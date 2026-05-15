موسكو وكييف تتبادلان الأسرى وسط هجمات روسية أوقعت 24 قتيلاً

- ارتفعت حصيلة قتلى الهجمات الروسية على كييف إلى 24 شخصاً، مع استمرار البحث عن 17 مفقوداً تحت الأنقاض، وتعرضت مناطق أخرى لأضرار بالغة جراء الهجمات بالصواريخ والمسيّرات. - أعلنت موسكو إسقاط 355 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق 15 منطقة روسية، بينما استهدفت المسيّرات الأوكرانية مصفاة نفط في ريازان و23 هدفاً عسكرياً داخل روسيا. - تم تبادل 205 أسرى حرب بين موسكو وكييف، بعد اتفاق بوساطة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مع تقديم الدعم الطبي والنفسي للأسرى الروس في بيلاروسا.

أعلنت هيئة الدفاع المدني الأوكرانية، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة قتلى أحدث موجة من الهجمات الروسية على العاصمة كييف إلى 24 شخصاً، فيما أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن 17 مفقوداً تحت أنقاض مبنى سكني دمّرته الغارات، بينما يتلقّى عشرات المصابين العلاج.

وشنّت روسيا خلال الليل هجوماً واسعاً على كييف ومناطق أخرى من أوكرانيا باستخدام مئات المسيّرات والصواريخ، بينها صواريخ مجنحة، في واحدة من أعنف الهجمات منذ اندلاع الحرب في فبراير/ شباط 2022. ووفقاً للسلطات الأوكرانية، تضررت عشرات المباني السكنية في أنحاء البلاد، فيما تعرضت المنطقة المحيطة بكييف ومناطق خاركيف وأوديسا لأضرار بالغة.

في المقابل، أعلنت موسكو، اليوم الجمعة، أن دفاعاتها الجوية أسقطت خلال الليل 355 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق نحو 15 منطقة روسية، إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 355 طائرة مسيّرة أوكرانية" بين الساعة الثامنة مساءً بتوقيت غرينتش من الخميس والرابعة فجراً بتوقيت غرينتش من الجمعة، مشيرة إلى أن الهجمات استهدفت خصوصاً مناطق بيلغورود وبريانسك وكورسك الحدودية مع أوكرانيا، إضافة إلى منطقة موسكو.

وفي سياق متصل، أعلن قائد سلاح الطائرات المسيّرة الأوكراني روبرت بروفدي، اليوم الجمعة، أن مسيّرات أوكرانية استهدفت مصفاة نفط في مدينة ريازان بوسط روسيا، الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب شرقي موسكو. وقال بروفدي إن القوات الأوكرانية شنت خلال الليل هجمات على 23 هدفاً ومنشأة عسكرية داخل روسيا، إضافة إلى مواقع في الأراضي الأوكرانية الخاضعة لسيطرة موسكو.

في غضون ذلك، أعلنت موسكو وكييف، الجمعة، تنفيذ عملية تبادل أسرى شملت 205 أسرى حرب من كل جانب، بعد أسبوع من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن عملية تبادل جديدة. وجاء في بيان للجيش الروسي أن "العسكريين الروس موجودون حالياً على أراضي جمهورية بيلاروسا، حيث يتلقون المساعدة النفسية والطبية اللازمة".

(فرانس برس، أسوشييتد برس، رويترز)

