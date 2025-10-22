موسكو: التحضيرات لقمة ترامب وبوتين متواصلة

- تستمر التحضيرات لقمة بين بوتين وترامب رغم تأجيل الأخير للقاء، حيث أعرب ترامب عن استيائه من رفض روسيا وقف إطلاق النار في أوكرانيا. وأكد الكرملين أن التحضيرات مستمرة رغم عدم رغبة الطرفين في إضاعة الوقت. - دعا الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى وقف القتال عند خطوط التماس الحالية، معتبرًا ذلك تسوية جيدة، لكنه شكك في موافقة بوتين. زيلينسكي يزور النرويج والسويد لتعزيز الدعم الأوكراني. - النرويج تدعم أوكرانيا بمساعدات مدنية وعسكرية بقيمة 275 مليار كرونة حتى 2030، مؤكدة على أهمية الحوار المستمر مع السلطات الأوكرانية لتلبية الاحتياجات الميدانية.

أكّدت روسيا، الأربعاء، أن التحضيرات لقمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب "متواصلة" رغم إعلان الأخير في اليوم السابق أن اللقاء سيُرجأ إلى أجل غير مسمى. وأعرب ترامب بشكل متزايد عن امتعاضه من رفض روسيا الموافقة على وقف إطلاق النار في حرب أوكرانيا المتواصلة منذ نحو أربع سنوات، بعدما فشل في إقناع بوتين بخفض سقف مطالبه.

وعقد الرئيسان الأميركي والروسي قمة في ألاسكا في أغسطس/آب الماضي لكن الاجتماع لم يثمر أي اتفاق سلام. وأعلن ترامب الأسبوع الماضي أنه ينوي عقد اجتماع مع بوتين في بودابست لكنه ألغى الخطة الثلاثاء، مشيرا إلى أنه لا يرغب بإجراء محادثات "بلا جدوى".

ولدى سؤاله عن تصريحات ترامب، رد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بالقول لصحافيين إن "أحدا لا يرغب بهدر الوقت، لا الرئيس ترامب ولا الرئيس بوتين". في الأثناء، نقلت وكالة تاس الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف قوله "نؤكد أن التحضيرات للقمة متواصلة".

زيلينسكي: دعوة ترامب لوقف الحرب عند خطوط التماس الحالية تسوية جيدة

في الأثناء، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إن دعوة ترامب لوقف القتال بين أوكرانيا وروسيا عند خطوط التماس الحالية تمثل "تسوية جيدة". لكنه عبر عن شكوكه في أن بوتين سيوافق على ذلك. ووصل الرئيس الأوكراني إلى أوسلو صباح الأربعاء للقاء رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور، على ما أعلنت الحكومة النرويجية. وأوضحت رئاسة الحكومة النرويجية في بيان أن ستور وزيلينسكي يعقدان اجتماعا في القسم العسكري بمطار أوسلو الدولي. وأفادت ستوكهولم بأن الرئيس الأوكراني يزور السويد بعد ذلك. ولم تعطِ النرويج أي تفاصيل عن محتوى المحادثات، ولم يُعلن عن أي مؤتمر صحافي. ونقل بيان عن ستور أكد فيه أن "النرويج تقف إلى جانب أوكرانيا في سعيها إلى تحقيق سلام دائم وعادل، كما يستحقه الشعب الأوكراني".

وتُعدّ النرويج من بين أبرز الدول الداعمة لأوكرانيا في جهودها لصد الغزو الروسي، إذ تعتزم أوسلو تزويد كييف مساعدات مدنية وعسكرية بقيمة 275 مليار كرونة (أكثر من 26,7 مليار دولار) ما بين 2023 و2030. وأضاف ستور أن "دعم النرويج لأوكرانيا قوي ومتواصل"، مشددا على ضرورة "الحفاظ على حوار وثيق مع السلطات الأوكرانية حتى تلبي هذه المساعدة الاحتياجات الميدانية في أوكرانيا". وفي السويد، يلتقي زيلينسكي رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في مدينة لينكوبينغ المقر العام لشركة "ساب" لصناعات الدفاع التي تنتج طائرات "غريبن" المطاردة وأنظمة حربية وغواصات.

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)