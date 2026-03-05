مواقف دولية من الحرب | اجتماع خليجي وكندا لا تستبعد المشاركة عسكرياً

أخبار
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
05 مارس 2026   |  آخر تحديث: 10:59 (توقيت القدس)
+ الخط -

صرّح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني

، الخميس، بأنه لا يمكنه استبعاد مشاركة بلاده عسكرياً في الحرب الدائرة في المنطقة، على الرغم من دعوته إلى خفض التصعيد واعتباره سابقاً أن الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران "تخالف القانون الدولي". 

وفيما تلقي الحرب المتواصلة ظلالها على الصعيد السياسي الدولي، أعلنت أستراليا إرسال "قدرات عسكرية" إلى المنطقة، من دون تحديد مهمتها، فيما قالت الخارجية الصينية إن بكين منخرطة بشكل مكثف في جهود الوساطة، وسترسل الدبلوماسي تشاي جون إلى المنطقة في المستقبل القريب لبذل جهود إيجابية لتهدئة التوتر.

وينعقد اليوم الخميس الاجتماع الطارئ الوزاري الخليجي الأوروبي لبحث تداعيات "الاعتداءات الغاشمة" الإيرانية على دول مجلس التعاون، والتطورات الخطيرة في المنطقة. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم بن محمد البديوي، في تصريحات له، إن الاجتماع سيعقد بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزراء الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، عبر تقنية الاتصال المرئي.

المواقف الدولية من الحرب على إيران يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

11:02 am

أيمن إبراهيم

المثنّى - القسم الثقافي
أيمن إبراهيم
.
الخرطوم
البرهان: نقف مع دول الخليج ولا نشجع الحرب في الشرق الأوسط

قال رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إن الحرب التي تدور رحاها بين إيران وأميركا وإسرائيل في الشرق الأوسط محزنة للغاية، وإن السودان اكتوى بنيران الحرب، لذلك لا يمكن أن يشجع استمرار الحرب ويدعو لوضع السلاح. وأعلن إشادته بما وصفها بالأدوار العظيمة لدول الخليج وأياديها البيضاء على السودان، مؤكداً تضامن حكومة السودان معهم وشجبها لأي انتهاكات لشعوبهم وانتقاص لسيادتهم.

وأوضح البرهان في خطاب خلال إفطار رمضاني للقيادة العسكرية الجوالة مساء أمس الأربعاء، ونشره الجيش في بيان اليوم الخميس، أن القيادة الجوالة أسهمت بصورة كبيرة في توجيه وإدارة العمليات خلال الحرب وتحرير القيادة العامة ومناطق أم درمان في العاصمة. وأضاف أن عودة الحياة في العاصمة الخرطوم تمثل عودة حقيقية لقلب السودان النابض، مشيراً إلى أن الاحتفالات بالنصر سيتم تأجيلها حتى الوصول إلى مدن الجنينة وفور برنقا والمثلث والكرمك وقيسان (مناطق في ولايات متعددة).

وشدد البرهان على أن الحكومة لن تسمح لأي مجموعة بالتحدث باسم القوات المسلحة السودانية أو الدولة السودانية في أمور وقضايا ليست من شأنها، وذلك تعليقاً على مجموعة إسلامية مساندة للجيش أعلنت مناصرة إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل قبل يومين. ولفت البرهان إلى أنهم لن يقبلوا أن تستغل أي مساحة حرية أو احتفالية للإضرار بالسودانيين، واعتبر أن ما قامت به المجموعة سيجعلهم يقفون ضدها وضد من يساندها أو يقف معها، وضد كل من يشجع على العدوان على "إخواننا في مختلف بقاع العالم"، مؤكداً أن السودان دولة مسالمة وتسعى نحو السلام، و"نحذر كل من تسول له نفسه الإساءة للدولة السودانية بأن لا مجاملة معه وسيجد جزاءه".

10:02 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
فيدان وروبيو يبحثان مسألة الصاروخ الباليستي

بحث وزيرا خارجية تركيا هاكان فيدان والولايات المتحدة ماركو روبيو التطورات في المنطقة بما فيها مسألة الصاروخ الباليستي الذي أسقطته أنقرة في الأجواء التركية بعدما جرى إطلاقه من إيران.

وقالت مصادر في الخارجية التركية لوكالة أنباء الأناضول، اليوم الخميس، إن المباحثات جاءت في اتصال هاتفي بين فيدان وروبيو أمس الأربعاء، حيث بحثا مستجدات الأوضاع في المنطقة، كما ناقشا مسألة الصاروخ الباليستي في الأجواء التركية.

