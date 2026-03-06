مواقف من الحرب في يومها السابع | جهود للوساطة ودعوة أممية للسلام

06 مارس 2026
بعد سبعة أيام من بدء الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران، وامتداد لهيبها إلى لبنان ودول الخليج، دعت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، إلى إعطاء "فرصة للسلام" في الشرق الأوسط وحضّ الأطراف المتحاربة على الهدوء. يأتي ذلك فيما أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن بعض الدول بدأت "جهوداً للوساطة" بشأن الحرب، مؤكداً أن "ردنا عليها واضح: نحن ملتزمون بالسلام المستدام فى المنطقة، لكننا لا نتردد لحظة واحدة في الدفاع عن عزة البلاد وهيبتها"، ومضيفاً أنه يجب أن يكون الطرف المستهدف بالوساطة "أولئك الذين أشعلوا النيران مستخفين بالشعب الإيراني".

"العربي الجديد" يرصد المواقف الدولية من الحرب..

وقبل ذلك، قال الكرملين اليوم إن روسيا تجري حواراً مع ممثلي القيادة الإيرانية. وأحجم الكرملين عن تقديم مزيد من التفاصيل.

ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الجمعة إلى إعطاء "فرصة للسلام" في الشرق الأوسط وحضّ الأطراف المتحاربة على الهدوء، في اليوم السابع من الحرب الإسرائيلية الأميركية مع إيران.

وقال فولكر تورك للصحافيين إن "على العالم اتخاذ خطوات عاجلة لاحتواء هذا الحريق وإخماده، لكننا لا نشهد سوى المزيد من الخطاب التحريضي والعدائي والمزيد من القصف والمزيد من الدمار والقتل والتصعيد". وأضاف "أدعو الدول المعنية إلى التحرك فوراً إلى خفض التصعيد وإعطاء فرصة للسلام، وأحثّ بقية الدول على مطالبة الأطراف المتحاربة بوضوح بالتراجع".

وتابع "لا بد من التزام ضبط النفس لتجنب المزيد من الرعب والدمار الذي يطاول المدنيين". وجاءت تصريحاته بموازاة هجمات جديدة طاولت إيران ولبنان الجمعة مع توعّد إسرائيل بتصعيد الحرب في الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة.

"العربي الجديد" يرصد المواقف الدولية من الحرب..

1:30 PM

بزشكيان يعلن جهوداً إقليمية للوساطة

أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، في سابع أيام الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران أن بعض الدول بدأت "جهوداً للوساطة" بشأن الحرب، مؤكداً أن "ردنا عليها واضح: نحن ملتزمون بالسلام المستدام في المنطقة، لكننا لانتردد لحظة واحدة فى الدفاع عن عزة البلاد وهيبتها"، ومضيفاً أنه يجب أن يكون الطرف المستهدف بالوساطة "أولئك الذين أشعلوا النيران مستخفين بالشعب الإيراني".

01:29 pm

الكرملين: روسيا تجري حواراً مع ممثلي القيادة الإيرانية

قال الكرملين اليوم الجمعة إن روسيا تجري حواراً مع ممثلي القيادة الإيرانية. وأحجم الكرملين عن تقديم مزيد من التفاصيل.

01:26 pm

الأمم المتحدة تدعو لإعطاء فرصة للسلام

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الجمعة إلى إعطاء "فرصة للسلام" في الشرق الأوسط وحضّ الأطراف المتحاربة على الهدوء، في اليوم السادس من الحرب الإسرائيلية الأميركية مع إيران.

وقال فولكر تورك للصحافيين إن "على العالم اتخاذ خطوات عاجلة لاحتواء هذا الحريق وإخماده، لكننا لا نشهد سوى المزيد من الخطاب التحريضي والعدائي والمزيد من القصف والمزيد من الدمار والقتل والتصعيد". وأضاف "أدعو الدول المعنية إلى التحرك فوراً لخفض التصعيد وإعطاء فرصة للسلام، وأحثّ بقية الدول على مطالبة الأطراف المتحاربة بوضوح بالتراجع".

وتابع "لا بد من التزام ضبط النفس لتجنب المزيد من الرعب والدمار الذي يطاول المدنيين". وجاءت تصريحاته بموازاة هجمات جديدة طاولت إيران ولبنان الجمعة مع توعّد إسرائيل بتصعيد الحرب في الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة.

1:22 PM

معظم الإسبان يعارضون الحرب على إيران

في استطلاع للرأي نشرته جريدة الباييس الإسبانية، اليوم الجمعة، وأجرته مؤسسة 40 دي بي للأبحاث لصالح الصحيفة وإذاعة سير، تبيّن أن غالبية واضحة من الإسبان تعارض الهجوم العسكري الذي تشنه الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، وهو ما يعكس استمرار موقف رافض للحروب الخارجية داخل المجتمع الإسباني.

1:17 PM
أبرز مواقف الحرب في اليوم السادس
  • الخارجية البريطانية تستدعي السفير الإيراني
  • المفوضية الأوروبية: الصراع الإيراني لن يؤدي إلى موجة هجرة
  • رئيس وزراء كندا لا يستبعد مشاركة عسكرية لبلاده في الحرب
  • الخارجية الصينية: بكين منخرطة بشكل مكثف في جهود الوساطة
  • روسيا تدعو إلى وقف عدوان أميركا وإسرائيل وتحذّر من التصعيد
  • بيان أوروبي خليجي يدين الهجمات ويؤكد دعم أمن دول الخليج
  • ترامب يصف إسبانيا بـ"الخاسرة" ويتهمها بالعداء لحلف الناتو
