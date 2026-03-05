مواقف دولية من الحرب | اجتماع خليجي وكندا لا تستبعد المشاركة عسكرياً

قال رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إن الحرب التي تدور رحاها بين إيران وأميركا وإسرائيل في الشرق الأوسط محزنة للغاية، وإن السودان اكتوى بنيران الحرب، لذلك لا يمكن أن يشجع استمرار الحرب ويدعو لوضع السلاح. وأعلن إشادته بما وصفها بالأدوار العظيمة لدول الخليج وأياديها البيضاء على السودان، مؤكداً تضامن حكومة السودان معهم وشجبها لأي انتهاكات لشعوبهم وانتقاص لسيادتهم.
وأوضح البرهان في خطاب خلال إفطار رمضاني للقيادة العسكرية الجوالة مساء أمس الأربعاء، ونشره الجيش في بيان اليوم الخميس، أن القيادة الجوالة أسهمت بصورة كبيرة في توجيه وإدارة العمليات خلال الحرب وتحرير القيادة العامة ومناطق أم درمان في العاصمة. وأضاف أن عودة الحياة في العاصمة الخرطوم تمثل عودة حقيقية لقلب السودان النابض، مشيراً إلى أن الاحتفالات بالنصر سيتم تأجيلها حتى الوصول إلى مدن الجنينة وفور برنقا والمثلث والكرمك وقيسان (مناطق في ولايات متعددة).
وشدد البرهان على أن الحكومة لن تسمح لأي مجموعة بالتحدث باسم القوات المسلحة السودانية أو الدولة السودانية في أمور وقضايا ليست من شأنها، وذلك تعليقاً على مجموعة إسلامية مساندة للجيش أعلنت مناصرة إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل قبل يومين. ولفت البرهان إلى أنهم لن يقبلوا أن تستغل أي مساحة حرية أو احتفالية للإضرار بالسودانيين، واعتبر أن ما قامت به المجموعة سيجعلهم يقفون ضدها وضد من يساندها أو يقف معها، وضد كل من يشجع على العدوان على "إخواننا في مختلف بقاع العالم"، مؤكداً أن السودان دولة مسالمة وتسعى نحو السلام، و"نحذر كل من تسول له نفسه الإساءة للدولة السودانية بأن لا مجاملة معه وسيجد جزاءه".