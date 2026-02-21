مواجهات طلابية في إيران خلال إحياء أربعينية ضحايا الاحتجاجات

- شهدت الجامعات الإيرانية تجمعات طلابية لإحياء ذكرى ضحايا الاحتجاجات، حيث انقسم الطلاب بين مؤيدين ومعارضين للجمهورية الإسلامية، مع وقوع مواجهات في جامعة شريف الصناعية. - تحولت تجمعات جامعة شريف من اعتصام صامت إلى هتافات بعد حضور أشخاص مقنّعين، وشارك رئيس الجامعة مؤكدًا على أهمية التعليم الحضوري واتخاذ إجراءات قانونية ضد الأعمال غير القانونية. - عقدت محكمة الثورة الإسلامية في طهران جلسة لمحاكمة ثلاثة متهمين بإحراق مسجد ومدرسة دينية، ووجهت إليهم تهم تتعلق بالعمل لصالح جهات معادية وتخريب الممتلكات.

شهدت جامعات إيرانية، اليوم السبت، انقساماً ومواجهات متفرقة في تجمعات طلابية لإحياء مراسم أربعينية ضحايا الاحتجاجات الأخيرة في إيران بين طلاب مؤيدين للجمهورية الإسلامية وآخرين معارضين، تزامناً مع انطلاق الفصل الدراسي الجديد. وبحسب ما ورد في مقاطع مصورة جرى تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي، نظمت في عدد من الجامعات مراسم متزامنة بطابعين مختلفين؛ حيث شارك في أحدها طلاب منتمون إلى التيار المحافظ وطلاب "الباسيج" المؤيدون للثورة، فيما شارك في الطرف الآخر طلاب معارضون.

وأظهرت فيديوهات وقوع مواجهات بين الطرفين داخل جامعة شريف الصناعية في طهران، في حين شهدت جامعتا أميركبير الصناعية (بوليتكنيك طهران) وجامعة العلوم الطبية في مشهد، شرقي البلاد، تجمعات مشابهة. وفي مقاطع مصورة من داخل جامعة شريف، ردد طلاب شعارات مؤيدة للتيار الملكي من قبيل "ليخلد الشاه" و"الموت للديكتاتور"، بينما رد طلاب محافظون بشعارات "الله أكبر" و"حيدر حيدر" وشعارات أخرى داعمة للثورة الإسلامية في إيران.

من جهتها، كتبت النشرة الإخبارية لجامعة أميركبير حول التجمع الذي شهدته الجامعة: "ظهر اليوم، وفي أول يوم من العودة الحضورية إلى الجامعات، نظم طلاب من جامعات مختلفة في البلاد تجمعاً احتجاجياً لإحياء ذكرى الخالدين"، في إشارة إلى ضحايا الاحتجاجات، وأضافت النشرة أن الطلاب المشاركين حضروا التجمع وهم يرتدون قمصاناً سوداء.

كما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية المحافظة، في تقرير لها اليوم، بأنّ مجموعة من الطلاب تجمعت بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الجديد في محيط جامعة شريف الصناعية. وذكرت الوكالة أن هذا التجمع "كان من المقرر أن يُنظم على شكل اعتصام صامت وسلمي، إلا أنه انحرف عن مساره بعد حضور عدد من الأشخاص المقنّعين، ليتحوّل إلى هتافات ذات توجهات خاصة". وبحسب "فارس"، ردت مجموعة أخرى من الطلاب الموجودين في المكان بإطلاق شعارات داعمة للثورة الإسلامية، والتصدي لما وصفته بـ"التناقضات والأكاذيب التي تروج لها التيارات المعادية للثورة"، وأضافت الوكالة أن هؤلاء الطلاب احتجوا أيضاً على ما اعتبروه انتهاكاً لحرمة شهر رمضان من بعض قادة التجمع الآخر.

