- حثت روسيا السفارات الأجنبية على إجلاء موظفيها من كييف تحسباً لضربات انتقامية إذا عرقلت أوكرانيا احتفالات "يوم النصر" في موسكو، مؤكدة أن استهداف مراكز صنع القرار في كييف سيكون حتمياً. - أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي أن روسيا تلقت عرضاً لوقف إطلاق النار، لكنها ردت بمزيد من الضربات، مشيراً إلى عدم اهتمام كييف بهدنة مؤقتة. - كررت المتحدثة باسم الخارجية الروسية تحذيرات من رد انتقامي إذا هاجمت أوكرانيا العرض العسكري، بينما أعلنت روسيا إسقاط مسيّرات أوكرانية.

حثّت روسيا السفارات الأجنبية على إجلاء موظفيها ومواطنيها من كييف، تحسباً لـ"ضربات انتقامية"، في حال عرقلت أوكرانيا احتفالات "يوم النصر" السبت. وفي مذكرة وُجّهت إلى السلك الدبلوماسي، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن تنفيذ "ضربات انتقامية" على العاصمة الأوكرانية سيكون "حتمياً"، "بما في ذلك استهداف مراكز صنع القرار"، إن عرقلت أوكرانيا احتفالات التاسع من أيار/ مايو في موسكو. وحثّ الدبلوماسيون الروس السفارات الأجنبية على "ضمان إجلاء موظفيها ومواطنيها من كييف في الوقت المناسب".

ولم تُحدد الوزارة طبيعة التهديد الذي يُواجه هذه الاحتفالات، ولم تُصدر أوكرانيا أي رد فعل فوري على المذكرة. وتحتفل روسيا بـ"يوم النصر" على النازية في الحرب العالمية الثانية سنوياً بعرض عسكري ضخم في الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت روسيا وقفاً أحادياً لإطلاق النار مع أوكرانيا يومي الجمعة والسبت. وقد جدد الكرملين، اليوم الخميس، التزامه بهذه الهدنة.

وفي ذات السياق، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن "موسكو تلقت عرضاً واضحاً لوقف إطلاق النار، وتعلم كيفية التواصل مع أوكرانيا وشركائها لمناقشة التفاصيل". وأضاف زيلينسكي، في خطاب مصور، مساء الأربعاء، أنه "بالاستناد إلى تطورات اليوم، نرى أن روسيا ردت على مقترح وقف إطلاق النار بمزيد من الضربات والهجمات الجديدة".

وأكد أنه "اعتماداً على الوضع خلال الليل وغداً (اليوم الخميس)، سنحدد أيضاً ردودنا المبررة بالكامل"، لكن زيلينسكي أشار في الوقت نفسه إلى أن كييف لا تبدو مهتمة بهدنة تقتصر على احتفالات روسيا بـ"يوم النصر" في 9 مايو/ أيار، الذي يحيي ذكرى انتصار الاتحاد السوفييتي على ألمانيا النازية. وقال: "تلقت روسيا منا مقترحاً واضحاً بوقف إطلاق النار والدبلوماسية... وإذا كان الشخص الوحيد في موسكو الذي لا يستطيع العيش دون حرب يهتم فقط بالاستعراض العسكري ولا شيء آخر، فهذه قصة مختلفة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ناقش احتمال التوصل إلى وقف إطلاق نار بالتزامن مع احتفالات 9 مايو/ أيار، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أواخر إبريل/ نيسان. ثم أعلنت وزارة الدفاع الروسية لاحقاً وقف إطلاق نار لمدة يومين يبدأ يوم الجمعة. وردت كييف باقتراح وقف الأعمال القتالية اعتباراً من 6 مايو/ أيار، لكن موسكو لم تستجب لهذا العرض حتى الآن.

وفي السياق نفسه، كررت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تحذيرات من رد انتقامي إذا هاجمت أوكرانيا العرض العسكري في موسكو. ودعت زاخاروفا الدبلوماسيين الأجانب إلى مغادرة كييف مسبقاً، مشيرة إلى أن روسيا سترد على أي محاولة لتعطيل الاحتفالات عبر "أعمال إرهابية" بهجمات انتقامية، "بما في ذلك ضد مراكز صنع القرار في كييف"، وفق تصريحات نُشرت على منصة تليغرام.

في غضون ذلك، من المتوقع أن يلتقي المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، مع أمين مجلس الأمن القومي الأوكراني، رستم عمروف، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وفق ما أفادت به مصادر في البيت الأبيض لوكالة الأنباء الألمانية، على أن تعقد المحادثات في ميامي. ولم يُكشَف عن تفاصيل توقيت الاجتماع أو جدول أعماله، ولم يؤكد مسؤولون أوكرانيون الزيارة فوراً، مكتفين بالقول إن عمروف لم يتمكّن من حضور جلسة استماع برلمانية في كييف بسبب سفره إلى الخارج.

ميدانياً، أعلنت روسيا، صباح الخميس، أنها أسقطت 347 مسيّرة أوكرانية في مختلف أنحاء أراضيها منذ مساء اليوم السابق، وهو عدد يُعَدّ مرتفعاً مقارنة بالأيام السابقة.

(أسوشييتد برس)