وبدورها، أفادت وزارة الخارجية الأميركية بأن روبيو بحث مع فيدان آخر مستجدات الأوضاع في إيران والمنطقة. وأشارت في بيان إلى تأكيد روبيو لفيدان أن "الهجمات التي تستهدف أراضي تركيا وسيادتها "غير مقبولة"، وأكد الوزير الأميركي التزام الولايات المتحدة بـ"الدعم الكامل" لتركيا.

10:00 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
ميلوني: إيطاليا ترسل دفاعات جوية دعماً لدول الخليج

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن إيطاليا سترسل دفاعات جوية دعماً لدول الخليج.

09:58 am

رويترز

avata
رويترز
الخارجية الصينية: بكين منخرطة بشكل مكثف في جهود الوساطة

قالت الخارجية الصينية إن بكين منخرطة بشكل مكثف في جهود الوساطة، وسترسل الدبلوماسي تشاي جون إلى المنطقة في المستقبل القريب لبذل جهود إيجابية لتهدئة التوتر.

09:56 am

رويترز

avata
رويترز
كندا تحذر مواطنيها من السفر إلى 10 دول

أصدرت كندا إرشادات لمواطنيها بتجنب السفر إلى البحرين وإيران والعراق وإسرائيل وفلسطين والكويت ولبنان وقطر وسورية والإمارات واليمن.

09:55 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
رئيس وزراء كندا لا يستبعد مشاركة عسكرية لبلاده في الحرب

صرّح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الخميس، بأنه لا يمكنه استبعاد مشاركة بلاده عسكرياً في الحرب الدائرة في المنطقة. ولدى سؤاله أثناء زيارته إلى أستراليا بشأن إمكانية انضمام كندا إلى الولايات المتحدة وإسرائيل في حربهما على إيران، رد كارني: "لا يمكن استبعاد المشاركة بشكل قاطع".

وأضاف متحدّثاً إلى جانب نظيره الأسترالي أنتوني ألبانيزي في كانبيرا: "سنقف إلى جانب حلفائنا... سندافع دائماً عن الكنديين". وكان كارني قد اعتبر في وقت سابق أن الضربات الأميركية-الإسرائيلية على إيران "تتعارض مع القانون الدولي". إلا أنه أعرب عن تأييده المساعي الرامية لمنع إيران من حيازة سلاح نووي، مشدداً على دعوته إلى "خفض التصعيد".

09:53 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
أستراليا ترسل طائرتين عسكريتين إلى المنطقة

أرسلت أستراليا طائرتين عسكريتين إلى المنطقة في إجراء احترازي، بحسب ما أفاد مسؤولان فرانس برس الخميس. وقال المسؤولان إن أستراليا أرسلت طائرة نقل عسكرية ثقيلة وطائرة للتزوّد بالوقود إلى الشرق الأوسط، في إطار خططها لإجلاء رعاياها.

وأفاد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي البرلمان، الخميس، بأنه جرى نشر "قدرات عسكرية" في الشرق الأوسط، من دون أن يقدّم المزيد من التفاصيل. وقال: "أشكر الأستراليين الذين يتوجّهون إلى وضع خطير لمساعدة مواطنيهم". وأكد المسؤولان لفرانس برس أن الطريقة الأمثل لإعادة الأستراليين هي بواسطة الرحلات التجارية. وغادرت أولى هذه الرحلات الأربعاء دبي متوجّهة إلى أستراليا.

09:52 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
كندا وأستراليا تدعوان إلى خفض التصعيد

دعا رئيسا وزراء كندا وأستراليا، اليوم الخميس، إلى خفض التصعيد في الحرب مع إيران، مشددين في الوقت نفسه على أنه يجب ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً أبداً. وجرت مناقشة الحرب خلال اجتماع بين رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ونظيره الأسترالي أنتوني ألبانيز في العاصمة الأسترالية كانبرا.

وقال كارني في مؤتمر صحافي مشترك مع ألبانيز: "نريد أن نرى خفضاً أوسع للتوترات مع مجموعة أوسع من الدول، وليس فقط مع الأطراف المتحاربة مباشرة". وأضاف: "نؤكد أن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا إذا توقفنا عن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي أو تطويره أو تصدير الإرهاب. لذا يجب أن يؤدي هذا المسار إلى تلك النتائج". وأشار إلى أن مجلس التعاون الخليجي المكون من ست دول، الذي "أظهر ضبطاً كبيراً للنفس"، يجب أن يشارك في عملية خفض التصعيد.

