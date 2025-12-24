موسكو ترد على "خطة زيلينسكي": مواقفنا معروفة ونتواصل مع واشنطن

- الكرملين يعلن أن موقف روسيا من التسوية في أوكرانيا معروف جيداً للولايات المتحدة، ويؤكد استئناف الاتصالات قريباً عبر القنوات القائمة، بعد تقرير مبعوثها كيريل ديميترييف. - عضو مجلس الدوما أليكسي تشيبا يرفض بنود خطة زيلينسكي بشأن الأراضي وإدارة محطة زابوروجيا للطاقة النووية، مشيراً إلى عدم وضوح تفاصيل انضمام أوكرانيا للناتو. - الرئيس الأوكراني يطرح خطة تشمل ضمانات أمنية مماثلة للمادة الخامسة للناتو، واتفاقية عدم اعتداء، وزيادة القوات الأوكرانية، وتبادل الأسرى، وإجراء انتخابات.

في أول رد غير مباشر على ما عرضه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بوصفه "مسودة أخيرة" لخطة التسوية وإنهاء الحرب، بالتوافق مع الولايات المتحدة، أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن جميع المعايير الرئيسية لموقف روسيا من التسوية في أوكرانيا "معروفة جيداً" للولايات المتحدة، مؤكدًا أن موسكو ستواصل الاتصالات مع واشنطن عبر القنوات القائمة "في وقت قريب".

وقال بيسكوف للصحافيين إن "جميع المعايير الرئيسية لموقف روسيا من التسوية في أوكرانيا معروفة جيداً لزملائنا الأميركيين"، مشيراً إلى نية بلاده استئناف الاتصالات مع واشنطن في أقرب وقت. وأضاف: "استناداً إلى المعلومات التي تلقيناها من رئيس الدولة بعد اطلاعه على تقرير مبعوثه إلى الولايات المتحدة كيريل ديميترييف، نعتزم الآن صياغة موقفنا بشكل أوضح، ومواصلة الاتصالات في أقرب وقت ممكن عبر القنوات القائمة والمتاحة حالياً".

وكان ممثل الرئيس الروسي للمفاوضات رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديميترييف، قد عاد إلى موسكو، الاثنين، بعد مشاركته في مفاوضات حول أوكرانيا عُقدت يومي السبت والأحد في ميامي، مع الممثل الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

في السياق نفسه، قال عضو مجلس الدوما أليكسي تشيبا إن البنود المتعلقة بمسألة الأراضي وإدارة محطة زابوروجيا للطاقة النووية، التي طرحها زيلينسكي في خطته، "غير مقبولة" بالنسبة إلى روسيا. وأضاف تشيبا، في تصريح لموقع "لينتا.رو" الإلكتروني المقرّب من الأوساط الرسمية الروسية، أن خطة السلام الأوكرانية لم تتضمن تفاصيل واضحة بشأن انضمام أوكرانيا أو عدم انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأكد البرلماني الروسي رفض بلاده مشاركة أوكرانيا في إدارة محطة زابوروجيا للطاقة النووية، قائلاً: "اقترحنا خياراً وسطاً يتمثل بإدارة مشتركة مع الولايات المتحدة، لأن وجود أوكرانيا في إدارتها لن يؤدي إلا إلى الاستفزاز". ووفقاً لتشيبا، فإن البند المتعلق بالأراضي "سيخضع لمراجعة جوهرية"، إذ قد لا ترضى القيادة الروسية بصيغته الحالية التي أعلنها زيلينسكي، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة وروسيا لم تكشفا بعد عن مضمون الاتفاقات التمهيدية الخاصة بالتسوية.

وكان الرئيس الأوكراني قد أعلن، في وقت سابق اليوم، بنود خطة حل النزاع التي نوقشت خلال المفاوضات في الولايات المتحدة، وتشمل تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا مماثلة للمادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي، وتوقيع اتفاقية عدم اعتداء بين موسكو وكييف، وزيادة عديد القوات المسلحة الأوكرانية في زمن السلم إلى 800 ألف جندي، إضافة إلى تبادل شامل للأسرى، وإجراء انتخابات "في أقرب وقت ممكن" بعد الاتفاق على إنهاء الحرب.