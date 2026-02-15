- هاجمت جموع من الحريديم مجندتين إسرائيليتين في بني براك، مما أدى إلى احتجاجات وأعمال شغب، حيث أُصيب شرطيان وسبعة من الحريديم بجروح طفيفة، وتم إحراق دراجة نارية وقلب سيارة دورية. - أدانت الحكومة الإسرائيلية، بقيادة نتنياهو، أعمال الشغب ووصفتها بأنها "خطيرة وغير مقبولة"، مؤكدة عدم التسامح مع الاعتداءات على الجيش وقوات الأمن، بينما دعا رئيس الأركان إلى التعامل بحزم مع المعتدين. - طالب زعماء المعارضة باعتقالات فورية، مشيرين إلى ضرورة استعادة النظام، واعتبروا الاعتداء على المجندات "خط أحمر" و"عار وطني".

أنقذت الشرطة الإسرائيلية مجندتين في جيش الاحتلال، اليوم الأحد، بعدما هاجمتهما جموع غفيرة من الحريديم في مدينة بني براك، معقل الأخيرين. وبدأ الهجوم بعدما وصلت المجندتان لإجراء زيارة إلى أحد البيوت في إطار مهمة معينة ضمن عملهما في الجيش، في حين أُبلغت الحشود عبر تطبيق "واتساب" أن المجندتين جاءتا لتوزيع أوامر استدعاء للتجنيد. وعلى الفور، بدأ الاحتجاج وأعمال الشغب فيما اختبأت المجندتان في أحد البيوت إلى حين وصول الشرطة، وقد أسفرت أعمال الشغب عن إصابة شرطيين بقنبلة صوتية، فضلاً عن سبعة من الحريديم جميعهم بجروح طفيفة، وأحرق المحتجون دراجة نارية استقلها أحد أفرادها، وقلبوا سيارة لإحدى الدوريات، بينما كانوا يغنون "ستصعد كل الشرور من الأرض"، إلى أن تطوّرت الأحداث وقررت الشرطة استدعاء مروحية إلى المكان.

התפרעויות בבני ברק - אחרי חילוץ החיילות: מפגינים הפכו ניידת משטרה על הכביש@ItayBlumental (צילום: דוד קשת) pic.twitter.com/WwE3CJc36X — כאן חדשות (@kann_news) February 15, 2026

وبحسب بيان لجيش الاحتلال، فقد وصلت المجندتان إلى بني براك في إطار زيارة روتينية لمرشح للخدمة العسكرية في قاعدة "حفات هاشومير"، بهدف التعرف إليه قبل تجنيده وفحص ما إذا كان بحاجة إلى تسهيلات تتعلق بظروف خدمته. وذكر البيان أن المجندتين هوجمتا من الشبان الحريديين فور وصولهما إلى المكان. من جهتها، أصدرت الشرطة الإسرائيلية بياناً قالت فيه إنها تواصل العمل على "استعادة النظام العام باستخدام وسائل مختلفة" في بني براك والسيطرة على المحتجين. وذكرت أن "مثيري الشغب قلبوا دورية شرطة وأضرموا النار في دراجة نارية"، مؤكدة اعتقال 23 حريدياً على الأقل، بينهم سيدة.

وعقب الهجوم والاحتجاجات التي تأتي عملياً على خلفية قانون التجنيد، دان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعمال الشغب التي شهدتها المدينة، معتبراً، في بيان، أن المهاجمين "يمثلون أقلية لا تعبر عن المجتمع الحريدي". ورأى أن ما حدث "خطير وغير مقبول"، مشدداً على أن حكومته "لن تسمح بالفوضى ولن تتسامح مع أي اعتداء على من يخدمون في الجيش وقوات الأمن".

המהומות בבני ברק: מתפרעים הפכו ניידת, כוחות משטרה גדולים הגיעו לעיר ומשתמשים ברימוני הלם



(אורלי אלקלעי) pic.twitter.com/FKhigGu9DV — כאן חדשות (@kann_news) February 15, 2026

أمّا رئيس الأركان إيال زامير، فقال، في بيان، إن ما حدث "تجاوز للخط الأحمر". وأضاف أنه "يجب التعامل مع المعتدين بيدٍ من حديد"، موضحاً أنه "يتوقع إنفاذ الإجراءات القانونية بحقهم". بدوره، قال زعيم المعارضة يئير لبيد إنه "لا يمكن أن يُهاجَم جنود الجيش والشرطة في دولة إسرائيل"، مطالباً بتنفيذ اعتقالات فورية؛ وتساءل: "أيعبأ نتنياهو أكثر لجنودنا أم لشركائه في الائتلاف؟"، في إشارة إلى الكتلة الحريدية. أمّا رئيس الحكومة الأسبق نفتالي بينت، فاعتبر أن "الاعتداء على مجندات في وضح النهار خط أحمر واضح"، داعياً إلى "استعادة الحكم والنظام". وفيما وصف رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان ما جرى بأنه "عار وطني"، اعتبر أن من يعتدي على جنود الجيش "يجب أن يدفع الثمن كاملاً".