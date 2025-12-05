- تم الاتفاق على موازنة الأمن لعام 2026 بقيمة 112 مليار شيكل، مما يمثل زيادة عن ميزانية 2023، رغم أنها أقل من المبلغ المطلوب من الجيش. - تشمل الموازنة تخصيص 725 مليون شيكل لتعزيز الأمن في الضفة الغربية والحدود مع الأردن، بما في ذلك تحصين وسائل النقل العسكرية وإنشاء قواعد جديدة. - تتضمن التسوية تقليص عدد جنود الاحتياط وتعديل قانون خدمة الأمن لتمديد فترة الخدمة، مما يعكس نجاح وزارة المالية في تحقيق أهدافها.

بعد نقاشات مكثفة، توصّل وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس

، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش ، فجر اليوم الجمعة، إلى تفاهمات بشأن موازنة الأمن لعام 2026، والتي ستبلغ 112 مليار شيكل (34.63 مليار دولار)، بدلاً من 140 ملياراً كان الجيش قد طلبها، ما سيؤثر أيضاً على حجم قوات الاحتياط، التي ستكون أقل مما أراده الجيش للعام المقبل. ورغم ذلك، يدور الحديث عن زيادة بمقدار 47 مليار شيكل، مقارنة بميزانية الأمن لعام 2023 قبيل اندلاع الحرب. (الدولار = 3.2345 شواكل)

وذكرت وسائل إعلام عبرية، منها موقع والاه، أنّ كاتس قرر إجراء التعديلات في الميزانية عبر خفض حجم قوات الاحتياط من 60 ألفاً إلى 40 ألفاً في السنة، وهو ما سيقلّص حجم قوات الاحتياط بشكل ملحوظ. بالإضافة إلى ذلك، سيوعز للجيش الإسرائيلي بإعداد خطط والاستعداد، بما يتماشى مع قراره خفض حجم قوات الاحتياط.

وتم الاتفاق أيضاً على حزمة مالية تبلغ نحو 725 مليون شيكل، موزعة على ثلاث سنوات، ستُخصّص لتعزيز مكوّنات "الأمن" في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك تحصين وسائل النقل العسكرية، وشقّ طرق ومسارات، وإنشاء قواعد لجيش الاحتلال في الضفة، كما سيُخصّص جزء منها لمشاريع على الحدود الشرقية مع الأردن.

وقال كاتس في بيان صادر عن مكتبه صباح الجمعة: "سنواصل العمل بحزم لتعزيز الجيش الإسرائيلي، وتقديم استجابة كاملة لاحتياجات المقاتلين، وتخفيف العبء عن جنود الاحتياط، من أجل ضمان أمن دولة إسرائيل على كل جبهة". أما سموتريتش، فقال: "أُهنّئ منظومة الأمن على التفاهمات. نحن نخصّص ميزانية ضخمة لتعزيز قوة الجيش هذا العام، لكنها أيضاً ميزانية تتيح لنا إعادة دولة إسرائيل إلى مسار النمو، وتخفيف العبء عن المواطنين".

في السياق، كتب المراسل العسكري في صحيفة معاريف الإسرائيلية، آفي أشكنازي، أنّ التسوية التي تم التوصّل إليها اليوم الجمعة في ميزانية الأمن، جاءت بعد أن وافق الجيش الإسرائيلي على تقليص نحو ثلث عدد جنود الاحتياط الذين سيتم تجنيدهم خلال عام 2026، وهو قرار ستكون له تداعيات على الجنود النظاميين. وأضاف أنّ "الجيش قدّم طلباً لميزانية تستند إلى تجنيد ما بين 60 إلى 70 ألف جندي احتياط في أي وقت خلال عام 2026، لكن وزارة المالية أصرّت على أنّ بالإمكان تنفيذ مهام الجيش بحجم احتياط يبلغ 30 ألف جندي في أي وقت". أما التسوية التي تم التوصّل إليها، فهي أنّ حجم تجنيد الاحتياط في أي وقت سيبلغ نحو 40 ألف جندي.

واعتبر أنّ "في لبّ التسوية بين وزارة المالية والجيش الإسرائيلي خبراً سيئاً لجنود الخدمة النظامية". ووفقاً للتسوية، سيعمل الائتلاف (الحكومي) على دفع تعديل لقانون خدمة الأمن، بحيث تمتد فترة الخدمة إلى 36 شهراً، بدلاً من 30 إلى 32 شهراً كما هو معمول به حالياً، بموجب القانون القائم. وبهذه الطريقة تأمل وزارتا المالية والأمن في سدّ الفجوة في حجم قوات الاحتياط المطلوبة. كما تدّعي وزارة المالية أن الجيش الإسرائيلي يستطيع تقليص عدد أفراد الاحتياط العاملين في المقرّات والوظائف الإدارية.

وبحسب الكاتب، "نجح وزير المالية في دفع خطوة سياسية إضافية على حساب الجيش ومنظومة الأمن"، في إشارة منه إلى الحزمة المالية المتعلقة بالضفة، والتي تبلغ نحو 725 مليون شيكل. وفي صحيفة يديعوت أحرونوت، اعتبر المراسل العسكري يوآف زيتون، أنّ وزارة المالية حقّقت نصراً في المعركة على حساب موازنة الأمن، وخلُص إلى أن التفاهمات تعني أن "الجيش الإسرائيلي ستكون لديه قوات أقل، بينما ستُخصّص أموال أكثر لإقامة مزيد من المواقع العسكرية وشقّ الطرق في الضفة الغربية".