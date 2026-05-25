موسكو تتوعد كييف بضربات ممنهجة وتدعو الأجانب للمغادرة

25 مايو 2026   |  آخر تحديث: 19:54 (توقيت القدس)
اشتعال النيران في كييف إثر استهداف روسي، 24 مايو 2026 (Getty)
- أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن ضربات ممنهجة ضد مراكز القرار والبنية العسكرية في كييف، مطالبةً المواطنين الأجانب وموظفي البعثات الدبلوماسية بمغادرة العاصمة الأوكرانية فوراً.
- الهجوم الأوكراني على سكن طلابي في ستاروبيلسك كان "القشة التي قصمت ظهر البعير"، مما دفع روسيا لاستهداف مواقع تصنيع الطائرات المسيّرة ومراكز القيادة العسكرية.
- وزارة الدفاع الروسية نفّذت "ضربة انتقامية" باستخدام صواريخ متطورة، وأسقطت 417 طائرة مسيّرة أوكرانية، وسيطرت على بلدة دوبروباسوفو، مع تكبيد القوات الأوكرانية خسائر كبيرة.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو ستوجه ضربات ممنهجة ضد مراكز القرار والبنية العسكرية في كييف، مطالبةً المواطنين الأجانب وموظفي البعثات الدبلوماسية بمغادرة العاصمة الأوكرانية "في أسرع وقت ممكن".

وأكدت الوزارة، في بيان، أن الهجوم الذي شنّته القوات الأوكرانية على سكن طلابي في مدينة ستاروبيلسك "كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير"، وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأوضح البيان أن الضربات الروسية ستشمل مواقع محدّدة تُصمم وتُصنع وتُبرمج فيها الطائرات المسيّرة، التي تستخدمها كييف بدعم من خبراء تابعين لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والمسؤولين عن توريد المكونات الاستخبارية وتحديد الأهداف. وأشار البيان إلى أن الهجمات المرتقبة ستطاول كذلك مراكز صنع القرار ومراكز القيادة العسكرية، محذراً سكان كييف من الاقتراب من المنشآت العسكرية والإدارية.

مخلفات هجوم روسي على ضاحية كييف، 22 فبراير 2026 (Getty)
روسيا تؤكد استخدام صواريخ "أوريشنيك" ذات القدرة النووية ضد أوكرانيا

وفي السياق، دعت الخارجية الروسية المواطنين الأجانب، بمن فيهم موظفو السفارات والبعثات الدبلوماسية، إلى مغادرة كييف سريعاً، في ظل التصعيد العسكري المتزايد.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، أمس الأحد، أن الجيش الروسي نفّذ "ضربة انتقامية" ضد أهداف عسكرية أوكرانية باستخدام صواريخ "أوريشنيك" و"إسكندر" و"كينجال" و"تسيركون"، رداً على الهجوم الذي استهدف السكن الطلابي.

ووفقاً لآخر المعطيات، أسفر الهجوم على السكن الطلابي عن مقتل 21 شخصاً وإصابة 43 آخرين، فيما فُتح تحقيق رسمي باعتباره "عملاً إرهابياً".

وفي تطور ميداني آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على بلدة دوبروباسوفو في مقاطعة دنيبروبيتروفسك وسط شرقي أوكرانيا، مؤكدة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 417 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة أن قواتها تمكّنت، خلال الفترة نفسها، من قتل وإصابة 1085 جندياً أوكرانياً على مختلف محاور القتال، إلى جانب تدمير عدد من المركبات المدرعة والمدافع الميدانية ومستودعات الذخيرة ومحطات الحرب الإلكترونية التابعة للقوات الأوكرانية.

(أسوشييتد برس، قنا)

