلى الطائرات". وذكر أن طائرات سو-30 المقاتلة الروسية تشكل "العمود الفقري" للقوات الجوية الفنزويلية، وأن تسليم روسيا "العديد" من أنظمة الدفاع الجوي "إس-300 في إم" قد عزز الدفاعات الفنزويلية. وذكر جورافليف أن روسيا سلمت أخيراً أيضاً عدداً غير محدد من أنظمة الدفاع الجوي "بانتسير-إس1" و"بوك-إم2إي" إلى فنزويلا. وجاءت تصريحات جورافليف بعد أيام على تقرير في صحيفة واشنطن بوست الأميركية، ذكرت فيه أن مادورو طلب في رسالة إلى الرئيس فلاديمير بوتين صواريخ دفاع جوي ومساعدة في إصلاح مقاتلات روسية الصنع. وفي وقت لاحق، قال لافروف، في 11 نوفمبر الماضي، في مقابلة مع وسائل إعلام روسية، إن كاراكاس لم تطلب من موسكو مساعدة عسكرية أو نشر أسلحة روسية في فنزويلا.

وفي حين أنهت روسيا عام 2024 بخسارة حليفها بشار الأسد

في سورية، فإنها استقبلت 2026 بخسارة مادورو، مع فروق كبيرة بشأن المستقبل. وفي مقابل تساهل ترامب في موضوع بناء إدارة الرئيس السوري أحمد الشرع علاقات مع روسيا لاعتبارات عدة، فإن تصريحات ترامب ومخططاته لمستقبل فنزويلا تكشف أن روسيا ستخسر حليفاً مهماً في أميركا اللاتينية، وأن الدور الروسي انتهى عملياً في فنزويلا. وبخسارة فنزويلا، تتلقى صورة روسيا أحدَ مراكز القوة العالمية القادرة على توفير الحماية لحلفائها ضربة جديدة. ومن المؤكد أنه مع انشغال جيشها بالحرب في أوكرانيا، لم تعد روسيا تملك المرونة نفسها لفرض نفوذها في الخارج، لكن مجمل التصريحات الروسية منذ اندلاع الأزمة الحالية كشفت أن روسيا لم تكن مستعدة وليست قادرة، عملياً، على الانخراط أكثر، وضمان بقاء مادورو.

في المقابل، يمكن للكرملين تقبّل الانتكاسات الجيوسياسية في سورية وفنزويلا وربما لاحقاً في إيران، نظراً إلى تقديرات بأنه يمكن تصحيحها، والأهم أنه يمكن أن يغطي عليها بتحقيق النصر الأهم في أوكرانيا. وفي حال تحقق شروط روسيا في الحرب على أوكرانيا، فإنها ستسوّق "النصر" نجاحاً هائلاً في وجه "الغرب الجماعي" الذي دعم كييف عسكرياً واقتصادياً، وعليه، فإن خسارة حليف هنا أو هناك لا تفقد روسيا هيبتها. وعلى المدى المنظور، يمكن لبعض مروجي دعاية الكرملين تبرير الموقف الروسي في فنزويلا بأنه جزء من تفاهمات أوسع لإدارة العالم مع ترامب، تتضمن أوكرانيا وآسيا الوسطى وشرق أوروبا. كما يمكن أن يشير المحللون إلى فوائد اقتصادية، نظراً إلى أن فنزويلا وروسيا تتنافسان على تزويد الصين بالنفط، ومع مخططات ترامب، يمكن أن تتوقف الصين عن شراء النفط الفنزويلي، وحينها ستلجأ إلى روسيا، ناهيك بأن الأزمة ستتسبب في ارتفاع الأسعار.



ربما تراهن روسيا على أن خطوة ترامب ستسمح لها بتصفية زيلينسكي أو إبعاده

زيلينسكي في دائرة رهانات الكرملين

وبعيداً عن قدرات روسيا اللوجستية والتقنية لو قررت إنقاذ مادورو، فالأرجح أن الكرملين انطلق من أن قضية فنزويلا ثانوية مقارنة برهانات الكرملين على أن العلاقة مع ترامب تتضمن تقاسم النفوذ في العالم، بدءاً من عدم تعطيل مخططات روسيا في حل "قضية وجودية" في أوكرانيا، حسب الشروط التي طرحها بوتين والتي تعني عملياً السيطرة على أوكرانيا أو تقسيمها. وربما تراهن روسيا على أن خطوة ترامب ستسمح لها مستقبلاً بعملية جديدة تكون محكمة أكثر لتصفية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

أو إبعاده. ولا تختلف الرواية الروسية بشأن زيلينسكي عن النظرة الأميركية لمادورو، فزيلينسكي رئيس غير شرعي بنظر روسيا، وفي الرابع من مايو/ أيار 2024، أصدرت وزارة الداخلية الروسية مذكرة اعتقال بحق زيلينسكي من دون الكشف عن الأسباب، مكتفية بالإشارة إلى أنه مطلوب بموجب مادة من القانون الجنائي.

ويجسد اعتقال مادورو تطبيقاً عملياً لـ"مبدأ ترامب" (دونرو كما أطلق عليه الرئيس الأميركي)، الذي يمكن اعتباره رؤية محدثة لمبدأ مونرو الذي يعود إلى القرن الـ19 والتي جرى التعبير عنها في استراتيجية الأمن القومي للعام الماضي، وتطالب بأن تكون الولايات المتحدة القوة السياسية والعسكرية والاقتصادية المهيمنة في نصف الكرة الغربي. في المقابل، فإن سياسات ترامب تسمح لروسيا بالتصرف في محيطها السوفييتي السابق مقابل التخلي عن حلفاء عملت على تجميعهم منذ بداية الألفية الحالية. ولكن السؤال المهم المطروح هو كيف يمكن أن تواصل ترويج مبادئ العدل وتعدد الأقطاب ودور الجنوب العالمي في مواجهة "الغرب الجماعي" وهي تكتفي بدعم معنوي وسياسي لهذه الدولة أو تلك.