موجة عنف واسعة في المكسيك إثر مقتل إمبراطور المخدرات "إل منتشو"

- اندلعت موجة عنف في ولاية خاليسكو وعدة ولايات مكسيكية بعد مقتل زعيم عصابة "خاليسكو الجيل الجديد"، نيميسو أوسيغيرا سيرفانتس المعروف بـ"إل منتشو"، في عملية أمنية في تابالبا، مما أدى إلى إغلاق طرقات وإحراق مركبات ومحال تجارية. - طالبت حكومة خاليسكو السكان بالبقاء في منازلهم وعلقت خدمات النقل العام، بينما تم تفعيل حالة "الإنذار الأحمر" وتشكيل غرفة أمنية مشتركة بين السلطات الفيدرالية والمحلية. - وصفت الولايات المتحدة مقتل "إل منتشو" بأنه تطور كبير، مؤكدة تقديمها معلومات ساهمت في العملية، واعتبرت العصابة تنظيمًا إرهابيًا منذ 2025.

اندلعت موجة عنف واسعة، مساء الأحد، في ولاية خاليسكو، غربي المكسيك، وعدد من الولايات الأخرى إثر مقتل تاجر المخدرات المكسيكي نيميسو أوسيغيرا سيرفانتس، الملقب بـ"إل منتشو"، في عملية نفذتها قوات الأمن الفيدرالية. ويعد "إل منتشو" أحد أكبر أباطرة المخدرات المطلوبين في المكسيك.

وذكرت وسائل إعلام محلية، الأحد، أن قوات الأمن الفيدرالية نفذت عملية عسكرية استهدفت "عصابة خاليسكو الجيل الجديد" المشار إليها اختصاراً بـ (CJNG) في بلدة تابالبا، الواقعة على بُعد نحو 130 كيلومتراً جنوب مدينة غوادالاخارا، عاصمة ولاية خاليسكو غربي المكسيك. ولم تكشف السلطات بعد عن تفاصيل العملية، لكنها أكدت مقتل "إل منتشو" خلال الاشتباكات.

وأدت أعمال العنف إلى إغلاق طرقات وإحراق مركبات ومحال تجارية، في ما يُرجح أنه أعمال انتقامية محتملة من قبل العصابة. وأظهرت صور متداولة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي مركبات محترقة وأعمدة دخان تتصاعد في ولايات خاليسكو، وميتشواكان، وكوليما، وناياريت، وأغواسكالينتس، وتاماوليباس، كما تعرضت بعض المحال التجارية للحرق في غواناخواتو.

وطالبت حكومة ولاية خاليسكو السكان بالبقاء في منازلهم، وعلقت خدمات النقل العام، وفعّلت حالة "الإنذار الأحمر" بسبب تطورات تهدد السلامة العامة، كما جرى تشكيل غرفة أمنية مشتركة بين السلطات الفيدرالية والمحلية.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة اتهمت "إل منتشو" بإدارة "حكم إرهابي" داخل المكسيك، وبالتسبب في "هلاك عدد لا يُحصى من الأرواح" عبر تهريب مادة الفنتانيل. كما عرضت واشنطن مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تقود إلى القبض عليه أو إدانته. وتعد العصابة إحدى الكارتيلات المكسيكية التي صنّفتها الإدارة الأميركية تنظيماتٍ إرهابية منذ 2025.

ووصف نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لانداو مقتل "إل منتشو"، زعيم عصابة خاليسكو نيو جينيريشن القوية لتجارة المخدرات بالمكسيك خلال عملية عسكرية، بأنه "تطور كبير للمكسيك والولايات المتحدة وأميركا اللاتينية والعالم". وأضاف لانداو في منشور على إكس: "أتابع مشاهد العنف في المكسيك بحزن وقلق بالغين".

وأكدت السفارة المكسيكية في واشنطن، الأحد، أن الولايات المتحدة قدمت معلومات لعملية عسكرية أسفرت عن مقتل نمسيو أوسجيرا "إل منتشو" زعيم عصابة خاليسكو نيو جينيريشن لتجارة المخدرات في المكسيك. وقالت في منشور على إكس: "بالإضافة إلى جهود المخابرات العسكرية المركزية، قدمت السلطات الأميركية معلومات تكميلية في إطار التنسيق والتعاون الثنائي مع الولايات المتحدة".

