شدد الاتحاد الأوروبي على أهمية الدبلوماسية لحل المسائل العالقة في المنطقة، وذلك عقب فشل الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب خلال مباحثات في باكستان. وقال المتحدث باسم التكتل القاري أنور العنوني، لوكالة فرانس برس، إن "الدبلوماسية أساسية لحل المسائل العالقة". أضاف: "نشيد بباكستان على جهود الوساطة. سيساهم الاتحاد الأوروبي بكل الجهود الدبلوماسية، مع الأخذ في الاعتبار كامل مصالحه ومخاوفه، بالتنسيق الكامل مع شركائه".
