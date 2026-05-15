من هو "شبح القسام" عز الدين الحداد الذي أعلنت إسرائيل اغتياله؟

- استهدفت إسرائيل عز الدين الحداد، القائد العام لكتائب القسام، في هجوم جوي بغزة، متهمة إياه بتخطيط هجوم "طوفان الأقصى" وإدارة ملف الأسرى الإسرائيليين. - الحداد، من مواليد غزة في السبعينيات، انضم لحركة "حماس" منذ تأسيسها، وقاد لواء غزة وطور الوحدة الصاروخية لكتائب القسام، مما زاد من مدى الصواريخ. - نجا الحداد من محاولات اغتيال إسرائيلية متعددة، وظهر في تحقيق استقصائي على قناة الجزيرة، متحدثاً عن "طوفان الأقصى".

أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس استهداف القائد العام لكتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، عز الدين الحداد، في هجوم جوي استهدف شقة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة. ووفقاً للزعم الإسرائيلي، فإن الحداد كان أحد مهندسي هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، الذي أطلقت عليه الحركة وذراعها العسكرية اسم "طوفان الأقصى"، وكان يتولى إدارة ملف الأسرى الإسرائيليين طوال فترة احتجازهم.

ويعتبر الحداد، الذي أعلنت إسرائيل استهدافه ومحاولة اغتياله، أحد القادة التاريخيين للمجلس العسكري لكتائب القسام، وتولى قيادة القسام خلفاً لمحمد الضيف ومحمد السنوار، اللذين اغتالتهما إسرائيل خلال حرب الإبادة على غزة. وفي أعقاب اغتيال محمد السنوار، نشرت المؤسسة العسكرية ووسائل إعلام عبرية، العام الماضي، صورة للحداد يظهر فيها متخفياً خشية الاستهداف الإسرائيلي، وبشكل يخالف مظهره المعتاد، في إطار إجراءات التخفي من عمليات الاغتيال.

وُلد الحداد مطلع سبعينيات القرن الماضي في مدينة غزة، وأطلقت عليه المنظومة الأمنية للاحتلال اسم "الشبح"، فيما كان يكنّى بـ"أبو صهيب". وخلال حرب الإبادة، فقد الحداد نجله صهيب في يناير/ كانون الثاني 2025، في قصف إسرائيلي استهدف حي التفاح شرقي مدينة غزة. وانضم الحداد إلى حركة "حماس" منذ تأسيسها في 14 ديسمبر/ كانون الأول 1987، وبدأ عمله العسكري في كتائب القسام ضمن لواء غزة، قبل أن يصبح قائد اللواء بعد سنوات.

وشارك في تخطيط وتنفيذ عدد من العمليات العسكرية والهجمات ضد الاحتلال الإسرائيلي، وكان له دور فعّال في تنظيم جهاز "المجد" داخل القسام، وهو وحدة كانت مسؤولة عن تعقب وتصفية العملاء الذين يعملون لصالح الاحتلال الإسرائيلي. وتعرض الحداد لعدة محاولات اغتيال إسرائيلية، إذ قصف الاحتلال منزله أكثر من مرة في حروب سابقة، كانت أولها في حي الشجاعية في أثناء حرب عام 2008-2009، فيما وقعت المحاولتان التاليتان عامي 2012 و2021، ونجا منهما ولم يتمكن الاحتلال من الوصول إليه.

وفي أعقاب حرب عام 2021، وبعد اغتيال قائد لواء غزة السابق، تولى الحداد رسمياً قيادة لواء غزة، ليصبح أحد أبرز المطلوبين لجيش الاحتلال، الذي أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 مكافأة مالية قدرها 750 ألف دولار مقابل معلومات عنه أو عن مكان وجوده. وكان الحداد، لسنوات، مسؤولاً عن تطوير الوحدة الصاروخية لكتائب القسام، وهو ما برز في الجولات القتالية خلال الفترة من 2014 وحتى انطلاق معركة "طوفان الأقصى"، حيث تطور المدى الصاروخي للقسام بشكل كبير.

ولعب الرجل دوراً، إلى جانب مهندسي القسام، في إدخال أنواع جديدة من الصواريخ، أصبحت الكتائب معها قادرة على قصف مدن تصل إلى 250 كيلومتراً، مثل قصف رامون عام 2021 خلال تلك الحرب، إلى جانب قصف تل أبيب بعشرات الصواريخ وبشكل أوسع من السابق. وخلال اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في العاصمة القطرية الدوحة، ظهر الحداد في تحقيق استقصائي عرض على قناة الجزيرة، متحدثاً عن "طوفان الأقصى" ودوافع المعركة والأسباب التي قادت إليها.

ولم يظهر خلال التحقيق بوجهه، إذ جرى إخفاء معالمه نظراً إلى الإجراءات الأمنية المتبعة من قبل قادة المقاومة الفلسطينية جراء الاستهدافات المتكررة لهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، فيما كان الحداد موجوداً داخل أحد أنفاق المقاومة. ويتهم الاحتلال الإسرائيلي الحداد باحتجاز أسرى إسرائيليين معه خلال تنقله في أثناء حرب الإبادة على القطاع، وهو ما أعلنه وزير الأمن يسرائيل كاتس، الذي أبلغ عائلة إحدى الأسيرات باستهدافه في غارة جوية على مدينة غزة مساء الجمعة 15 مايو/ أيار 2026.