من ينصف الفلسطيني السوري؟

- تعيين الفلسطينيين السوريين في مناصب رفيعة ضمن الحكومة السورية الجديدة جاء نتيجة ولائهم السابق لهيئة تحرير الشام، دون إصدار قوانين تنصفهم أو تحل مشاكلهم العالقة. - الفئتان الأولى والثانية من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا تتمتعان بحقوق المواطن السوري باستثناء الترشح والانتخاب، بينما تعاني الفئات الأخرى من مشاكل في التعليم والتملك والتوظيف. - رغم عدم اتخاذ الحكومة السورية إجراءات ضد الفلسطينيين السوريين، إلا أن القوانين السابقة لا تزال تعيق حقوقهم، مما يتطلب إجراءات فعلية لحل مشاكلهم.

رغم تعيين الإدارة السورية، التي أطاحت نظام بشار الأسد عدداً من الفلسطينيين السوريين في مناصب رفيعة في الدولة، إلا أن تلك التعيينات جاءت بحكم أنهم من منتسبي "هيئة تحرير الشام" في فترة ما قبل سقوط نظام الأسد، وبالتالي فإن هذه التعيينات تندرج ضمن مبدأ الولاء الذي لا يزال معتمداً لدى الحكومة السورية بغض النظر عن الجنسية. لكن في المقابل، لم تصدر الحكومة أي قوانين أو إجراءات تنصف الفلسطينيين السوريين، بل أبقت على القوانين التي أصدرها بشار الأسد، وزاد عدم دراية القائمين على هذه الحكومة بملف الفلسطينيين السوريين من تعقيد الكثير من الإجراءات التي تخصهم، فظهرت مشاكل إضافية عطلت معاملات توظيف قسم منهم وتملكهم وحتى غيرت توصيفهم من مواطنين بحكم السوريين إلى أجانب، وذلك بحسب الفترة التي لجؤوا فيها إلى سورية.

هناك ست فئات من اللاجئين الفلسطينيين في سورية، الفئتان الأولى والثانية هم لاجئو النكبة في عام 1948 ولاجئو عام 1956، ولا تزال هاتان الفئتان تتمتعان بكل حقوقهما التي نص عليها القانون رقم 260 لعام 1956، الذي يمنح اللاجئين الفلسطينيين السوريين كل حقوق المواطن السوري، عدا حق الترشح والانتخاب. أما الفئات الأخرى، فهم لاجئو عام 1967 ولاجئو عام 1970، واللاجئون الفلسطينيون الذين قدموا من العراق، واللاجئون الذين قدموا أخيراً من غزة. وهذه الفئات الأربع لا تزال تُعَامَل معاملة الأجنبي وتعاني من مشاكل في التعليم وفي الطبابة وفي إجراءات التملّك، إذ لا يستطيع الفلسطيني السوري من هذه الفئات أن يتملك أسهماً من عقار، بل يشترط أن يكون العقار كاملاً أي 2400 سهم، علماً أن معظم عقارات سورية، تحديداً الأراضي الزراعية، هي عبارة عن مساحات شاسعة مقسمة إلى أسهم. كما أن إجراءات ملكية العقارات عند هذه الفئة تتوقف عند إثبات الحق بالملكية من خلال حكم محكمة، ولا تستكمل الجهات الإدارية تسجيلها في السجل العقاري، وكذلك على مستوى التقدم للوظائف، لأن إزالة أسمائهم عمن هم بحكم السوريين، حرمت الكثير منهم من فرص التقدم لوظائف حكومية.

صحيح أن الحكومة السورية لم تتخذ إجراءات أو تصدر قوانين ضد مصالح الفلسطينين السوريين، وكذلك فإن تعيين أشخاص منهم في مناصب رفيعة في الدولة قد يساهم في حل بعض مشاكلهم العالقة، إلا أن القوانين والإجراءات التي اتخذها النظام السابق بحقهم، وحرمهم خلالها من الكثير من حقوقهم، تتطلب من الحكومة السورية الحالية التعاطي بجدية أكثر مع ملف الفلسطينين السوريين واتخاذ إجراءات فعلية من شأنها أن تحل مشاكلهم العالقة.