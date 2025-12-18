موسكو تحذر واشنطن من خطأ فادح بشأن فنزويلا

- أعربت روسيا عن قلقها من تصاعد التوترات حول فنزويلا بسبب القرارات الأمريكية الأحادية التي تهدد الملاحة الدولية، داعيةً إلى الحوار بين واشنطن وكاراكاس لتجنب عواقب غير متوقعة في نصف الكرة الغربي. - فرضت الولايات المتحدة حصارًا على ناقلات النفط المتجهة إلى فنزويلا، مما أدى إلى احتجاز ناقلة نفط وترك السفن محملة بملايين البراميل في المياه الفنزويلية، وسط تحذيرات من تصاعد التوترات في المنطقة. - صوت مجلس النواب الأمريكي على قرارات للحد من سلطة ترامب في استخدام القوة العسكرية ضد فنزويلا، بينما طلبت فنزويلا اجتماعًا لمجلس الأمن الدولي لمناقشة "العدوان الأميركي المستمر".

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس، إنها تأمل في ألا ترتكب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطأ فادحاً بشأن فنزويلا، مشيرة إلى قلق موسكو من القرارات الأميركية التي تهدد الملاحة الدولية، وذلك بعد أن أمر ترامب يوم الثلاثاء بفرض "حصار" على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا وتغادرها، في إطار مساعي واشنطن لزيادة الضغط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وبعد أن احتجزت الولايات المتحدة ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة ساحل فنزويلا الأسبوع الماضي، ظلت السفن المحملة بملايين البراميل من النفط قابعة في المياه الفنزويلية خشية التعرض للمصير ذاته مما فرض من وقتها حظراً عملياً. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "نلاحظ التصعيد المستمر والمتعمد للتوتر حول فنزويلا، البلد الصديق لنا. وما يثير قلقنا بشكل خاص هو الطبيعة الأحادية للقرارات التي تشكل تهديداً للشحن الدولي... نأمل أن إدارة ترامب التي تتسم بالعقلانية والعملية لن ترتكب أي خطأ فادح".

وأضاف البيان أن موسكو تفضل تبني الحوار بين واشنطن وكاراكاس وتأمل ألا تخوض الولايات المتحدة أكثر في وضع سيكون له "عواقب لا يمكن التنبؤ بها على نصف الكرة الغربي بأكمله" وأكد دعم روسيا "لنهج حكومة مادورو". كما دعا الكرملين دول المنطقة إلى التحلي بضبط النفس. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين "نرى التوتر يتصاعد في المنطقة ونعتبر أن هذا الأمر قد يكون خطيراً جداً". وأضاف "أجرى الرئيس بوتين في الآونة الأخيرة محادثة هاتفية مع الرئيس مادورو. وبالطبع، ندعو جميع دول المنطقة إلى ضبط النفس لتجنب أي تطورات مفاجئة.

وعلى الرغم من ترجيحات كثير من الخبراء والقادة العسكريين الأميركيين السابقين شن إدارة الرئيس دونالد ترامب ضربات وعمليات في فنزويلا في وقت قريب، خاصة بعد قرار فرض الحصار، صوت مجلس النواب الأربعاء على قرارين يهدفان إلى الحد من سلطة ترامب في استخدام القوة العسكرية ضد عصابات المخدرات وفنزويلا. وبموجب التشريع، إذا أصبح قانونًا، سيتعين على إدارة ترامب الحصول على تفويض من الكونغرس قبل مواصلة الهجمات ضد العصابات التي تعتبرها منظمات إرهابية أو شن هجوم على فنزويلا نفسها.

يأتي ذلك فيما طلبت فنزويلا الأربعاء من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عقد اجتماع لمناقشة "العدوان الأميركي المستمر" على البلاد، وذلك وفقاً لرسالة موجهة إلى المجلس. وقال دبلوماسي في الأمم المتحدة لوكالة رويترز، إنه من المرجح أن يُعقد الاجتماع الثلاثاء المقبل.

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)