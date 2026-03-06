مواقف من الحرب في يومها السابع | جهود للوساطة ودعوة أممية للسلام

بعد سبعة أيام من بدء الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران، وامتداد لهيبها إلى لبنان ودول الخليج، دعت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، إلى إعطاء "فرصة للسلام" في الشرق الأوسط وحضّ الأطراف المتحاربة على الهدوء. يأتي ذلك فيما أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن بعض الدول بدأت "جهوداً للوساطة" بشأن الحرب، مؤكداً أن "ردنا عليها واضح: نحن ملتزمون بالسلام المستدام فى المنطقة، لكننا لا نتردد لحظة واحدة في الدفاع عن عزة البلاد وهيبتها"، ومضيفاً أنه يجب أن يكون الطرف المستهدف بالوساطة "أولئك الذين أشعلوا النيران مستخفين بالشعب الإيراني".
وقبل ذلك، قال الكرملين اليوم إن روسيا تجري حواراً مع ممثلي القيادة الإيرانية. وأحجم الكرملين عن تقديم مزيد من التفاصيل.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الجمعة إلى إعطاء "فرصة للسلام" في الشرق الأوسط وحضّ الأطراف المتحاربة على الهدوء، في اليوم السابع من الحرب الإسرائيلية الأميركية مع إيران.
وقال فولكر تورك للصحافيين إن "على العالم اتخاذ خطوات عاجلة لاحتواء هذا الحريق وإخماده، لكننا لا نشهد سوى المزيد من الخطاب التحريضي والعدائي والمزيد من القصف والمزيد من الدمار والقتل والتصعيد". وأضاف "أدعو الدول المعنية إلى التحرك فوراً إلى خفض التصعيد وإعطاء فرصة للسلام، وأحثّ بقية الدول على مطالبة الأطراف المتحاربة بوضوح بالتراجع".
وتابع "لا بد من التزام ضبط النفس لتجنب المزيد من الرعب والدمار الذي يطاول المدنيين". وجاءت تصريحاته بموازاة هجمات جديدة طاولت إيران ولبنان الجمعة مع توعّد إسرائيل بتصعيد الحرب في الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة.
