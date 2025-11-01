موسكو تهاجم منشآت طاقة في أوكرانيا.. وكييف ترد بالمثل

- شهدت الساعات الماضية هجمات متبادلة بين أوكرانيا وروسيا، حيث شنت كييف هجوماً على خط أنابيب روسي للمنتجات النفطية، مما أدى إلى تعليق العمليات وتدمير أنابيب لنقل الوقود للجيش الروسي. - أدانت أوكرانيا هجمات روسية على محطات كهرباء فرعية حيوية تزود محطات الطاقة النووية بالكهرباء، ووصفتها بأنها "إرهاب نووي" وانتهاك للقانون الإنساني الدولي. - تتبادل الدولتان الاتهامات بتهديد سلامة محطات الطاقة النووية، خاصة محطة زابوريجيا، التي استولت عليها روسيا في بداية غزوها لأوكرانيا.

وقعت هجمات متبادلة بين أوكرانيا وروسيا خلال الساعات الماضية على خط أنابيب للمنتجات النفطية ومنشآت تُستخدم لتزويد المحطات النووية بالكهرباء. وقالت وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية اليوم السبت، إن كييف شنت هجوماً سبَّب وقوع انفجارات وتعليق العمليات في خط أنابيب روسي للمنتجات النفطية في منطقة موسكو.

وذكرت الوكالة على تطبيق تليغرام أن الهجوم الذي نفذ أمس الجمعة دمر أنابيب لنقل البنزين والديزل ووقود الطائرات للجيش الروسي.

في المقابل، أدانت وزارة الخارجية الأوكرانية، ما وصفته بهجمات روسية على اثنتين من محطات الكهرباء الفرعية الحيوية، التي تزود محطات الطاقة النووية الأوكرانية بالكهرباء، من خلال خط خارجي. وأفاد بيان للوزارة صدر في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة أن روسيا نفذت "ضربات مُوجهة على هذه المحطات الفرعية".

وأضافت الوزارة أن "الضربات المُتعمدة على منشآت الطاقة المدنية، والتي تؤثر بشكل مباشر على التشغيل الآمن للمنشآت النووية، تحمل بصمات الإرهاب النووي وتُشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي".

وأشارت الوزارة إلى بيان أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة يوم الخميس وأفاد بوقوع أنشطة عسكرية "أدت إلى إلحاق أضرار بمحطات فرعية مهمة للسلامة والأمن النوويين في أوكرانيا". وأكد بيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقوع حوادث بالقرب من محطتين نوويتين -جنوب أوكرانيا وخميلنيتسكي- أدت إلى انقطاع اتصالهما بخط كهرباء خارجي. وأضاف بيان الوكالة أن محطة ثالثة في ريفني اضطرت إلى خفض الطاقة في اثنين من مفاعلاتها الأربعة. ولم يُشر البيان إلى أي طرف قد يكون وراء هذه الحوادث.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بانتظام بالانخراط في أنشطة عسكرية تُعرّض السلامة في محطات الطاقة النووية الأربع العاملة في أوكرانيا للخطر، ولا سيما محطة زابوريجيا.

واستولت القوات الروسية على محطة زابوريجيا، أكبر محطة في أوروبا وتضم ستة مفاعلات، في الأسابيع الأولى من غزوها لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022. وأشار بيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى استمرار الجهود لإعادة توصيل الخط الثاني من خطي الكهرباء الخارجيين في محطة زابوريجيا، وهو أمر حيوي للحفاظ على تبريد الوقود النووي والحماية من الانصهار. ولا تولد المحطة أي طاقة في الوقت الحالي.

ولم يصدر أي رد فعل روسي على بيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو تصريحات أوكرانيا. وتوقفت الوصلتان الخارجيتان لمحطة زابوريجيا عن العمل لمدة 30 يوماً تقريباً في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول، مما أجبر المسؤولين على الاعتماد على مولدات الديزل الطارئة. وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات بالتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتعطيل الجهود الرامية إلى إصلاحه.

(رويترز)