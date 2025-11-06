موجة زرقاء في أميركا: الحزب الديمقراطي يستعدّ لانتخابات 2026

شكّلت انتخابات الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي في الولايات المتحدة محطة فاصلة بين الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في الخامس من نوفمبر 2024، وبين الانتخابات النصفية المرتقبة في الثالث من نوفمبر 2026، خصوصاً لجهة إعادة تموضع الحزب الديمقراطي في مواجهة الجمهوريين، وعلى رأسهم الرئيس دونالد ترامب

تبريرات ترامب

. في السياق، شكّلت نتائج الانتخابات نقطة انطلاق ناجحة للديمقراطيين، فيما يُعرف بـ"off year"، أي العام الذي تُجرى فيه عادة انتخابات خارج الانتخابات النصفية والرئاسية، وغالباً ما تكون انتخابات محلية أو على مستوى الولايات. في السياق، تمكن الحزب الديمقراطي من إرساء معادلات قوى جديدة استعداداً للمرحلة المقبلة، وذلك على الرغم من حجج ترامب في تبريره الهزائم الانتخابية.

وجادل ترامب بأن الإغلاق الحكومي، الذي دخل أمس الأربعاء يومه الـ36، وعدم وجود اسمه على لوائح الاقتراع ساهم في خسارة الجمهوريين. وفي موضوع الإغلاق الحكومي الذي بدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يحمّل ترامب الحزب الديمقراطي مسؤولية عدم إقرار تمويل مؤقت، وذلك إثر الفشل في اتفاق الحزبين الجمهوري والديمقراطي على الإنفاق الفيدرالي، والمساعدات الصحية، والمساعدات الخارجية. ووفقاً للجنة Congressional Budget Office (CBO) قد يكلّف الإغلاق من 7 إلى 14 مليار دولار إذا استمر بين 6 و8 أسابيع. كذلك، ربط ترامب الحزب الجمهوري بشخصه من خلال الإشارة إلى هزائم مرشحي الحزب في ولايتين بارزتين، في دلالة على أنه كان قادراً على تعويض الخسائر. وقال ترامب في إفطار لأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، أمس الأربعاء: "ما حدث (في الانتخابات) كان فوزاً ديمقراطياً بامتياز، ولا أعتقد أنه كان جيداً للجمهوريين".

أقرّت كاليفورنيا مقترحاً يمنح الديمقراطيين 5 مقاعد إضافية في الكونغرس



في ولاية فيرجينيا، انتُخبت الديمقراطية أبيغيل سبانبرغر، التي كانت عميلة سابقة في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، لتصبح أول حاكمة لهذه الولاية الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة والتي قادها الجمهوري غلين يونغكين على مدى السنوات الأربع الماضية. ونالت سبانبرغر، 57.5% على حساب منافستها الجمهورية وينسوم إيرل ـ سيرز التي نالت 42.3%. وكان لافتاً بلوغ الفارق بين المرشحتين الـ15%، فيما خسر ترامب ولاية فيرجينيا في رئاسيات 2024، بفارق 6% فقط. كما أن حاكم الولاية السابق، الجمهوري غلين يونغكين، نال 50.58% في انتخابات 2021، في مقابل 48.64 لمنافسه الديمقراطي تيري ماكوليف. وتُظهر أرقام فيرجينيا، أن التقدم الذي صاغه يونغكين لمصلحة الجمهوريين على مدار السنوات الماضية، من فارق ناهز 2% تحول إلى هزيمة بفارق 15% في انتخابات الثلاثاء. كما أن الكتلة الانتخابية التي منحت أصواتها لسبانبرغر بلغت 1.963.731 صوتاً، في مقابل 1.443.617 ضوتاً لإيرل ـ سيرز.

