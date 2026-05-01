- شهد مجلس الشيوخ الأميركي مواجهة بين وزير الدفاع بيت هيغسيث والديمقراطيين حول الحرب على إيران وميزانية الدفاع، حيث دافع هيغسيث عن سياسات الإدارة بينما شكك الديمقراطيون في تكلفة الحرب وشرعيتها. - أبدى الجمهوريون تساهلاً مع هيغسيث، مشيدين بالضربات العسكرية داخل إيران، بينما ناقش هيغسيث مع السيناتور تيم كاين مهلة الستين يوماً لصلاحيات الحرب. - دار جدل حول استغلال معلومات عسكرية في التداول، ونفت وزارة الدفاع أي علاقة بالأسواق المالية، بينما حذرت السيناتور إليزا سلوتكين من نشر قوات في مراكز الاقتراع.

شهد مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الخميس، مواجهة حادة بين وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث وعدد من الديمقراطيين خلال جلسة الاستماع الثانية للوزير. وأفاد موقع "ذا هيل" بأن النقاش تركز، في الجلسة التي استمرت ثلاث ساعات، حول الحرب على إيران، وميزانية وزارة الدفاع الأميركية الضخمة، وصلاحيات الحرب، إضافة إلى قضايا مثيرة للجدل مثل إرسال قوات إلى مراكز الاقتراع وشبهات استغلال معلومات عسكرية في التداول. وبرزت خلال الجلسة، حسب الموقع، انقسامات واضحة بين الديمقراطيين والجمهوريين، مع دفاع قوي من هيغسيث عن سياسات الإدارة الأميركية وقراراتها العسكرية.

وخلال الجلسة، جادل هيغسيث لليوم الثاني على التوالي بأن أكبر خصم تواجهه الولايات المتحدة هو "المتشائمون المتهورون والكلمات الانهزامية للديمقراطيين في الكونغرس وبعض الجمهوريين"، ودافع عن عمليات الإقالة الأخيرة لكبار المسؤولين العسكريين. وواجه هيغسيث أسئلة مكثفة من أعضاء ديمقراطيين حول مسار الحرب على إيران وتكاليفها وشرعيتها، بينما بدا دعم الجمهوريين واضحا له، مع تركيزهم على ما اعتبروه نجاحات في التجنيد العسكري وإصلاحات التسلح. وفيما يلي الخمس النقاط التي طغت على جلسة الاستماع:

1. الديمقراطيون يشككون في تقدير البنتاغون لتكلفة الحرب على إيران

شكك عدد من الديمقراطيين في تقديرات وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) التي تشير إلى أن الحرب كلفت نحو 25 مليار دولار. واعتبر السيناتور ريتشارد بلومينثال أن الرقم أقل بكثير من الكلفة الحقيقية، مشدداً على ضرورة تقديم تقييم أدق يشمل الأضرار التي "لحقت بالقواعد الأميركية في الشرق الأوسط". من جهته، قال السيناتور جاك ريد إن هذا الرقم يثير تساؤلات حول طلبات التمويل الإضافية. في المقابل، دافع هيغسيث عن قرار الدخول في الحرب، معتبرا أنه ضروري لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

2. تساهل الجمهوريين مع هيغسيث

ركز عدد من أعضاء الحزب الجمهوري على الإشادة بارتفاع أعداد المجندين الجدد في الجيش، وبالضربات العسكرية التي نفذتها القوات الأميركية داخل إيران، إضافة إلى جهود إصلاح منظومة شراء الأسلحة. وذهب بعضهم إلى حد الثناء الشخصي على أداء هيغسيث، معتبرين أنه من أكثر وزراء الدفاع فاعلية في السنوات الاخيرة، في حين أبدى آخرون ملاحظات محدودة حول إقالة بعض القيادات العسكرية العليا. واعترض آخرون من الحزب الجمهوري بشكل طفيف على إقالة هيغسيث لكبار ضباط الجيش.

3. جدل حول مهلة الستين يوما لصلاحيات الحرب