وقال ألبانيز: "العالم يريد رؤية خفض التصعيد ويريد أن تتوقف إيران عن نشر هجماتها". وأضاف: "نرى دول الخليج، التي لم تكن متورطة، تتعرض لهجمات شاملة، بما في ذلك الهجمات على المناطق المدنية والسياحية، لكننا نريد أيضاً رؤية تحقيق الأهداف. أريد أن أرى إمكانية حصول إيران على سلاح نووي تلاشت مرة واحدة وللأبد".

09:51 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
المفوضية الأوروبية: الصراع الإيراني لن يؤدي إلى موجة هجرة

قالت المفوضية الأوروبية إن الصراع المتصاعد المتعلق بإيران من غير المتوقع أن يؤدي إلى موجة هجرة جماعية نحو أوروبا، مستشهدة بتطمينات من تركيا بشأن مراقبة الحدود.

وقال مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي ماغنوس برونر، في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية نُشرت يوم الأربعاء، إن تركيا "أغلقت حدودها تجاه إيران"، مشيراً إلى محادثاته مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. وأضاف برونر أن فيدان أكد له التزام تركيا بالاستمرار في التعاون القوي مع الاتحاد الأوروبي، وأن كلا الجانبين مهتمان بتعزيز التعاون أكثر.

وكان برونر صرح يوم الاثنين بأن السلطات لم تلاحظ بعد أي حركات كبيرة عند الحدود الخارجية لإيران، وأن الجهات المعنية تواصل مراقبة الوضع وتبقى على اتصال وثيق مع شركائها في الشرق الأوسط ومع المنظمات الدولية.

09:49 am

قنا

avata
قنا
روبيو يهاتف نظيره السعودي بشأن تطورات المنطقة

تلقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً من نظيره الأميركي ماركو روبيو. وجرى خلال الاتصال بحث "الاعتداءات الإيرانية" المستمرة على المملكة ودول المنطقة.

09:48 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
اجتماع خليجي أوروبي طارئ لبحث "الاعتداءات" الإيرانية

ينعقد اليوم الخميس الاجتماع الطارئ الوزاري الخليجي الأوروبي؛ لبحث تداعيات "الاعتداءات الغاشمة" الإيرانية على دول مجلس التعاون، والتطورات الخطيرة في المنطقة.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم بن محمد البديوي، في تصريحات له، إن الاجتماع سيعقد بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزراء الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، عبر تقنية الاتصال المرئي. وأشار البديوي إلى أن هذا الاجتماع المشترك يأتي لبحث ومناقشة تداعيات "الاعتداءات" الإيرانية على دول مجلس التعاون، والتطورات الخطيرة في المنطقة، وتداعياتها السلبية التي طاولت العالم أجمع.

وأكد البديوي أن مجلس التعاون يسعى من خلال هذه الاجتماعات المشتركة مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإدانة الهجمات الإيرانية "الغادرة" التي طاولت المدنيين ومنشآت البنية التحتية والمقار الدبلوماسية في دول المجلس، ودفع المجتمع الدولي للقيام بمهامه وواجباته لوقف الحرب فوراً، بما يعزز الاستقرار والأمن الإقليميين والدوليين.

09:20 am

قنا

avata
قنا
الخارجية البريطانية تستدعي السفير الإيراني

استدعت وزارة الخارجية البريطانية السفير الإيراني لدى المملكة المتحدة على خلفية الحرب المندلعة في المنطقة. وقال بيان صادر عن الخارجية إن هيمش فولكنر، وزير شؤون الشرق الأوسط، استدعى سفير إيران لدى المملكة المتحدة سيد علي موسوي رداً على دور إيران في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة. وشدد البيان على أن "هذا السلوك يشكل تهديداً واضحاً لأمن المنطقة ولمئات الآلاف من المواطنين البريطانيين الموجودين فيها".

دلالات
المساهمون
قنا
أسوشييتد برس
رويترز
فرانس برس
المزيد في سياسة
عراقجي خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول، 22 يونيو 2025 (فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

عراقجي يواصل اتصالاته الدبلوماسية لبحث الحرب على إيران

طائرة تقلع من مطار رفيق الحريري في بيروت وسط دخان القصف 3/3/2026 (رويترز)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

طلب منح تصريح مرور في أجواء لبنان للطيران البريطاني يثير بلبلة

عراقجي خلال مؤتمر صحفي في موسكو، 17 ديسمبر 2025 (رميل سيتدكوف/ فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

عراقجي: واشنطن ستندم على إغراق الفرقاطة الإيرانية قبالة سريلانكا