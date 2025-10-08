من هم أسرى الداخل الذين يتكرر الحديث عنهم قبل كل صفقة؟

- تتجدد قضية أسرى الداخل المحتل في كل صفقة تبادل بين إسرائيل والفلسطينيين، حيث ترفض إسرائيل إطلاق سراحهم معتبرةً إياهم "مواطنين" وشأناً داخلياً. - تضم قائمة أسرى الداخل 20 أسيراً بأحكام عالية، منهم سبعة من "قدامى الأسرى" قبل اتفاقيات أوسلو 1993، مثل إبراهيم نايف أبو مخ وأحمد علي حسين أبو جابر. - تشمل القائمة أسماء مثل محمد سعيد اغبارية المعتقل منذ 1992 بتهمة الضلوع في عملية معسكر جلعاد، ومحمد يوسف شناوي المعتقل منذ 2017 بتهمة قتل يهودي في حيفا.

مع كل صفقة تشمل تبادلاً للأسرى بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين أو حديث عنها، تعود قضية أسرى الداخل المحتل عام 1948 إلى الواجهة من جديد، بكل تعقيداتها، فمن جهة هم أسرى فلسطينيون، ومن جهة أخرى تصر إسرائيل على اعتبارهم "مواطنين" في هذه الحالة، كونهم يحملون جنسيتها، وترفض بالمبدأ إطلاق سراحهم في أي صفقة باعتبارهم شأناً داخلياً. وتشير تقديرات فلسطينية، لجهات تُعنى بشؤون الأسرى، تحدّثت لـ"العربي الجديد"، إلى أن إسرائيل ترفض في مفاوضات الصفقة الحالية أيضاً لوقف العدوان على غزة وتبادل الأسرى، الإفراج عن أسرى من الداخل، على غرار موقفها في صفقات سابقة، مع تأكيد أنها مجرد تقديرات. ولكن في جميع الأحوال من هم أبرز أسرى الداخل في غياهب السجون الإسرائيلية اليوم.

بحسب أسماء حصل عليها "العربي الجديد"، يندرج 20 أسيراً من أسرى الداخل في الوقت الراهن في قائمة الأحكام العالية، ما بين أحكام بالمؤبد، ومن تم تحديد محكوميتهم بـ40 عاماً، منهم سبعة من "قدامى الأسرى" الذين تم اعتقالهم ووقعوا في الأسر قبل اتفاقيات أوسلو 1993. وتشمل قائمة قدامى أسرى الداخل ما قبل أوسلو، والذين ما زالوا في الأسر، بخلاف من أطلق سراحهم في السنوات الأخيرة أو توفوا، سبعة أسرى، بينهم ثلاثة محكومون بمؤبدات، وأربعة تم تحديد محكوميتهم بأربعين عاماً.

والمحكومون 40 عاماً من قدامى الأسرى:

إبراهيم نايف أبو مخ، المولود في 26/2/1960 والمعتقل منذ 24/3/1986، وإبراهيم عبد الرازق بيادسة المولود في 7/3/1960 والمعتقل منذ 26/3/1986، وأحمد علي حسين أبو جابر المولود في 1/1/1959 والمعتقل منذ 8/7/1986، وإبراهيم سعيد اغبارية المولود في 19/2/1965، والمعتقل منذ 26/2/1992.

المحكومون بمؤبدات من قدامى الأسرى:

محمد سعيد اغبارية من مواليد 31/1/1968 والمعتقل منذ 26/2/1992، يحيى مصطفى اغبارية من مواليد 14/4/1968، والمعتقل منذ 4/3/1992، محمد توفيق جبارين، من مواليد 1/1/1952، ومعتقل منذ 1/4/1992.

أما القائمة الكاملة لأسرى الداخل، الصادرة بحقهم أحكام مؤبدات، بينهم ثلاثة من "قُدامى الأسرى" ما قبل أوسلو، فهم: