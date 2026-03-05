مواقف من الحرب | دول أوروبية ترسل تعزيزات عسكرية إلى المنطقة

أخبار
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
05 مارس 2026   |  آخر تحديث: 17:20 (توقيت القدس)
+ الخط -

صرّح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني

، الخميس، بأنه لا يمكنه استبعاد مشاركة بلاده عسكرياً في الحرب الدائرة في المنطقة، على الرغم من دعوته إلى خفض التصعيد واعتباره سابقاً أن الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران "تخالف القانون الدولي". 

وفيما تلقي الحرب المتواصلة ظلالها على الصعيد السياسي الدولي، أعلنت أستراليا إرسال "قدرات عسكرية" إلى المنطقة، من دون تحديد مهمتها، فيما قالت الخارجية الصينية إن بكين منخرطة بشكل مكثف في جهود الوساطة، وسترسل الدبلوماسي تشاي جون إلى المنطقة في المستقبل القريب لبذل جهود إيجابية لتهدئة التوتر.

وينعقد اليوم الخميس الاجتماع الطارئ الوزاري الخليجي الأوروبي لبحث تداعيات "الاعتداءات الغاشمة" الإيرانية على دول مجلس التعاون، والتطورات الخطيرة في المنطقة. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم بن محمد البديوي، في تصريحات له، إن الاجتماع سيعقد بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزراء الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، عبر تقنية الاتصال المرئي.

المواقف الدولية من الحرب على إيران يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

05:19 pm

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
علييف يتوع إيران بإجراءات انتقامية

اتهم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الخميس، إيران بتنفيذ "عمل إرهابي وعدواني لا مبرر له"، وذلك على خلفية الهجوم الذي استهدف إقليم ناخيتشيفان، وقال إنه أصدر تعليمات لجيشه بالتحضير لتدابير انتقامية وتنفيذها. 

05:16 pm

الأناضول

avata
الأناضول
سورية تدين محاولة استهداف تركيا وأذربيجان

دانت سورية، الخميس، بـ"أشدّ العبارات" محاولة إيران استهداف كلّ من تركيا وأذربيجان، واعتبرت هذه الأعمال انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول. وقالت الخارجية السورية، في بيان، إن دمشق "تدين بأشدّ العبارات محاولة استهداف إيران لكلّ من تركيا وأذربيجان بالصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة". واعتبرت سورية، وفق البيان، "هذه الأعمال انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وتهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

04:06 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيان أوروبي خليجي يدين الهجمات ويؤكد دعم أمن دول الخليج

أكد بيان مشترك للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، إدانة الهجمات الإيرانية على الدول الخليجية، مجدداً التضامن مع دول المجلس وحقها في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن أمنها واستقرارها. وشدد البيان على الالتزام بالحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدعوة إلى حماية المدنيين واحترام القانون الدولي، كما جدد الطرفان التزامهما بالحوار لحل الأزمة. وأشاد البيان بالدور "البناء" الذي تقوم به سلطنة عُمان في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد في المنطقة.

03:43 pm

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
مصر وتركيا تحذران من تداعيات كارثية لاستمرار الحرب

حذرت مصر وتركيا، اليوم الخميس، من التداعيات الكارثية لاستمرار دائرة العنف في المنطقة وانعكاساتها المدمرة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حيث بحث الوزيران التطورات الإقليمية في ظل التصعيد العسكري وتداعياته على أمن واستقرار المنطقة، وفق ما أفاد المتحدث باسم الخارجية المصرية تميم خلاف.

وصرح المتحدث، في بيان صحافي، بأن الاتصال تناول مستجدات المشهد الإقليمي في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، حيث أكد الوزيران الأهمية القصوى لخفض التصعيد وتغليب مسار الدبلوماسية والحلول السياسية. وأعرب الوزير عبد العاطي عن رفض مصر الكامل واستنكارها أي محاولات لاستهداف تركيا أو المساس بسيادتها، مشدداً على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وحتمية التزام جميع الأطراف بضبط النفس لتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى الفوضى الشاملة.

01:54 pm

علي أبو مريحيل

مريحيل
علي أبو مريحيل
كاتب فلسطيني، عمل مراسلاً صحفياً في الصين لعدد من المؤسسات الإعلامية العربية. لديه العديد من المؤلفات والأبحاث والمقالات والتقارير الصحفية المرئية والمكتوبة.
بكين
الصين ترسل مبعوثاً إلى المنطقة للتوسط في حرب إيران

أعلنت الصين اعتزامها إرسال مبعوثها الخاص المعني بشؤون الشرق الأوسط، تشاي جون، إلى دول المنطقة لـ"بذل جهود الوساطة"، في ظل اتساع دائرة الحرب على إيران، وتصاعد التوترات هناك. جاء ذلك خلال محادثات هاتفية منفصلة أجراها وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أمس الأربعاء، مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني.

التفاصيل عبر الرابط:

المبعوث الصيني الخاص إلى الشرق الأوسط تشاي جون، 11 إبريل 2025 (Getty)
تقارير دولية
التحديثات الحية

الصين ترسل مبعوثاً إلى المنطقة للتوسط في حرب إيران

1:52 PM

جعفر العلوني

جعفر العلوني
جعفر العلوني
شاعر وصحافي سوري مقيم في إسبانيا. مراسل موقع وصحيفة "العربي الجديد" في إسبانيا.
مدريد
دول أوروبية ترسل أصولاً بحرية للدفاع عن قبرص وسط تصاعد الحرب

تتجه عدة دول أوروبية إلى تعزيز وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط، مع إعلان إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وهولندا إرسال وسائل بحرية للدفاع عن قبرص، في وقت وصل فيه وزير الدفاع البريطاني إلى الجزيرة لبحث تعزيز الدفاعات الجوية، وسط تصاعد الحرب في المنطقة، بعد تعرّض قاعدة بريطانية فيها لهجمات عدة.

التفاصيل عبر الرابط:

سفينة حربية إسبانية، 4 مارس 2026 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

دول أوروبية ترسل أصولاً بحرية للدفاع عن قبرص وسط تصاعد الحرب

01:46 pm

رويترز

avata
رويترز
شويغو: الهجمات على إيران حرب غير مسبوقة ولا مبرر لها

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن أمين عام مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو قوله، اليوم الخميس، إن الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران تشكل حرباً غير مسبوقة ولا مبرر لها، وبالغة الخطورة.

01:44 pm

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
وصول أولى رحلات الإنقاذ لإعادة الإسرائيليين العالقين

هبطت أولى رحلات الإنقاذ التي تعيد المسافرين العالقين إلى إسرائيل في مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب، صباح اليوم الخميس. وقالت شركتا الطيران الإسرائيليتان "العال" و"إيسراير" إن حملة لإعادة السكان إلى إسرائيل بدأت، مضيفتين أن من المقرر تسيير رحلات إضافية خلال الأيام المقبلة. وبعد اندلاع الحرب في المنطقة السبت الماضي، عقب شن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران، أغلقت إسرائيل على الفور مجالها الجوي أمام الطيران المدني.

1:35 PM

عامر سلطان

عامر سلطان
عامر سلطان
مراسل "العربي الجديد" في لندن. عمل سابقاً مراسلاً لعدد من وسائل الإعلام العربية والدولية، وهو باحث متخصص في الوثائق البريطانية، وله كتابات معمّقة بالعربية والانكليزية بشأنها.
لندن
بريطانيا تحذر من السفر إلى الرياض والمنطقة الشرقية بالسعودية

حذّرت بريطانيا رعاياها من زيارة منطقة الرياض والمنطقة الشرقية في السعودية إلا للضرورة القصوى. وفي تحديث لإرشادات السفر، الخميس، جدّدت وزارة الخارجية والتنمية الدولية نصيحتها بتجنب السفر لأي سبب إلى مسافة 10 كيلومترات من حدود المملكة مع اليمن، كما حذّرت من السفر إلا للضرورة القصوى إلى المناطق الواقعة بين 10 و80 كيلومتراً من الحدود. وأوضحت الوزارة أنه، في ضوء التقارير التي تشير إلى إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة في المنطقة، يتعين على البريطانيين البقاء في منازلهم وتوخي مزيد من الحذر.

01:12 pm

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
طيران "الخليج" تجلي أكثر من 400 مسافر "ترانزيت"

أعلنت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، أنها أجلت أكثر من 400 من مسافري الترانزيت بنجاح، والذين تأثرت رحلاتهم بالأوضاع الإقليمية الراهنة التي أدت إلى إغلاق المجال الجوي في عدد من دول المنطقة. وذكرت طيران الخليج، في بيان صحافي أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم الخميس، أنه من خلال التنسيق المستمر مع السلطات المعنية، فعّلت تدابير الطوارئ المعمول بها في مثل هذه الأوضاع، كما قدمت الناقلة خدمات المساعدة للمسافرين المتأثرين، بما في ذلك توفير الإقامة الفندقية والوجبات، وإشعارات مستجدات السفر، وخدمة التخطيط لترتيبات السفر البديلة لضمان مواصلة سفرهم بأمان حال سماح الظروف.

01:08 pm

رويترز

avata
رويترز
مسؤولة أوروبية: دول قلقة من احتمال نشوب حرب أهلية في إيران

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الخميس، إن دولاً في المنطقة أبدت لمسؤولين أوروبيين قلقها من احتمال نشوب حرب أهلية في إيران بسبب الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة. وأضافت، قبل عقد اجتماع عبر رابط الفيديو مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وممثلين عن دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة الوضع في المنطقة: "عندما نتحدث مع دول في المنطقة، تعبر أيضاً عن قلقها من نشوب حرب أهلية في الداخل". وتابعت قائلة إن الاتحاد الأوروبي يشعر "بقلق بالغ" إزاء أمن الملاحة البحرية في المنطقة، ويسعى إلى إبقاء مسارات مثل مضيق هرمز مفتوحة.

01:06 pm

رويترز

avata
رويترز
وزير الدفاع البريطاني: صداقتنا مع قبرص قوية

قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، اليوم الخميس، إن الصداقة بين بلاده وقبرص لا تزال قوية في مواجهة التهديدات الإيرانية. وأضاف هيلي، في منشور على منصة "إكس"، أنه التقى بنظيره القبرصي فاسيليس بالماس في وقت سابق اليوم، وبحثا كيف تعمل بريطانيا على تعزيز دفاعاتها الجوية لدعم أمنهما المشترك.

01:03 pm

فرانس برس

avata
فرانس برس
الكرملين: إيران لم تطلب مساعدة عسكرية من روسيا

أعلن الكرملين، اليوم الخميس، أن إيران لم تطلب مساعدة عسكرية من حليفتها روسيا في مواجهة الهجوم الأميركي الإسرائيلي المكثف عليها. ورداً على سؤال عما إذا كانت موسكو تعتزم إمداد إيران بالأسلحة، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحافي روتيني: "لم نتلقَّ أي طلب من إيران".

12:27 PM

عامر سلطان

عامر سلطان
عامر سلطان
مراسل "العربي الجديد" في لندن. عمل سابقاً مراسلاً لعدد من وسائل الإعلام العربية والدولية، وهو باحث متخصص في الوثائق البريطانية، وله كتابات معمّقة بالعربية والانكليزية بشأنها.
لندن
مسيرة إلى السفارة الأميركية في لندن رفضاً للعدوان على إيران

ينظم "تحالف أوقفوا الحرب" في بريطانيا مظاهرة للتنديد بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران بعد غد السبت. وأعلن التحالف أن المتظاهرين سوف يسيرون من منطقة ميلباند، بالقرب من مقر مجلس العموم (البرلمان البريطاني)، إلى مجمع السفارة الأميركية في لندن. وستكون تلك أول احتجاج شعبي في بريطانيا وأوروبا على العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران الذي بدأ يوم السبت الماضي. وطالب كريس نانيهام، أحد مؤسسي التحالف ونائب رئيسه، البريطانيين بالمشاركة بكثافة في المسيرة. وقال في منشور على حساب التحالف على منصة "إكس"، إن غالبية البريطانيين "يعارضون جنون ترامب (الرئيس الأميركي)". وأضاف: "الآن ينبغي علينا التحرك لوقفه".

ويشارك في تنظيم المسيرة ائتلاف فلسطين، الذي يضم إلى جانب "تحالف أوقفوا الحرب" خمس منظمات أخرى هي: "حملة التضامن مع فلسطين"، و"أصدقاء الأقصى"، و"رابطة مسلمي بريطانيا"، و"المنتدى الفلسطيني في بريطانيا"، و"حملة من أجل نزع السلاح النووي". وندّدت حملة نزع السلاح النووي بادعاءات ترامب بشأن برنامج إيران النووي، معتبرة أنها "نفاق" ويجب التنديد به. كما طالبت بأن توقف بريطانيا "تأييدها" للحرب التي وصفتها بأنها غير قانونية على إيران.

11:18 am

رويترز

avata
رويترز
روسيا تدعو إلى وقف عدوان أميركا وإسرائيل وتحذّر من التصعيد

دعت وزارة الخارجية الروسية إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في المنطقة، محذّرة من أن استمرار العمليات العسكرية قد يدفع الأوضاع إلى مزيد من عدم الاستقرار. وقالت الخارجية الروسية، في بيان، إن "السبيل الوحيد لمنع المنطقة من الانزلاق أكثر نحو عدم الاستقرار هو وقف عدوان أميركا وإسرائيل"، مجددة دعوتها لجميع أطراف النزاع إلى "الوقف الفوري للأعمال العدائية". وأضافت أن موسكو "لا ترى مؤشرات على أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستظهران حكمة وتوقفان إراقة الدماء في إيران"، في ظل التصعيد العسكري المستمر.

11:02 am

أيمن إبراهيم

المثنّى - القسم الثقافي
أيمن إبراهيم
.
الخرطوم
البرهان: نقف مع دول الخليج ولا نشجع الحرب في الشرق الأوسط

قال رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إن الحرب التي تدور رحاها بين إيران وأميركا وإسرائيل في الشرق الأوسط محزنة للغاية، وإن السودان اكتوى بنيران الحرب، لذلك لا يمكن أن يشجع استمرار الحرب ويدعو لوضع السلاح. وأعلن إشادته بما وصفها "الأدوار العظيمة لدول الخليج وأياديها البيضاء على السودان"، مؤكداً تضامن حكومة السودان معهم وشجبها لأي انتهاكات لشعوبهم وانتقاص لسيادتهم.

وأوضح البرهان في خطاب خلال إفطار رمضاني للقيادة العسكرية الجوالة مساء أمس الأربعاء، ونشره الجيش في بيان اليوم الخميس، أن القيادة الجوالة أسهمت بصورة كبيرة في توجيه وإدارة العمليات خلال الحرب وتحرير القيادة العامة ومناطق أم درمان في العاصمة. وأضاف أن عودة الحياة في العاصمة الخرطوم تمثل عودة حقيقية لقلب السودان النابض، مشيراً إلى أن الاحتفالات بالنصر سيتم تأجيلها حتى الوصول إلى مدن الجنينة وفور برنقا والمثلث والكرمك وقيسان (مدن في ولايات متعددة).

وشدد البرهان على أن الحكومة لن تسمح لأي مجموعة بالتحدث باسم القوات المسلحة السودانية أو الدولة السودانية في أمور وقضايا ليست من شأنها، وذلك تعليقاً على مجموعة إسلامية مساندة للجيش أعلنت مناصرة إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل قبل يومين. وشدد البرهان على رفض "أن تستغل أي مساحة حرية أو احتفالية للإضرار بالسودانيين"، واعتبر أن ما قامت به المجموعة "سنقف ضدها وضد من يساندها أو يقف معها، وضد كل من يشجع على العدوان على إخواننا في مختلف بقاع العالم"، مؤكداً أن السودان دولة مسالمة وتسعى نحو السلام، و"نحذر كل من تسول له نفسه الإساءة للدولة السودانية بأن لا مجاملة معه وسيجد جزاءه".

10:02 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
فيدان وروبيو يبحثان مسألة الصاروخ الباليستي

بحث وزيرا خارجية تركيا هاكان فيدان والولايات المتحدة ماركو روبيو التطورات في المنطقة بما فيها مسألة الصاروخ الباليستي الذي أسقطته أنقرة في الأجواء التركية بعدما جرى إطلاقه من إيران.

وقالت مصادر في الخارجية التركية لوكالة أنباء الأناضول، اليوم الخميس، إن المباحثات جاءت في اتصال هاتفي بين فيدان وروبيو أمس الأربعاء، حيث بحثا مستجدات الأوضاع في المنطقة، كما ناقشا مسألة الصاروخ الباليستي في الأجواء التركية.

وبدورها، أفادت وزارة الخارجية الأميركية بأن روبيو بحث مع فيدان آخر مستجدات الأوضاع في إيران والمنطقة. وأشارت في بيان إلى تأكيد روبيو لفيدان أن "الهجمات التي تستهدف أراضي تركيا وسيادتها "غير مقبولة"، وأكد الوزير الأميركي التزام الولايات المتحدة بـ"الدعم الكامل" لتركيا.

10:00 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
ميلوني: إيطاليا ترسل دفاعات جوية دعماً لدول الخليج

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن إيطاليا سترسل دفاعات جوية دعماً لدول الخليج.

09:58 am

رويترز

avata
رويترز
الخارجية الصينية: بكين منخرطة بشكل مكثف في جهود الوساطة

قالت الخارجية الصينية إن بكين منخرطة بشكل مكثف في جهود الوساطة، وسترسل الدبلوماسي تشاي جون إلى المنطقة في المستقبل القريب لبذل جهود إيجابية لتهدئة التوتر.

09:56 am

رويترز

avata
رويترز
كندا تحذر مواطنيها من السفر إلى 10 دول

أصدرت كندا إرشادات لمواطنيها بتجنب السفر إلى البحرين وإيران والعراق وإسرائيل وفلسطين والكويت ولبنان وقطر وسورية والإمارات واليمن.

09:55 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
رئيس وزراء كندا لا يستبعد مشاركة عسكرية لبلاده في الحرب

صرّح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الخميس، بأنه لا يمكنه استبعاد مشاركة بلاده عسكرياً في الحرب الدائرة في المنطقة. ولدى سؤاله أثناء زيارته إلى أستراليا بشأن إمكانية انضمام كندا إلى الولايات المتحدة وإسرائيل في حربهما على إيران، رد كارني: "لا يمكن استبعاد المشاركة بشكل قاطع".

وأضاف متحدّثاً إلى جانب نظيره الأسترالي أنتوني ألبانيزي في كانبيرا: "سنقف إلى جانب حلفائنا... سندافع دائماً عن الكنديين". وكان كارني قد اعتبر في وقت سابق أن الضربات الأميركية-الإسرائيلية على إيران "تتعارض مع القانون الدولي". إلا أنه أعرب عن تأييده المساعي الرامية لمنع إيران من حيازة سلاح نووي، مشدداً على دعوته إلى "خفض التصعيد".

09:53 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
أستراليا ترسل طائرتين عسكريتين إلى المنطقة

أرسلت أستراليا طائرتين عسكريتين إلى المنطقة في إجراء احترازي، بحسب ما أفاد مسؤولان فرانس برس الخميس. وقال المسؤولان إن أستراليا أرسلت طائرة نقل عسكرية ثقيلة وطائرة للتزوّد بالوقود إلى الشرق الأوسط، في إطار خططها لإجلاء رعاياها.

وأفاد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي البرلمان، الخميس، بأنه جرى نشر "قدرات عسكرية" في الشرق الأوسط، من دون أن يقدّم المزيد من التفاصيل. وقال: "أشكر الأستراليين الذين يتوجّهون إلى وضع خطير لمساعدة مواطنيهم". وأكد المسؤولان لفرانس برس أن الطريقة الأمثل لإعادة الأستراليين هي بواسطة الرحلات التجارية. وغادرت أولى هذه الرحلات الأربعاء دبي متوجّهة إلى أستراليا.

09:52 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
كندا وأستراليا تدعوان إلى خفض التصعيد

دعا رئيسا وزراء كندا وأستراليا، اليوم الخميس، إلى خفض التصعيد في الحرب مع إيران، مشددين في الوقت نفسه على أنه يجب ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً أبداً. وجرت مناقشة الحرب خلال اجتماع بين رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ونظيره الأسترالي أنتوني ألبانيز في العاصمة الأسترالية كانبرا.

وقال كارني في مؤتمر صحافي مشترك مع ألبانيز: "نريد أن نرى خفضاً أوسع للتوترات مع مجموعة أوسع من الدول، وليس فقط مع الأطراف المتحاربة مباشرة". وأضاف: "نؤكد أن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا إذا توقفنا عن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي أو تطويره أو تصدير الإرهاب. لذا يجب أن يؤدي هذا المسار إلى تلك النتائج". وأشار إلى أن مجلس التعاون الخليجي المكون من ست دول، الذي "أظهر ضبطاً كبيراً للنفس"، يجب أن يشارك في عملية خفض التصعيد.

وقال ألبانيز: "العالم يريد رؤية خفض التصعيد ويريد أن تتوقف إيران عن نشر هجماتها". وأضاف: "نرى دول الخليج، التي لم تكن متورطة، تتعرض لهجمات شاملة، بما في ذلك الهجمات على المناطق المدنية والسياحية، لكننا نريد أيضاً رؤية تحقيق الأهداف. أريد أن أرى إمكانية حصول إيران على سلاح نووي تلاشت مرة واحدة وللأبد".

