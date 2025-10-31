موسكو: مستعدون لاستئناف المفاوضات مع كييف في إسطنبول

- أكدت روسيا استعدادها لتسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع في أوكرانيا، مع استمرار المفاوضات المباشرة في إسطنبول، وطرحت مقترحات تشمل هدن إنسانية وتبادل الأسرى والجثامين. - شنت روسيا هجومًا على مواقع الطاقة في أوكرانيا، مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وانقطاع التيار الكهربائي، واستخدمت أكثر من 650 طائرة مسيّرة و50 صاروخًا، مما دفع الرئيس الأوكراني للمطالبة بتشديد العقوبات. - استهدفت روسيا منشآت عسكرية وصناعية وبنية تحتية للطاقة، وسيطرت على قريتين في أوكرانيا، مما يعكس استمرار التوترات العسكرية.

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، الجمعة، أن موسكو منفتحة على تسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع في أوكرانيا، مشيرًا إلى توافر كل الشروط اللازمة لاستئناف مسار المفاوضات في إسطنبول. وقال غالوزين في تصريح لصحيفة "إزفستيا" الروسية: "روسيا منفتحة على التسوية السياسية الدبلوماسية للأزمة الأوكرانية وعلى مواصلة المفاوضات المباشرة مع ممثلي كييف. وقد أكد الجانب التركي مرارًا استعداده لتوفير منصة إسطنبول لاستضافة هذه المحادثات، وبالتالي فإن جميع الظروف متاحة لاستئناف المسار، باستثناء غياب الإرادة السياسية لدى كييف".

وأضاف غالوزين أن جميع المقترحات التي قدمها الوفد الروسي في إسطنبول ما زالت مطروحة على طاولة المفاوضات، بما في ذلك "تنظيم هدن إنسانية محدودة على خطوط التماس، وتبادل الأسرى والجثامين، وإعادة المدنيين، وإنشاء ثلاث مجموعات عمل، وتوقيع مذكرات حول مبادئ التسوية السلمية". وأشار إلى أن موسكو مستعدة لمواصلة العمل على هذه النقاط ومناقشة أي مبادرات مضادة قد تطرحها كييف.

وكانت روسيا وأوكرانيا قد عقدتا ثلاث جولات من المفاوضات المباشرة في إسطنبول، أسفرت عن عمليات تبادل للأسرى وتسليم جثامين الجنود الأوكرانيين، كما تبادل الطرفان مشاريع مذكرات بشأن تسوية النزاع. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد في وقت سابق استعداد موسكو لبحث الجوانب السياسية للتسوية والعمل ضمن أي صيغة تفاوضية، مشيرًا إلى أن كييف لم ترد حتى الآن على مقترح روسي بتشكيل ثلاث مجموعات عمل لمعالجة القضايا الإنسانية والعسكرية والسياسية الذي طُرح في مفاوضات إسطنبول عام 2022.

أربعة قتلى في غارات روسية طاولت مواقع للطاقة في أوكرانيا

ميدانيا، شنّت روسيا، مساء الخميس، هجوما واسعا جديدا على مواقع للطاقة في أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل بينهم فتاة صغيرة وتسبب بانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع، بحسب ما أفادت به مصادر رسمية. وندّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهذه الهجمات، قائلا إن "العدو استخدم أكثر من 650 طائرة مسيّرة وأكثر من 50 صاروخا من أنواع مختلفة" لضرب "منشآت طاقة ومنازل عادية" في عشر مناطق من أوكرانيا. ودعا زيلينسكي إلى تشديد العقوبات على موسكو، قائلا: "نعتمد على أميركا وأوروبا ودول مجموعة السبع في عدم تجاهل نية موسكو تدمير كل شيء".

وأشار زيلينسكي إلى أن "شخصين فارقا الحياة للأسف" في مدينة زابوريجيا بجنوب شرق البلاد حيث قُصفت مبانٍ سكنية. وفي وقت لاحق، أعلنت إدارة منطقة فينيتسا في وسط البلاد الغربي عن وفاة طفلة تبلغ سبع سنوات في المستشفى متأثرة بإصابتها في القصف وجرح أربعة اشخاص. وقال مكتب المدعي العام في منطقة خيرسون إن شخصا قُتل صباحا عندما هاجمت روسيا قرى "باستخدام المدفعية وقذائف الهاون وطائرات مسيّرة من أنواع مختلفة".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها شنت هجوما "واسع النطاق" استهدف "منشآت عسكرية صناعية" و"البنية التحتية للطاقة التي تدعم عملياتها"، بالإضافة إلى "مطارات عسكرية". ويشنّ الجيش الروسي الذي أطلق عملياته العسكرية في أوكرانيا مطلع العام 2022، حملة جديدة من الضربات تستهدف شبكة الطاقة في الأسابيع الأخيرة مع اقتراب فصل الشتاء. كما قالت روسيا إنها سيطرت على قريتين أخريين في شمال شرق أوكرانيا وجنوبها، حيث تخسر قوات كييف مواقع لها منذ أشهر، وهما سادوفيه في منطقة خاركيف وكراسنوغيرسك في منطقة زابوريجيا.

وأفادت "دتيك" (DTEK)، أكبر شركة طاقة أوكرانية خاصة، بأن محطات الطاقة الحرارية "تضررت بشدة" في مناطق عدة. وقال رئيس الشركة مكسيم تيمشينكو عبر منصة إكس، إن "هذا الهجوم يوجه ضربة قاسية لجهودنا للحفاظ على إمدادات الطاقة هذا الشتاء". كذلك، أعلنت شركة "أوكرينيرجو" للطاقة المملوكة للدولة في البداية عن انقطاعات طارئة للتيار في معظم المناطق في الصباح الباكر، قبل أن تنتقل إلى تخفيف الأحمال الكهربائية لاستعادة التوازن بين إنتاج الشبكة واستهلاكها.

وفي مدينة زابوريجيا، أدى الهجوم أيضا إلى إصابة 17 شخصا، "من بينهم طفلة تبلغ عامين"، وفق رئيس الإدارة الإقليمية إيفان فيدوروف على تطبيق تليغرام. وشاهد صحافي من وكالة فرانس برس في المدينة مبنى سكنيا مدمرا وعمال إنقاذ يزيلون الأنقاض، بينما كان السكان يقيّمون الأضرار. وأفادت السلطات بأن القصف أسفر أيضا عن إصابة أربعة بالغين في منطقة فينيتسا وشخص خامس في منطقة كييف. وسمع مراسلون لوكالة فرانس برس في كييف صوت مسيّرات روسية تحلق فوق العاصمة خلال الليل.

(قنا، فرانس برس، العربي الجديد)