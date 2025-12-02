موسكو تعلن السيطرة على مدينة أوكرانية في منطقة دونيتسك

- سيطرت القوات الروسية على مدينة بوكروفسك في دونيتسك وبلدة فوفشانسك في خاركيف، بينما لم تؤكد كييف هذه التطورات بعد. - أسفر هجوم صاروخي روسي على مدينة دنيبرو عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 40 آخرين، وسط جهود دبلوماسية مكثفة لإنهاء الحرب، حيث زار الرئيس الأوكراني زيلينسكي باريس. - أكد زيلينسكي على أهمية عدم مكافأة روسيا على احتلالها الأراضي الأوكرانية، مشددًا على ضرورة إرساء أمن حقيقي في المنطقة.

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين الروس إن الجيش الروسي سيطر على مدينة بوكروفسك الأوكرانية للتعدين في منطقة دونيتسك. وأوضح بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أُبلغ بالتطورات، فيما لم يصدر أي تأكيد فوري من كييف. كما أفادت تقارير بأن القوات الروسية سيطرت أيضًا على بلدة فوفشانسك في إقليم خاركيف المجاور.

والاثنين، قال مسؤولون أوكرانيون إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 40 في هجوم صاروخي روسي على مدينة دنيبرو في شرق وسط أوكرانيا. جاء الهجوم وسط حملة دبلوماسية مكثفة لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات، حيث زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باريس اليوم الاثنين، بعد يوم من إجراء فريقه محادثات مع مسؤولين أميركيين.

وأكد فلاديسلاف هايفانينكو، القائم بأعمال حاكم إقليم دنيبروبتروفسك الذي تقع فيه المدينة، على تطبيق تليغرام، أن 11 من المصابين في حالة خطيرة. وأضاف أن عملية البحث والإنقاذ اكتملت. وقالت خدمات الطوارئ الأوكرانية إن أنشطة تجارية ومبنى إداريًا و49 سيارة لحقت بها أضرار في الهجوم.

وأظهرت صور منشورة على تليغرام فرق الإطفاء تعمل في موقع الهجوم وموظفي خدمات الطوارئ وهم يجلون مصابين على محفات بالإضافة إلى جثة في كيس أسود. وتتعرض مدينة دنيبرو الصناعية والمنطقة المحيطة بها لهجمات روسية متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة تسفر عن مقتل مدنيين وإلحاق أضرار بالمساكن والصناعة والبنية التحتية.

من جانبه، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، عن أمله في التباحث مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في "قضايا رئيسية" وصفها بأنها "صعبة للغاية"، متّصلة بخطة واشنطن لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأشار زيلينسكي خصوصًا خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى صعوبة قضية الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا، وشدّد على أن إرساء "أمن حقيقي" يقتضي الحرص على عدم نيل روسيا "أي مكافأة" عن هذه الحرب.

(أسوشييتد برس، رويترز، فرانس برس)