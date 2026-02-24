موسكو تحذر من تزويد أوكرانيا بقنابل نووية وتتوعد بالردّ

- حذرت روسيا من تزويد أوكرانيا بقنابل نووية من دول أوروبية، مهددة باستخدام سلاحها النووي التكتيكي في حال حدوث ذلك، مما قد يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة. - اتهمت روسيا بريطانيا وفرنسا بالتحضير لتزويد أوكرانيا سراً بتكنولوجيا نووية، بينما نفت أوكرانيا هذه الاتهامات ووصفتها بالسخيفة، داعية المجتمع الدولي لرفضها. - أكدت روسيا على مخاطر المواجهة النووية المباشرة، مشيرة إلى تحديث مبادئها النووية لعام 2024، بينما تواصل أوكرانيا إحياء ذكرى الحرب وسط تضامن حلفائها.

حذرت روسيا من تزويد أوكرانيا بقنابل نووية من دول أوروبية، متوعدة باستخدام سلاحها النووي في حال حصل ذلك. وتحدث نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، عن وجود خطط بريطانية وفرنسية لتزويد أوكرانيا بقنابل نووية، محذراً من أن حدوث ذلك قد يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وتوعّد ميدفيديف بأنه في حال زودت دول أوروبية أوكرانيا بهذا النوع من القنابل، فإن روسيا ستستخدم سلاحها النووي التكتيكي ضد الأهداف التي تشكل تهديداً لها في الأراضي الأوكرانية. ومضى قائلاً: "عند الضرورة، يمكن أيضاً استخدام السلاح النووي ضد الدول الموردة التي تشارك في حرب نووية مع روسيا، ونحن نمتلك الحق في الرد بهذه الطريقة". واتهم جهاز المخابرات الخارجية الروسي (إس في آر)، في وقت سابق اليوم، بريطانيا وفرنسا بالتحضير لتزويد أوكرانيا سراً بقطع غيار وتكنولوجيا أسلحة نووية.

ولم يرفق الجهاز أي أدلة موثقة لدعم هذه الأقاويل، التي وصفتها السفارة الفرنسية لدى موسكو لمؤسسة (آر بي سي) الإخبارية بأنها "كذب صريح". ولم يصدر بعد أي تعليق من بريطانيا. وأصدرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، بياناً حذرت فيه من خطر وقوع صدام مباشر بين القوى النووية، والعواقب الوخيمة التي ربما يترتب عليها مثل هذا الصدام. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيانها: "نحذر مجدداً من مخاطر المواجهة العسكرية المباشرة بين القوى النووية، وبالتالي من عواقبها الوخيمة المحتملة".

إلى ذلك، ذكرت وكالات أنباء روسية، نقلاً عن مستشار السياسة الخارجية في الكرملين، يوري أوشاكوف، اليوم، أن روسيا ستطلع الولايات المتحدة على ما تقول إنها "محاولات أوكرانية للحصول على أسلحة نووية". ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن أوشاكوف قوله إن هذا سيؤثر على موقف روسيا في المفاوضات المتعلقة بحل النزاع في أوكرانيا. وفي السياق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

إن "أعداء موسكو ربما يدركون كيف يمكن أن ينتهي أي هجوم على روسيا أو القوات الروسية باستخدام عنصر نووي".

وكان بوتين يتحدث إلى جهاز الأمن الاتحادي الروسي الذي خلف جهاز المخابرات السوفيتي السابق. وحدثت روسيا مبادئها النووية في 2024، وحددت السيناريوهات الدفاعية التي قد تنظر استخدامها في ظل هذه المبادئ. وقالت إنها تعد الأسلحة النووية وسيلة لردع أعدائها.

أوكرانيا: المزاعم الروسية "سخيفة"

من جانبها، رفضت أوكرانيا الاتهامات الروسية بأنها تحاول الحصول على أسلحة نووية بمساعدة بريطانيا وفرنسا، ووصفتها بأنها "سخيفة". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية هيورهي تيخي لـ"رويترز"، إن "المسؤولين الروس، المعروفين بسجلّهم الحافل بالأكاذيب، يحاولون مرة أخرى اختلاق هراء "القنبلة القذرة" القديم".

وتابع "ليكن معلوماً أن أوكرانيا نفت بالفعل هذه الادعاءات الروسية السخيفة مرات عديدة من قبل، ونحن ننفيها رسمياً الآن من جديد. نحثّ المجتمع الدولي على رفض وإدانة قنابل المعلومات القذرة التي تطلقها روسيا". وتحيي أوكرانيا اليوم الذكرى السنوية الرابعة للحرب وسط تضامن من أقوى حلفائها، في وقت لا تلوح في الأفق نهاية لها بعد.

(الأناضول، رويترز)