إلى ذلك، حضر رئيس جامعة شريف الصناعية، مسعود تجريشي، بين الطلاب المحتجين، وقال إن "العدو يسعى إلى دفع الجامعات نحو التعليم الافتراضي، لكننا أصررنا على إقامة الدروس حضورياً". وأكد تجريشي أنه "سيتخذ الإجراء القانوني بحق كل من يرتكب عملاً غير قانوني داخل الحرم الجامعي". وأضاف: "كان بإمكاننا تحويل التعليم إلى افتراضي، لكن العدو يريد ذلك، فيما تتمثل مهمة الجامعة في التعليم والبحث العلمي، ولذلك قررنا مواصلة التدريس الحضوري لإثبات أن الأمور تسير بشكل طبيعي". وأوضح رئيس جامعة شريف أن فتح الجامعات حضوريًا جاء أيضًا "لتوجيه رسالة إلى العدو مفادها: جلبتم أساطيلكم إلى المنطقة؟ نحن نذهب إلى قاعات الدرس".

وفي سياق متصل، قال النائب البرلماني وحيد أحمدي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، في تصريح لوكالة أنباء "ركنا" الإيرانية، تعليقًا على الاشتباكات التي وقعت اليوم بين طلاب في جامعتي شريف الصناعية وأمير كبير، إنه لا يملك معلومات دقيقة عن تفاصيل هذه الأحداث، إلا أنه شدد على أن "أي توتر في الأوساط الجامعية لا يصب في مصلحة البلاد". وأضاف أن مثل هذه الوقائع "وبغض النظر عن الجهة المسؤولة عنها، غير مقبولة على الإطلاق".

وتعيش البلاد حالة حزن وحداد عقب مقتل الآلاف خلال احتجاجات ليلتَي 8 و9 الداميتين من الشهر الماضي. فوفق الأرقام الرسمية، بلغ عدد القتلى 3117 شخصاً، صنّفت السلطات 2427 منهم على أنهم "شهداء"، و690 آخرين باعتبارهم "مثيري شغب وإرهابيين"، ووصفت تلك الأحداث بأنها "فتنة أميركية" و"محاولة شبيهة بالانقلاب". في المقابل، ترفض المعارضة الإيرانية هذه الرواية، وتتهم السلطات بقتل المتظاهرين، متحدثة عن أرقام أكبر من ذلك.

محاكمة ثلاثة

في سياق متصل، عقدت محكمة الثورة الإسلامية في طهران جلسة للنظر في قضية ثلاثة متهمين على صلة بأحداث الاضطرابات الأخيرة في إيران، والمتهمين بالمشاركة في إحراق وتخريب مسجد ومدرسة دينية في طهران. وذكرت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية أن المتهمين الثلاثة يعدون "من العناصر الضالعة في إحراق وتخريب مسجد جعفري وحوزة الإمام الهادي الدينية في كوي نصر بطهران".

وأوضحت أن المتهمين هم: أشكان مالكي، ومهرداد محمدي‌ نيا، وآرمان معرفتي. وبحسب لائحة الاتهام التي تلاها ممثل الادعاء العام، وجهت إلى المتهمين تهم "القيام بعمل عملياتي لصالح الكيان الصهيوني ودول وجماعات معادية، بما يتعارض مع أمن البلاد وبما ينطوي على قابلية القتل وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وبث الرعب والخوف"، فضلاً عن تهم أخرى مثل تدمير لوحات الإرشاد المروري، وقطع الطرق، والتجمع والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد الأمن الداخلي للبلاد.

وخلال الجلسة، عرضت في المحكمة صور ومقاطع فيديو من ليلة الحادثة، كما أدلى أحد أعضاء هيئة أمناء مسجد جعفري بشهادته، فيما أجاب اثنان من المتهمين على أسئلة القاضي. وأفادت المصادر القضائية بأنه من المقرر عقد جلسات إضافية للنظر في هذه القضية واستكمال إجراءات المحاكمة.