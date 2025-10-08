- أخبار
- سياسة
- اقتصاد
- مقالات
- مجتمع
- منوعات
- ثقافة
- رياضة
- تحقيقات
- المزيد
- النسخة الورقية
من هم أسرى الداخل الذين يتكرر الحديث عنهم قبل كل صفقة؟
استمع إلى الملخص
اظهر الملخص
- تتجدد قضية أسرى الداخل المحتل في كل صفقة تبادل بين إسرائيل والفلسطينيين، حيث ترفض إسرائيل إطلاق سراحهم معتبرةً إياهم "مواطنين" وشأناً داخلياً.
- تضم قائمة أسرى الداخل 20 أسيراً بأحكام عالية، منهم سبعة من "قدامى الأسرى" قبل اتفاقيات أوسلو 1993، مثل إبراهيم نايف أبو مخ وأحمد علي حسين أبو جابر.
- تشمل القائمة أسماء مثل محمد سعيد اغبارية المعتقل منذ 1992 بتهمة الضلوع في عملية معسكر جلعاد، ومحمد يوسف شناوي المعتقل منذ 2017 بتهمة قتل يهودي في حيفا.
- تضم قائمة أسرى الداخل 20 أسيراً بأحكام عالية، منهم سبعة من "قدامى الأسرى" قبل اتفاقيات أوسلو 1993، مثل إبراهيم نايف أبو مخ وأحمد علي حسين أبو جابر.
- تشمل القائمة أسماء مثل محمد سعيد اغبارية المعتقل منذ 1992 بتهمة الضلوع في عملية معسكر جلعاد، ومحمد يوسف شناوي المعتقل منذ 2017 بتهمة قتل يهودي في حيفا.
مع كل صفقة تشمل تبادلاً للأسرى بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين أو حديث عنها، تعود قضية أسرى الداخل المحتل عام 1948 إلى الواجهة من جديد، بكل تعقيداتها، فمن جهة هم أسرى فلسطينيون، ومن جهة أخرى تصر إسرائيل على اعتبارهم "مواطنين" في هذه الحالة، كونهم يحملون جنسيتها، وترفض بالمبدأ إطلاق سراحهم في أي صفقة باعتبارهم شأناً داخلياً. وتشير تقديرات فلسطينية، لجهات تُعنى بشؤون الأسرى، تحدّثت لـ"العربي الجديد"، إلى أن إسرائيل ترفض في مفاوضات الصفقة الحالية أيضاً لوقف العدوان على غزة وتبادل الأسرى، الإفراج عن أسرى من الداخل، على غرار موقفها في صفقات سابقة، مع تأكيد أنها مجرد تقديرات. ولكن في جميع الأحوال من هم أبرز أسرى الداخل في غياهب السجون الإسرائيلية اليوم.
بحسب أسماء حصل عليها "العربي الجديد"، يندرج 20 أسيراً من أسرى الداخل في الوقت الراهن في قائمة الأحكام العالية، ما بين أحكام بالمؤبد، ومن تم تحديد محكوميتهم بـ40 عاماً، منهم سبعة من "قدامى الأسرى" الذين تم اعتقالهم ووقعوا في الأسر قبل اتفاقيات أوسلو 1993. وتشمل قائمة قدامى أسرى الداخل ما قبل أوسلو، والذين ما زالوا في الأسر، بخلاف من أطلق سراحهم في السنوات الأخيرة أو توفوا، سبعة أسرى، بينهم ثلاثة محكومون بمؤبدات، وأربعة تم تحديد محكوميتهم بأربعين عاماً.
والمحكومون 40 عاماً من قدامى الأسرى:
إبراهيم نايف أبو مخ، المولود في 26/2/1960 والمعتقل منذ 24/3/1986، وإبراهيم عبد الرازق بيادسة المولود في 7/3/1960 والمعتقل منذ 26/3/1986، وأحمد علي حسين أبو جابر المولود في 1/1/1959 والمعتقل منذ 8/7/1986، وإبراهيم سعيد اغبارية المولود في 19/2/1965، والمعتقل منذ 26/2/1992.
المحكومون بمؤبدات من قدامى الأسرى:
محمد سعيد اغبارية من مواليد 31/1/1968 والمعتقل منذ 26/2/1992، يحيى مصطفى اغبارية من مواليد 14/4/1968، والمعتقل منذ 4/3/1992، محمد توفيق جبارين، من مواليد 1/1/1952، ومعتقل منذ 1/4/1992.
