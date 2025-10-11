موافقة أميركية على استضافة منشأة للقوات الجوية القطرية بولاية أيداهو

11 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 10:03 (توقيت القدس)
توقيع اتفاقية بناء منشأة للقوات القطرية بالبنتاغون 10/10/2025 Getty
هيغسيث ونظيره القطري خلال توقيع اتفاقية بناء المنشأة بالبنتاغون، 10 أكتوبر 2025 (Getty)
- أعلنت الولايات المتحدة السماح لقطر ببناء منشأة للقوات الجوية في قاعدة ماونتن هوم بولاية أيداهو، لاستضافة طائرات إف-15 وطياريها، مما يعزز التدريب المشترك والقدرة القتالية.
- يأتي هذا الإعلان بعد توقيع الرئيس ترامب أمراً تنفيذياً لضمانات أمنية لقطر، في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قادة حماس في الدوحة، ويعكس الشراكة القوية بين البلدين.
- قطر تُعتبر حليفاً أساسياً لواشنطن، وتلعب دوراً مهماً كوسيط في المحادثات الإقليمية، وتستضيف قاعدة العديد، أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط.

أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الجمعة، أنه سيُسمح لقطر ببناء منشأة لقواتها الجوية في قاعدة ماونتن هوم بولاية أيداهو، ستستضيف طائرات مقاتلة قطرية من طراز إف-15 مع طياريها. ويأتي هذا الإعلان بعد وقت قصير من توقيع الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذياً تعهد فيه بتقديم ضمانات أمنية

لقطر، في أعقاب العدوان الإسرائيلي الذي استهدف قادة حركة حماس في سبتمبر/أيلول في العاصمة الدوحة.

وقال هيغسيث في البنتاغون وإلى جانبه وزير الدفاع القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني: "نوقع خطاب قبول لبناء منشأة للقوات الجوية الأميرية القطرية في قاعدة ماونتن هوم الجوية بولاية أيداهو". وأضاف: "سيستضيف الموقع مجموعة من طائرات أف-15 القطرية وطيارين لتعزيز تدريبنا المشترك"، بالإضافة إلى "زيادة القدرة القتالية والتوافق التشغيلي". وتابع: "إنه مثال آخر على شراكتنا". وأضاف متوجهاً إلى وزير الدفاع القطري: "آمل أن تعلموا أنه يمكنكم الاعتماد علينا".

وتستضيف قاعدة أيداهو حالياً سرباً من الطائرات المقاتلة من سنغافورة، وفقاً لموقعها الإلكتروني. وشكر هيغسيث قطر على "دورها الجوهري" بكونها وسيطاً في المحادثات التي أدت إلى هدنة وصفقة تبادل أسرى في غزة، ومساعدتها في تأمين إطلاق سراح مواطن أميركي من أفغانستان. وأشاد الوزير القطري بـ"الشراكة القوية والدائمة" و"العلاقة الدفاعية الوثيقة" بين البلدين.

ترامب أثناء توقيعه أوامر تنفيذية بالبيت الأبيض، سبتمبر 2025 (Getty)
ترامب يوقّع أمراً تنفيذياً متعهداً بضمان أمن قطر وسلامة أراضيها

وتُعد قطر حليفاً أساسياً لواشنطن، وتستضيف قاعدة العديد، أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط. وسبق أن أهدت ترامب طائرة بوينغ 747 لاستخدامها طائرةً رئاسية. وعلى الرغم من أن إقامة منشأة جوية لقطر في أيداهو كان قيد الإعداد على ما يبدو منذ الإدارة الأخيرة للديمقراطي جو بايدن، إلا أن الصفقة أثارت بعض القلق على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك من الناشطة اليمينية المتطرفة لورا لومر، وهي عادةً حليفة لترامب.

(فرانس برس، العربي الجديد)

