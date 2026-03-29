موسكو تدعو واشنطن إلى الضغط على كييف للقبول بشروط إنهاء الحرب

- يوري أوشاكوف يدعو الولايات المتحدة للضغط على أوكرانيا لقبول شروط موسكو لإنهاء الحرب، مشيراً إلى نفوذ واشنطن في هذا السياق، بينما ترفض أوكرانيا الانسحاب من دونيتسك. - زيلينسكي يعلن عن محادثات مع الولايات المتحدة في فلوريدا، مشيراً إلى التركيز الأمريكي على إيران، مع وجود مؤشرات على تبادل أسرى الحرب كنجاح دبلوماسي محتمل. - زيلينسكي يدعو لمزيد من العقوبات على روسيا، ويطالب بمنع "أسطول الظل" الروسي من الاستفادة من عوائد النفط، مع استعداد أوكرانيا لإجراء انتخابات إذا ضمنت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار.

حث يوري أوشاكوف، مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسياسة الخارجية، الولايات المتحدة على الضغط على أوكرانيا لقبول شروط موسكو لإنهاء الحرب المستمرة. وقال أوشاكوف في تصريحات للتلفزيون الرسمي الروسي، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تمتلك النفوذ اللازم، وتابع: "لتحقيق هذا الهدف على وجه التحديد، ندعو زملاءنا الأميركيين، وهذا هو الإجراء الضروري الآن"، دون أن يحدد طبيعة الخطوات التي يرغب في أن تتخذها واشنطن.

وتطالب موسكو منذ فترة طويلة بوقف شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، وبانسحاب القوات الأوكرانية من أجزاء منطقة دونيتسك الشرقية التي لا تزال تسيطر عليها، وهو ما استبعده الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وفي نهاية الأسبوع، ذكر زيلينسكي أن الولايات المتحدة تصر على انسحاب أوكرانيا من المنطقة مقابل ضمانات أمنية أميركية، مؤكداً رفضه لهذا الطرح سابقاً.

وكان زيلينسكي قد أعلن الأحد الماضي أن وفدي أوكرانيا والولايات المتحدة اختتما جولة محادثات في ولاية فلوريدا لبحث سبل إنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات. وقال: "من الواضح أن اهتمام الجانب الأميركي ينصبُّ بشكل أساسي الآن على الوضع المتعلق بإيران والمنطقة ككل، لكن يجب أيضاً إنهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا". وأضاف زيلينسكي أن "هناك مؤشرات على إمكانية إجراء المزيد من عمليات تبادل أسرى الحرب، وهو ما سيكون نبأ ساراً وتأكيداً لنجاح الجهود الدبلوماسية، ونأمل أن يتحقق ذلك". ولم يحدد الرئيس الأوكراني ما إذا كانت المحادثات ستستمر، أو موعد ومكان انعقادها، أو طبيعة شكلها المستقبلي.

ودعا زيلينسكي الدول الحليفة، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، إلى مواصلة الضغط على روسيا عبر العقوبات، وطالب باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد ما يسمى "أسطول الظل" الروسي لحرمان موسكو من عوائد النفط، مضيفاً: "يجب ألا يشعر أسطول الظل الروسي بالأمان في المياه الأوروبية أو في أي مكان آخر؛ إذ يمكن إيقاف وحظر الناقلات التي تخدم ميزانية الحرب، ويجب الإقدام على هذه الخطوة بدلاً من مجرد السماح لها بالمرور".

وتشمل بنود خطة السلام التي تروجها الولايات المتحدة إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا، إلى جانب تقديم تنازلات عن أراضٍ. ويتعرض زيلينسكي، الذي انتهت ولايته قانوناً، لضغوط متجددة من إدارة ترامب لإجراء انتخابات في وقت تدفع فيه واشنطن كييف نحو اتفاق سلام. وبينما يحظر القانون الأوكراني إجراء انتخابات في زمن الحرب، أكد زيلينسكي أن بلاده ستكون مستعدة لإجراء انتخابات ديمقراطية إذا ضمنت الولايات المتحدة وقفاً لإطلاق النار لمدة شهرين، لإتاحة الوقت لتجهيز البنية التحتية ووضع الضمانات الأمنية اللازمة.

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)