موسكو تتوعد كييف بضربات ممنهجة وتدعو الأجانب إلى المغادرة

- أعلنت روسيا عن ضربات ممنهجة ضد مراكز القرار والبنية العسكرية في كييف، مطالبةً المواطنين الأجانب بمغادرة العاصمة الأوكرانية فوراً، وذلك بعد هجوم أوكراني على سكن طلابي في ستاروبيلسك. - أكدت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ "ضربة انتقامية" باستخدام صواريخ متطورة، وأسفرت عن مقتل 21 شخصاً وإصابة 43 آخرين، مع سيطرة القوات الروسية على بلدة دوبروباسوفو وإسقاط 417 طائرة مسيّرة أوكرانية. - أشار الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى تقدم ضئيل في المحادثات مع واشنطن بشأن الدفاع الصاروخي، مؤكداً أهمية الدعم الأميركي والدور الأوروبي في تطوير الأنظمة الدفاعية.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو ستوجه ضربات ممنهجة ضد مراكز القرار والبنية العسكرية في كييف، مطالبةً المواطنين الأجانب وموظفي البعثات الدبلوماسية بمغادرة العاصمة الأوكرانية "في أسرع وقت ممكن".

وأكدت الوزارة، في بيان، أن الهجوم الذي شنّته القوات الأوكرانية على سكن طلابي في مدينة ستاروبيلسك "كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير"، وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأوضح البيان أن الضربات الروسية ستشمل مواقع محدّدة تُصمم وتُصنع وتُبرمج فيها الطائرات المسيّرة التي تستخدمها كييف بدعم من خبراء تابعين لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، والمسؤولين عن توريد المكونات الاستخبارية وتحديد الأهداف. وأشار البيان إلى أن الهجمات المرتقبة ستطاول كذلك مراكز صنع القرار ومراكز القيادة العسكرية، محذراً سكان كييف من الاقتراب من المنشآت العسكرية والإدارية.

وفي السياق، دعت الخارجية الروسية المواطنين الأجانب، بمن فيهم موظفو السفارات والبعثات الدبلوماسية، إلى مغادرة كييف سريعاً، في ظل التصعيد العسكري المتزايد. كذلك، أعلنت الوزارة أن وزيرها سيرغي لافروف حثّ الولايات المتحدة على إجلاء دبلوماسييها من سفارتها في كييف، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، أمس الأحد، أن الجيش الروسي نفّذ "ضربة انتقامية" ضد أهداف عسكرية أوكرانية باستخدام صواريخ "أوريشنيك" و"إسكندر" و"كينجال" و"تسيركون"، رداً على الهجوم الذي استهدف السكن الطلابي.

ووفقاً لآخر المعطيات، أسفر الهجوم على السكن الطلابي عن مقتل 21 شخصاً وإصابة 43 آخرين، فيما فُتح تحقيق رسمي باعتباره "عملاً إرهابياً".

وفي سياق ميداني آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على بلدة دوبروباسوفو في مقاطعة دنيبروبيتروفسك وسط شرقي أوكرانيا، مؤكدة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 417 طائرة مسيّرة أوكرانية.

وأضافت الوزارة أن القوات الروسية قتلت أو أصابت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، نحو 1085 جندياً أوكرانياً على مختلف محاور القتال، إلى جانب تدمير مركبات مدرعة ومدافع ميدانية ومخازن ذخيرة ومحطات حرب إلكترونية تابعة للقوات الأوكرانية.

زيلينسكي: تقدم ضئيل مع واشنطن بشأن الدفاع الصاروخي

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده لم تحقق تقدماً يُذكر في المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن توسيع إنتاج أنظمة الدفاع الصاروخي، مشيراً إلى العمل مع أوروبا لتسريع هذا المسار.

وأوضح زيلينسكي أن أوكرانيا تسعى لتطوير إنتاجها المحلي من الأنظمة المضادة للصواريخ بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين، مؤكداً أن الدعم الأميركي يظل "حاسماً"، إلى جانب الدور الأوروبي في التمويل والدعم العسكري.

(رويترز، أسوشييتد برس، قنا، العربي الجديد)