أما القائمة الكاملة لأسرى الداخل، الصادرة بحقهم أحكام مؤبدات، بينهم ثلاثة من "قُدامى الأسرى" ما قبل أوسلو، فهم:
- الأسير محمد سعيد اغبارية، من بلدة المشيرفة في وادي عارة، وهو من مواليد 31/1/1968 والمعتقل منذ 26/2/1992، بتهمة الضلوع في عملية معسكر جلعاد، إلى جانب آخرين، والتي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخر بجروح بالغة.
- إبراهيم سعيد اغبارية (شقيق محمد) من بلدة المشيرفة في وادي عارة، المولود في 19/2/1965، والمعتقل منذ 26/2/1992، بتهمة الضلوع في عملية معسكر جلعاد، إلى جانب آخرين، والتي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخر بجروح بالغة.
- يحيى مصطفى اغبارية، من بلدة المشيرفة في وادي عارة، وهو من مواليد 14/4/1968، والمعتقل منذ 4/3/1992، بتهمة الضلوع في عملية معسكر جلعاد، إلى جانب آخرين، وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخر بجروح بالغة.
- محمد توفيق جبارين، من أم الفحم، وهو من مواليد 1/1/1952، ومعتقل منذ 1/4/1992، بتهمة الضلوع في عملية معسكر جلعاد، إلى جانب آخرين، وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخر بجروح بالغة.
- عبد الله صالح اغبارية، من أم الفحم، وهو من مواليد 1/1/1979، ومعتقل منذ 1/9/1999.
- عماد راجح سرحان، من مدينة حيفا، وهو من مواليد 13/8/1979، ومعتقل منذ 15/10/2001.
- إبراهيم محمد بكري، من قرية البعنة، وهو من مواليد 1/1/1981، ومعتقل منذ 8/8/2002، بتهمة الضلوع في عملية تفجيرية في حافلة، على مفترق ميرون المؤدي إلى مدينة صفد، ما أسفر عن تسعة قتلى وعشرات الجرحى.
- ياسين حسن بكري، من قرية البعنة، وهو من مواليد 17/4/1981، ومعتقل منذ 8/8/2002، بتهمة الضلوع في عملية تفجيرية في حافلة، على مفترق ميرون المؤدي الى مدينة صفد، ما أسفر عن تسعة قتلى وعشرات الجرحى.
- محمد خالد عنبتاوي، من قرية كفر كنا، وهو من مواليد 26/11/1984، ومعتقل منذ 18/4/2004، بتهمة قتل الجندي أوليغ شويحط في يوليو/ تموز 2003.
- غالب محمد غنيم، من مدينة الناصرة، ومعتقل منذ 26/4/2010 بتهمة المشاركة، إلى جانب آخرين، في تشكيل خلية، وقتل سائق سيارة أجرة من مدينة نتسيرت عيليت المجاورة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2009.
- أحمد علي خليل أحمد، من الناصرة، وهو من مواليد 31/3/1989، ومعتقل منذ 11/5/2010، بتهمة المشاركة، إلى جانب آخرين، في تشكيل خلية، وقتل سائق سيارة أجرة من مدينة نتسيرت عيليت المجاورة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2009.
- حيدر فواز زيادنة، من مدينة الناصرة، وهو من مواليد 12/12/1988، ومعتقل منذ 22/5/2010، بتهمة المشاركة، إلى جانب آخرين، في تشكيل خلية، وقتل سائق سيارة أجرة من مدينة نتسيرت عيليت المجاورة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2009.
- إسلام إبراهيم عيسى، من مدينة كفر قاسم، وهو من مواليد 29/9/1988، ومعتقل منذ 15/5/2011، بتهمة تنفيذه عملية دعس في تل أبيب أدت إلى مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين.
- محمد يوسف شناوي، من حيفا، وهو من مواليد 16/1/1996، معتقل منذ 1/12/2017 بتهمة قتل يهودي وإصابة آخر في حادثين منفصلين في المدينة بتاريخ 3/1/2017، "على خلفية قومية".
- خالد عودة أبو جودة، من ضواحية كسيفية في النقب، وهو من مواليد 31/5/1995، ومعتقل منذ 1/12/2017 بتهمة قتل الجندي رون كوكيا في مدينة عراد عام 2017.
- عبد الحكيم عادل عاصي، من مواليد 22/6/ 1998، معتقل منذ 18/3/2018، بتهمة تنفيذ عملية طعن شمال سلفيت في الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن مقتل مستوطن.