ويظهر هنا تقدم الحزب الديمقراطي بنسبة تناهز الـ400 ألف صوت عن انتخابات 2021، التي نال فيها ماكوليف 1.599.470 صوتاً، بينما خسرت الكتلة الناخبة الجمهورية أكثر من 220 ألف صوت، بفعل حصول يونغكين في 2021 على 1.663.158. أما في رئاسيات 2024، فنال ترامب، ونائبه جي دي فانس، 2.335.395 صوتاً في فيرجينيا، في مقابل 2.075.085 لمنافسيهما، المرشحة الديمقراطية للرئاسيات كامالا هاريس، ومرشحها لنيابة الرئاسة مايك والتز. وتعهدت سبانبرغر التي تقدّم نفسها حصناً ضد سياسة ترامب العدوانية لتقليص عدد الموظفين الفيدراليين، أن تكون "حاكمة تدافع" عن آلاف العمال الفيدراليين الذين تم تسريحهم من جانب وزارة الكفاءة الحكومية التي كان يرأسها الملياردير إيلون ماسك، قبل استقالته في مايو/أيار الماضي. كذلك فاز الديمقراطي جاي جونز بمنصب مدعي عام ولاية فيرجينيا بنيله 53.1%، في مقابل 46.5% لمنافسه الجمهوري جايسون مياريس.

في نيوجيرسي، تمكنت الديمقراطية ميكي شيريل، الطيارة السابقة في البحرية الأميركية، من تجاوز المرشح الجمهوري جاك سياتاريلي بفارق جيد بعدما كانت المعركة محتدمة بينهما، لتُصبح حكامة الولاية. وكانت الولاية تُعد معقلاً للديمقراطيين خلال العقد الماضي. لكن في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، قلّص ترامب الفارق بشكل ملحوظ ونالت شيريل 56.2% من الأصوات، في مقابل 43.2% لسياتاريلي. وحققت بالتالي فارقاً بلغ 13% من الأصوات. مع العلم أن ترامب خسر الولاية في رئاسيات 2024 بفارق 6%. وفي مقارنة مع انتخابات عام 2021، تمكن الديمقراطي فيل مورفي من الفوز على سياتاريلي بالذات، بنسبة 51.22% مقابل 48%. وتُظهر الأرقام تقدم الديمقراطيين في نيوجيرسي في السنوات الأخيرة. على المستوى الشعبي، فقد نال مورفي في عام 2021، 1.339.471 صوتاً، في مقابل 1.255.185 لسياتاريلي، أما في الانتخابات الأخيرة، فقد نالت شيريل 1.792.760 صوتاً، بتقدم بنسبة تزيد عن 450 ألف صوت. في المقابل، نال سياتاريلي 1.378.391 صوتاً، بتقدم لم يزد عن 125 ألف صوت عن أرقامه في انتخابات 2021. بالنسبة إلى ترامب، فقد نال مع فانس في نيوجيرسي في رئاسيات 2024، 1.968.215 صوتاً، بينما كسبت هاريس ووالتز 2.220.713 صوتاً.

تُظهر أرقام ولايتي فيرجينيا ونيوجيرسي أن الديمقراطيين قادرون على صياغة مدّ أزرق في الانتخابات النصفية لعام 2026. فعلى وقع تحقيقهم انتصارات في مناصب الحاكمية والعمد، فإنهم تمكنوا من المحافظة على زخمهم في ولاية كاليفورنيا. يعود ذلك إلى تصويت سكان كاليفورنيا لصالح إعادة رسم الدوائر الانتخابية للولاية، بما يخدم الحزب الديمقراطي، رداً على مبادرة مماثلة لترامب في تكساس. وبعد فرز 89.1% من الأصوات، وافق 63.76% من سكان كاليفورنيا، على "المقترح 50" في مقابل 36.24% رفضوا ذلك. وتُعدّ هذه النتيجة انتصاراً كبيراً للحاكم الديمقراطي غافين نيوسوم الذي يعزز مكانته كزعيم للحزب الديمقراطي من خلال استعداده لمواجهة ترامب، والتحضير لرئاسيات 2028. وقال نيوسوم مع ظهور النتائج "نحن فخورون بالعمل الذي قام به سكان ولاية كاليفورنيا لتوجيه رسالة قوية إلى... أكثر رئيس لا يحظى بشعبية في التاريخ الحديث". وطلب نيوسوم وحلفاؤه من الناخبين الموافقة على إعادة ترسيم مؤقتة للدوائر الانتخابية، من شأنها أن تمنح الحزب الديمقراطي خمسة مقاعد إضافية في معركة السيطرة على الكونغرس الأميركي في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.

