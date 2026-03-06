من غزة إلى لبنان: سياسة الإنذارات الإسرائيلية استراتيجيةً للتهجير

- سياسة الإنذارات المسبقة بالإخلاء التي يتبعها جيش الاحتلال الإسرائيلي تُستخدم كأداة للضغط النفسي على السكان، وبدأت بشكل واضح في غزة خلال عدوان 2008، وتوسعت بعد تقرير غولدستون في 2009. - خلال الحروب المتعاقبة على غزة، استمر الاحتلال في استخدام هذه السياسة مع تغييرات، حيث شملت أوامر الإخلاء مناطق واسعة، وارتكب الاحتلال مجازر بحق المدنيين الذين لم يغادروا. - امتدت سياسة الإنذارات إلى لبنان وإيران واليمن، بهدف إرباك السكان والضغط على البيئة السياسية والعسكرية للمقاومة.

أعادت أوامر الإخلاء التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت قبل يومين تسليط الضوء مجدداً على إحدى الأدوات التي باتت ثابتة في السلوك العسكري الإسرائيلي خلال الحروب، وهي سياسة الإنذارات المسبقة بالإخلاء. فهذه السياسة، التي يروج لها الاحتلال بوصفها إجراءً يهدف إلى حماية المدنيين، تحولت خلال السنوات الماضية إلى جزء من تكتيكات الحرب والضغط النفسي على السكان، واعتمدها جيش الاحتلال على نحو متكرّر منذ أكثر من عقد ونصف في عملياته العسكرية، ولا سيّما في قطاع غزة.

وتعود بدايات استخدام هذه السياسة بوضوح في قطاع غزة إلى العدوان الإسرائيلي عام 2008، حين بدأ جيش الاحتلال إصدار تحذيرات محدودة للسكان قبل تنفيذ بعض الضربات الجوية وعمليات تدمير المنازل والأبراج السكنية. ومع صدور تقرير المقرر الأممي ريتشارد غولدستون عقب نهاية تلك الحرب في يناير/ كانون الثاني 2009، توسع الاحتلال في استخدام ما يسميه "الإنذارات المسبقة"، محاولاً تقديمها على أنها إجراء يهدف إلى تقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

وخلال الحروب اللاحقة على غزة، خصوصاً في أعوام 2012 و2014، ثم في جولات التصعيد المتكررة بين عامَي 2017 و2021، استمرت هذه السياسة من الاحتلال الإسرائيلي مع تغييرات في شكلها العام. وفي حرب عام 2014 استخدم الاحتلال الإسرائيلي هذه السياسة أكثر، ولا سيّما في المناطق الشرقية الجنوبية من القطاع في مدينتَي رفح وخانيونس، إذ دمر الاحتلال تلك المناطق بعدما نزح سكانها منها، فيما ارتكب مجازر بحق السكان المدنيين الذين لم يغادروها.

ومع تنفيذ الاحتلال لهذه السياسة في غزة ولبنان وإيران واليمن، قبل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، كان الاحتلال يعمد إلى نشر خريطة يحدد فيها المناطق المخلاة من السكان قبل وقت من قصف تلك المناطق. لكن المراحل الأولى لتنفيذ الاحتلال لهذه الاستراتيجية العسكرية كانت تقوم على اتصالات هاتفية تقتصر على أصحاب المنازل أو الشقق السكنية المنوي استهدافها، وهو السيناريو المتبع حتى عام 2021، أو عبر رسائل قصيرة على الهواتف المحمولة، أو من خلال ما كان يطلق عليه الاحتلال الإسرائيلي "صواريخ تحذيرية".

ومع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، بات جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء تشمل أحياءً كاملة أو مناطق واسعة، إذ طلب من مئات آلاف المدنيين إخلاء مناطقهم خلال فترات زمنية قصيرة، وسط ظروف إنسانية بالغة التعقيد. ورغم المزاعم الإسرائيلية المتكرّرة في أوامر الإخلاء بأنها لضمان أمن المدنيين، فإنّ جيش الاحتلال ارتكب عدة مجازر وعمليات قتل بحق فلسطينيين خلال نزوحهم من المناطق الشمالية للقطاع إلى المناطق الجنوبية.

وتُعدّ مجزرة 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 من الشواهد على كذب الرواية الإسرائيلية بشأن حماية المدنيين خلال نزوحهم، إذ قصف الاحتلال عدة شاحنات فلسطينية خلال نزوحها على شارع صلاح الدين في القطاع، ما تسبب في استشهاد 70 فلسطينياً وإصابة المئات، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وبالتوازي مع ذلك، كرّر الاحتلال الإسرائيلي استخدام هذه السياسة في مختلف جبهات القتال، سواء قبل وقف إطلاق النار في غزة أو حتى مع اندلاع شرارة الحرب في إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، من خلال الأوامر التي يصدرها. ويرى مراقبون أن الهدف الرئيس من وراء هذا السلوك الإسرائيلي يتمثل أساساً في إرباك السكان وإحداث حالة من الفوضى، إلى جانب الضغط على البيئة السياسية والعسكرية للمقاومة، سواء في لبنان أو غزة.