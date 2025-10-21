موسكو: الدول الأوروبية الأعضاء في ناتو تستعد للحرب مع روسيا

- أكد مدير الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، أن الدول الأوروبية في الناتو تستعد للحرب مع روسيا، مع تعزيز قدرات قوة الرد السريع وزيادة الإنتاج العسكري الأوروبي. - شدد ناريشكين على ضرورة ضبط النفس والتسوية لتجنب صراع عالمي جديد، مشيرًا إلى النشاط غير المسبوق للناتو على حدود روسيا الغربية، ودعا الغرب للتخلي عن عسكرة القارة. - أشار ناريشكين إلى أن الأمن العالمي في أضعف حالاته منذ الحرب العالمية الثانية، مع صراع بين القوى العالمية لتحديد قواعد النظام العالمي، مؤكدًا على ضرورة التكيف دون حرب كبرى.

قال مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، خلال اجتماع لرؤساء الأجهزة الأمنية، إن الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) تستعد للحرب مع روسيا. وتابع: "قد تم تحديد مهمة تزويد قوة الرد السريع التابعة لناتو المخصصة لهذا الغرض بجميع الموارد اللازمة على وجه السرعة. وقد أطلقت عملية لزيادة إنتاج المجمع الصناعي العسكري الأوروبي بشكل كبير"، مضيفا "أصبحت تمارين التعبئة وحملات الدعاية بين السكان حول العدوان الحتمي من موسكو منتظمة".

وشدد ناريشكين على أن ضبط النفس والقدرة على التسوية والمسؤولية مطلوبة الآن لتجنب صراع عالمي جديد، مشيرا إلى أن روسيا لاحظت في السنوات الأخيرة "نشاطا غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على طول حدودها الغربية"، مؤكدا في الوقت نفسه أنه "يتعين على الغرب أن يتخلى عن سياسة عسكرة القارة".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ر ناريشكين اليوم الثلاثاء أن الأمن العالمي يمر حاليا بأضعف لحظاته منذ الحرب العالمية الثانية، مما يتطلب الاستعداد لتقديم تنازلات لتجنب نشوب صراع عالمي جديد. وأضاف ناريشكين "يمر العالم الآن بأكثر اللحظات ضعفا بالنسبة للأمن منذ الحرب العالمية الثانية، وهي فترة التحول النوعي للنظام العالمي". وقال ناريشكين إن هناك "صراعا شرسا" بين أكبر مراكز القوى العالمية والإقليمية لتحديد قواعد النظام العالمي مستقبلا.

وأردف "مهمتنا المشتركة، وربما الرئيسية، هي ضمان أن يستمر التكيف مع الواقع الجديد دون حرب كبرى، مثلما حدث في مراحل تاريخية سابقة". وكرر أيضا موقف الكرملين المعتاد بأن إدارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي تعوق عملية السلام في أوكرانيا. واتهم مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، كييف بتجاهل التزام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإجراء مناقشات بناءة لحل الأزمة، قائلا: "كييف تتجاهل علنا التزام إدارة الرئيس الأميركي ترامب بإجراء مناقشات بناءة حول سبل حل النزاع الأوكراني".

( قنا، أسوشييتد برس، العربي الجديد)