ترامب: ما حدث كان فوزاً ديمقراطياً بامتياز ولا أعتقد أنه كان جيداً للجمهوريين

واشتكى الجمهوريون من أن هذه الخطوة محاولة للاستيلاء على السلطة من شأنها حرمان ناخبي الحزب في كاليفورنيا من حقوقهم. وقال الديمقراطيون إنهم يحاولون فحسب تحقيق توازن في المنافسة، بعد أن أقرّ الجمهوريون في ولاية تكساس إعادة تقسيم دوائرهم الانتخابية، بضغط من البيت الأبيض، للمحافظة على أغلبيتهم الضيقة في الكونغرس والتي منحت ترامب حتى الآن حرية تصرّف شبه مطلقة. وقال نيوسوم إن "دونالد ترامب في وضع صعب. لقد وعد بأن يحسن أوضاعنا الصحية والاقتصادية. نحن الآن أكثر مرضاً وأكثر فقراً، وهو يدرك ذلك". وأضاف: "لماذا يحاول إذن التلاعب بانتخابات التجديد النصفي قبل حتى أن يدلي شخص واحد بصوته". وكان ترامب قد أبدى امتعاضه من تصويت كاليفورنيا. وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء الثلاثاء، أن "التصويت غير الدستوري لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في كاليفورنيا عملية احتيال كبيرة، فالعملية برمتها، خصوصاً التصويت نفسه، مزورة"، من دون تقديم أي دليل على ذلك.

تقدم الحزب الديمقراطي

ويتم تقليدياً رسم الدوائر الانتخابية الأميركية بعد التعداد السكاني الوطني الذي يُجرى كل عشر سنوات، لتعكس نظرياً الخريطة الانتخابية للسكان الذين يعيشون فيها. لكن معظم الحدود في الواقع هي قرارات حزبية سياسية، لذا فإن أي حزب يكون في السلطة هو من يضع القواعد لانتخابات التي ستُجرى خلال العقد المقبل. وألغت كاليفورنيا هذا التلاعب الحزبي في رسم الدوائر الانتخابية في عهد الحاكم السابق الجمهوري أرنولد شوارزنيغر (2003 ـ 2011)، ومنحت هذه الصلاحية بدلا من ذلك إلى لجنة مستقلة لتكون بذلك من بين عدد قليل من الولايات التي اتخذت هذه الخطوة. وفي أرقام الاستفتاء في كاليفورنيا، أيّد 4.971.914 تقسيم الدوائر، فيما رفض 2.826.189 شخصاً. مع العلم أنه في رئاسيات 2024، نال ترامب وفانس 6.081.697 صوتاً، في مقابل 9.276.179 لهاريس ووالتز. وبالإضافة إلى هذه الخسائر الكبرى للجمهوريين، فإن خسارتهم تجلّت أيضاً في استحقاقات أخرى، مثل مدينة بوفالو في نيويورك، التي فاز الديمقراطي شون راين بعمدتها، بحصوله على 73% من الأصوات في مقابل 27% لمنافسه الجمهوري جيمس غاردنر. وفي مدينة بيتسبورغ ـ بنسلفانيا، فاز المرشح الديمقراطي كوري أوكونور بمنصب العمدة، بعد حصوله على 87.5% من الأصوات، في مقابل 12.5% لمنافسه الجمهوري طوني مورينو.