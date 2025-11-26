"مورفيوس" بنسخته العسكرية... الاحتلال يلاحق جنوده على السوشال ميديا

- أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي نظام "مورفيوس" لمراقبة حسابات جنوده على وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف منع نشر معلومات سرية قد تُستغل من قبل جهات معادية مثل حركة "حماس". - يعتمد النظام على الذكاء الاصطناعي لتمييز المنشورات التي تحتوي على معلومات حساسة، مثل المواقع العسكرية والأسلحة، ويقوم بإرسال تنبيهات للجنود في حال انتهاكهم للقواعد. - من المتوقع أن يبدأ العمل بالنظام في ديسمبر، حيث سيشمل متابعة حسابات الجنود النظاميين والاحتياط، مع مراعاة التحديات القانونية المتعلقة بخصوصية الجنود.

شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي بتتبع جنوده النظاميين ومراقبتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التيقن من عدم تضمن منشوراتهم الشخصية معلومات حساسّة وسرية في الشبكات الاجتماعية، على ما كشفته إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء.

القرار الجديد يأتي في إطار إجراء واسع بهدف كبح ظاهرة نشر معلومات وتفاصيل عينية تُعد سرية، خصوصاً بعدما تكشف بداية الأسبوع الجاري عن نجاح حركة "حماس" في إنشاء منظومة استخباراتية ضخمة استناداً إلى معلومات جُمعت من شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بجنود جيش الاحتلال ومتابعتهم على مدى سنوات.

وذكرت الإذاعة أن الجيش أدخل إلى الخدمة منظومة تكنولوجية جديدة تُدعى "مورفيوس" ("إله الأحلام" في المثولوجيا الإغريقية، الذي كان بحسب الأساطير يتخذ شكلاً آدمياً ويظهر للناس في أثناء نومهم)، وهي منظومة تستند إلى آليات الذكاء الاصطناعي، تتلخص مهمتها بتعقب حسابات جنود الجيش على الشبكات الاجتماعية وفحص كل منشور يشاركونه بضمن ذلك النصوص، الصور، ومقاطع الفيديو المُصوّرة.

وبحسب التفاصيل التي أوردتها الإذاعة، فإن منظومة "مورفيوس" تعلّمت بواسطة آليات الذكاء الاصطناعي كيفية التمييز بين المنشورات وأيها تتضمن معلومات حساسة وسرية مثل قواعد أو مواقع عسكرية، أسلحة سرية، وغيرها. وإن وجدت المنظومة أن ثمة حاجة للفحص، تحوّل المنشور مباشرة إلى ضباط أمن المعلومات.

وطبقاً للإذاعة، فإنه إذا وجدت المنظومة أن جندياً نشر منشوراً يكشف معلومات سرية وتشكل خطراً على الأمن العام، ترسل له رسالة أوتوماتيكية تبلغه فيها بأنه انتهك القواعد وعليه حذف منشوره، وإن تطلب الأمر تدخلاً إضافياً، يتلقى الجندي مكالمة هاتفية من ضابط أمن المعلومات.

ومن المتوقع أن تحصل المنظومة الجديدة على كل التصديقات المطلوبة، وعلى رأسها الموافقات القانونية، على أن يبدأ العمل بها مطلع شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في مستويين اثنين: الأول: متابعة الحسابات المفتوحة والعلنية للجنود النظاميين على الشبكة، وليس الجنود الذين ضبطوا حساباتهم بحيث أبقوها شخصية أو لعدد محدد ومعروف في قوائم الاصدقاء؛ حيث يوجد من النوع الأوّل 170 ألف حساب في الشبكة، وفقاً للإذاعة.

أمّا المستوى الثاني، فهو تعقب جنود الاحتياط، الذين يُصنفون "مدنيين" قانونياً (بمعنى أنهم ليسوا جنوداً نظاميين، ولهم حياتهم أشغالهم خارج نطاق الخدمة العسكرية)، وهو ما قد يُعترض بعقبات قانونية. وفي هذا الصدد، كشفت الإذاعة أنه خلال الأشهر الأربعة الأخيرة فُعّلت المنظومة تجريبياً؛ حيث تتبعت حسابات 45 ألف جندي، ووجدت حالات عدّة أثارت المنظومة إنذارات بشأنها حيث تواصل قسم أمن المعلومات مع الجنود، مطالباً بحذف المنشورات، طبقاً لما نقلته الإذاعة عن مصادر عسكرية في الجيش.

إلى ذلك، زعم جيش الاحتلال أن قراره الجديد يتخذ أقصى حد من قواعد ضبط القوة والحفاظ على خصوصية الجنود، ومع ذلك فإنه يراه، بحسب الإذاعة، "قراراً ضرورياً لحماية أمن المعلومات ولعدم كشف معلومات حسّاسة أمام العدو كما حدث قبل السابع من أكتوبر".