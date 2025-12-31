- نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لطائرة مسيّرة أسقطتها، زاعمة أن أوكرانيا استخدمتها في هجوم على مقر بوتين، وهو ما نفته كييف واعتبرته "كذباً". الهجوم وُصف بأنه "محدد ومخطط له بدقة"، ولم يُصب المقر بأضرار. - التصعيد الروسي يأتي وسط تقدم في المفاوضات لإنهاء الحرب، حيث وصفت موسكو الهجوم بـ"الإرهابي"، مما قد يؤثر على مسار المفاوضات. الاتحاد الأوروبي اتهم موسكو بمحاولة تقويض جهود السلام. - ميدانياً، القوات الروسية تحقق تقدماً في شمال شرقي أوكرانيا، مع خطط لتوسيع "المنطقة العازلة" في سومي وخاركيف، بينما تعهدت أوكرانيا بالدفاع عن أراضيها.

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لطائرة مسيّرة تم إسقاطها، قالت موسكو إن أوكرانيا استخدمتها في هجوم استهدف مقراً للرئيس فلاديمير بوتين في شمال غربي روسيا خلال هذا الأسبوع، وهو ما نفته كييف واعتبرته "كذباً". وأظهر الفيديو، الذي صُوّر ليلاً، طائرة مسيّرة متضررة سقطت على الثلج في منطقة حرجية. وقالت الدفاع الروسية إن الهجوم كان "محدداً ومخططاً له بدقة، ونُفّذ على مراحل".

وأضافت الوزارة أن الهجوم بدأ قرابة الساعة السابعة مساء في 28 كانون الأول/ديسمبر، عبر إطلاق عدد "كبير" من المسيّرات على الدارة، التي لم تتعرض لأضرار. كما نشرت مقطع فيديو لرجل من منطقة روشينو قالت إنه شاهد على الحادثة. ولم تحدد السلطات الروسية مكان وجود بوتين وقت الهجوم، الذي قالت إنه وقع ليل 28–29 ديسمبر/كانون الأول، واستهدف مقر إقامة للرئيس الروسي في منطقة نوفغورود، علماً أن مقار إقامة بوتين تُحاط عادة بسرية مشددة.

ويأتي هذا التصعيد المفاجئ بعد تصريحات أميركية وأوكرانية أشارت إلى إحراز تقدم في المفاوضات الهادفة إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب. في المقابل، حذّرت موسكو من أن هذا الهجوم، الذي وصفته بـ"الإرهابي" و"الاعتداء الشخصي" على الرئيس الروسي، سيدفعها إلى تشديد موقفها في المفاوضات الرامية إلى إنهاء النزاع.

وأثارت هذه الاتهامات، التي وصفتها كييف بأنها "مفبركة" وتهدف إلى "التلاعب" بمسار السلام، شكوكاً حول مستقبل المفاوضات الدبلوماسية التي انطلقت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في محاولة لإنهاء النزاع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. واعتبر الاتحاد الأوروبي أن موسكو تسعى من خلال "مزاعم لا أساس لها" إلى "تقويض التقدم المحرز نحو السلام بدفع من أوكرانيا وشركائها الغربيين".

واتهمت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، موسكو بسوق "مزاعم لا أساس لها" عبر الادعاء بأن أوكرانيا شنت هجوماً بطائرات مسيّرة على مقر لفلاديمير بوتين، ووصفت هذه الادعاءات بأنها "تشتيت متعمّد" لجهود السلام. وكتبت كايا كالاس، في منشور على منصة إكس، أن "موسكو تسعى إلى تقويض التقدم المحرز نحو السلام بدفع من أوكرانيا وشركائها الغربيين".

ميدانياً، ذكرت وكالات أنباء روسية، نقلاً عن رئيس هيئة أركان الجيش الروسي الجنرال فاليري جيراسيموف، الأربعاء، أن القوات الروسية تحرز تقدماً في شمال شرقي أوكرانيا. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن جيراسيموف قوله إن الرئيس بوتين أمر بتوسيع ما تسميه موسكو "المنطقة العازلة" في مقاطعتي سومي وخاركيف الأوكرانيتين قرب الحدود الروسية خلال العام المقبل.

وأضافت الوكالة أن رئيس هيئة الأركان تفقد تجمعاً لقوات "الشمال"، التي تشكلت في أوائل عام 2024، وتعمل في شمال شرقي أوكرانيا على إنشاء منطقة عازلة على الحدود وصد القوات الأوكرانية، تمهيداً لتحقيق مزيد من التقدم. من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن خطط موسكو بشأن سومي وخاركيف "مجنونة"، مؤكداً أنها ستواجه مقاومة، وأن أوكرانيا ستدافع عن هاتين المنطقتين.

(رويترز، فرانس برس)