- تصدت القوات الحكومية اليمنية لمحاولة تسلل حوثية في جبهة جبل هان بتعز، مما أسفر عن مقتل خمسة من الحوثيين، وسط اشتباكات عنيفة في عدة محاور بالمحافظة. - اندلعت مواجهات في جبهات تعز الأخرى، حيث استهدفت مدفعية اللواء 35 مواقع حوثية، بينما شهد الساحل الغربي اشتباكات استمرت ساعتين، مما أدى إلى خسائر بشرية ومادية للحوثيين. - في حادث منفصل، قُتل أربعة جنود وأصيب ستة آخرون في انقلاب آلية عسكرية بمحافظة أبين، نتيجة السرعة الزائدة والقيادة بتهور.

قُتل خمسة عناصر من جماعة الحوثيين، اليوم الأحد، إثر إحباط قوات الجيش اليمني محاولة تسلل استهدفت مواقعها في جبهة جبل هان غربي مدينة تعز؛ بالتزامن مع مواجهات واشتباكات شهدتها عدة محاور قتالية في المحافظة، فيما قُتل أربعة جنود وأصيب ستة آخرون في حادثة انقلاب آلية عسكرية بمحافظة أبين جنوبي اليمن.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز، إنّ القوات الحكومية تصدت لهجوم شنّه الحوثيون على مواقعها في جبهة جبل هان، وتمكنت من إحباطه، مشيراً إلى مقتل خمسة من عناصر الجماعة خلال المواجهات؛ فيما أفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجارات واشتباكات استمرت لساعات في الجبهة الغربية للمدينة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي المحاور القتالية الأخرى في تعز التي شهدت مواجهات بالتزامن مع جبهة جبل هان؟ ما هي الأسباب الأولية لانقلاب الآلية العسكرية في محافظة أبين حسب التحقيقات؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وفي السياق، نقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري أن اشتباكات عنيفة اندلعت في جبهة جبل هان، من دون الكشف عن حصيلة إضافية للخسائر أو تفاصيل أخرى بشأن سير المواجهات. وامتدت الاشتباكات إلى جبهات أخرى في محافظة تعز، إذ أعلن إعلام جبهة الصلو أن مدفعية اللواء 35 مدرع استهدفت مواقع للحوثيين في معسكر علي ناصر وتبة سريح، في منطقة الشعب في مديرية دمنة خدير، مشيراً إلى تحقيق إصابات مباشرة.

وفي الساحل الغربي، أعلنت قوات المقاومة الوطنية عن اندلاع اشتباكات استمرت قرابة ساعتَين مع عناصر جماعة الحوثيين في محور البرح، وقالت إنّ "وحدات من اللواء 43 تعاملت مع تحركات للجماعة على خطوط التماس"، مشيرةً إلى أن مدفعيتها استهدفت مواقع الجماعة، ما أدى إلى تكبد الأخيرة خسائر بشرية ومادية، وفق بيان صادر عنها.

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وتشهد جبهات محافظة تعز بين الحين والآخر مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين، رغم تراجع وتيرة العمليات العسكرية الواسعة مقارنة بسنوات سابقة، مع استمرار تبادل القصف ومحاولات التسلل على عدد من خطوط التماس، ولا سيّما في جبهات جبل هان والبرح والصلو.

وفي تطور منفصل، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية مقتل أربعة جنود وإصابة ستة آخرين من أفراد الحماية المرافقة لمدير أمن محافظة أبين، إثر انقلاب آلية عسكرية تابعة للواء الثاني دعم وإسناد، أثناء توجهه من العاصمة المؤقتة عدن إلى محافظة أبين. وأوضح مركز الإعلام الأمني التابع للوزارة أن المصابين نُقلوا إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، فيما أظهرت التحقيقات الأوليّة أن الحادث نجم عن السرعة الزائدة والقيادة بتهور.