09:51 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
المفوضية الأوروبية: الصراع الإيراني لن يؤدي إلى موجة هجرة

قالت المفوضية الأوروبية إن الصراع المتصاعد المتعلق بإيران من غير المتوقع أن يؤدي إلى موجة هجرة جماعية نحو أوروبا، مستشهدة بتطمينات من تركيا بشأن مراقبة الحدود.

وقال مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي ماغنوس برونر، في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية نُشرت يوم الأربعاء، إن تركيا "أغلقت حدودها تجاه إيران"، مشيراً إلى محادثاته مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. وأضاف برونر أن فيدان أكد له التزام تركيا بالاستمرار في التعاون القوي مع الاتحاد الأوروبي، وأن كلا الجانبين مهتمان بتعزيز التعاون أكثر.

وكان برونر صرح يوم الاثنين بأن السلطات لم تلاحظ بعد أي حركات كبيرة عند الحدود الخارجية لإيران، وأن الجهات المعنية تواصل مراقبة الوضع وتبقى على اتصال وثيق مع شركائها في الشرق الأوسط ومع المنظمات الدولية.

09:49 am

قنا

avata
قنا
روبيو يهاتف نظيره السعودي بشأن تطورات المنطقة

تلقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً من نظيره الأميركي ماركو روبيو. وجرى خلال الاتصال بحث "الاعتداءات الإيرانية" المستمرة على المملكة ودول المنطقة.

09:48 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
اجتماع خليجي أوروبي طارئ لبحث "الاعتداءات" الإيرانية

ينعقد اليوم الخميس الاجتماع الطارئ الوزاري الخليجي الأوروبي؛ لبحث تداعيات "الاعتداءات الغاشمة" الإيرانية على دول مجلس التعاون، والتطورات الخطيرة في المنطقة.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم بن محمد البديوي، في تصريحات له، إن الاجتماع سيعقد بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزراء الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، عبر تقنية الاتصال المرئي. وأشار البديوي إلى أن هذا الاجتماع المشترك يأتي لبحث ومناقشة تداعيات "الاعتداءات" الإيرانية على دول مجلس التعاون، والتطورات الخطيرة في المنطقة، وتداعياتها السلبية التي طاولت العالم أجمع.

وأكد البديوي أن مجلس التعاون يسعى من خلال هذه الاجتماعات المشتركة مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإدانة الهجمات الإيرانية "الغادرة" التي طاولت المدنيين ومنشآت البنية التحتية والمقار الدبلوماسية في دول المجلس، ودفع المجتمع الدولي للقيام بمهامه وواجباته لوقف الحرب فوراً، بما يعزز الاستقرار والأمن الإقليميين والدوليين.

09:20 am

قنا

avata
قنا
الخارجية البريطانية تستدعي السفير الإيراني

استدعت وزارة الخارجية البريطانية السفير الإيراني لدى المملكة المتحدة على خلفية الحرب المندلعة في المنطقة. وقال بيان صادر عن الخارجية إن هيمش فولكنر، وزير شؤون الشرق الأوسط، استدعى سفير إيران لدى المملكة المتحدة سيد علي موسوي رداً على دور إيران في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة. وشدد البيان على أن "هذا السلوك يشكل تهديداً واضحاً لأمن المنطقة ولمئات الآلاف من المواطنين البريطانيين الموجودين فيها".

دلالات
المساهمون
عامر سلطان
أيمن إبراهيم
علي أبو مريحيل
قنا
جعفر العلوني
أسوشييتد برس
رويترز
الأناضول
فرانس برس
العربي الجديد
المزيد في سياسة
دمار جراء العدوان الإسرائيلي على صور، 2 مارس 2026 (كونات حاجو/فرانس برس)
التحديثات الحية
رصد
مباشر

مسؤولون إسرائيليون يدفعون نحو ضرب أهداف مرتبطة بالدولة اللبنانية

جلسة مجلس الوزراء اللبناني، 5 مارس 2026 (وكالة الأنباء اللبنانية)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

مجلس الوزراء اللبناني يواجه أنشطة الحرس الثوري الإيراني

الكشف عن مخطط إرهابي في ريف دمشق، 5 مارس 2026 (الداخلية السورية/فيسبوك)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

الداخلية السورية تعلن إحباط "مخطط إرهابي" لاستهداف دمشق